Dvě z nich ale zmizely, kdosi je v neděli 6. listopadu kolem 5.30 ráno ukradl. „Je to zhruba 14 dnů, co jsme je tam instalovali,“ potvrdil ředitel společnosti M-Tronic Jiří Marek skutečnost, že fotopasti skutečně na hřbitově byly. Právě tato společnost pro město fotopasti instalovala.

Krádež provozovatel hřbitova nahlásil policii, která obratem na místo vyslala hlídku. „Vzniklá škoda se pohybuje kolem 17 tisíc korun,“ uvedla mluvčí policie Pavla Kofrová. Skutečnost, že se nejednalo o levnou záležitost, potvrzuje i ředitel Technický služeb Ivo Elman. „Vznikla nám škoda převyšující 10 tisíc korun, takže je logické, že se krádeží zabývá policie. Máme na hřbitově téměř 3 000 hrobových míst a není šance všechna uhlídat. Navíc naši zaměstnanci, i kdyby měli podezření, nemají pravomoc kohokoli legitimovat. To může dělat jen policie,“ vysvětlil Elman a dodal, že u hrobu sice může stát zloděj, ale taky vzdálený příbuzný.

Hřbitov snímá i kamera městské policie. Zástupce velitele strážníků Robert Čelko uvedl, že na žádném jejich kamerovém záznamu, který část hřbitova snímá, incident zachycený není. „Samotný hřbitov je v poměrně členitém terénu, takže naše kamery nejsou schopné monitorovat celý prostor,“ vysvětlil Čelko.

GPS lokátor

Dražší modely fotopastí mají v sobě instalovaný GPS lokátor, jsou zabudované v ochranném pouzdře a rozhodně není jednoduché je odinstalovat. „Navíc každá fotopast má sériové číslo, a pokud by se je někdo znovu pokusil zapojit, vyslala by signál o nové poloze, což by policii informovalo, kde se nachází,“ řekl litoměřický oblastní manažer firmy WIA Štěpán Suchánek, který pro firmu Moderní IT instaluje jak fotopasti, tak kamerové systémy. Jeho slova potvrdila přímo jedna z ukradených fotopastí, která se virtuálně přihlásila z Polska. To naznačuje, že ji zloděj obratem prodal.

Krádeže fotopastí nejsou ojedinělé, což potvrzuje i soudní znalkyně z oboru ochrany přírody z Fakulty životního prostředí Univerzity Karlovy Pavla Říhová. „Například byla v rámci akce instalovaná fotopast u nelegálně položeného sklopce. Sice zmizela, ale přesto ji policie později našla v rámci domovní prohlídky,“ sdělila Říhová.

„Hřbitovy jsou sice jedním z míst, kde se krade, ale někdy tomu jdou lidé naproti i tím, že si v rozjímání na hřbitově zapomenou cennosti. Jen v posledních dnech jsme našli a vraceli mobil nebo kabelku s velkým objemem peněz. Lidé jsou myšlenkami u svých zesnulých a pak dochází k takovýmto opomenutím,“ nabádala k opatrnosti Eva Štorkánová ze správy hřbitova.

Ukradená fotopast

Jedna z fotopastí ukradených na litoměřickém hřbitově byla OXE Spider 4D, K tělu fotopasti se šroubuje anténa, která zajistí stabilní 4G signál i v hůře pokrytých oblastech. GSM modul odesílá snímky buď do telefonů, nebo předvolených e-mailů téměř v reálném čase.