Během pondělního dne ji čekala nejen kontrola výběhů pro zvířata, ale také prohlídka místa, kde má zásoby krmení. „Je to větraný otevřený prostor, takže se tam asi dostal kouř od požáru. Mohl tam nalétat popílek, stejně jako na výběhy,“ povzdechla si nad okolnostmi předešlých dnů. Na převoz koní je podle ní dostatek času. Rozhodně to nechce dělat v chaosu, který před týdnem nastal při jejich preventivní evakuaci.

Koně před požárem odvezla minulý týden v noci na úterý. Zvířata byla vystresovaná, na obec se valil dým ze sousedních hořících lesů od Hřenska. Už na nic nechtěla čekat, i když ji hasiči ubezpečovali, že obec je zatím v pohodě.

Neblahá předpověď se naplnila

„Pomohli mi s tím další lidé, za což jim děkuji,“ vrátila se v myšlenkách do minulých dnů. Byla ráda, že se tak rozhodla. O převozu koní přemýšlela hned v prvním momentě v neděli, kdy se o požáru ve Hřensku dozvěděla. Byl sice ještě poměrně daleko od jejího ranče, ale už v té době tušila, co může přijít.

Její neblahá předpověď se naplnila hned o den později. Nezbylo než koně okamžitě naložit a dostat je do bezpečí. „Pro některé to byla první cesta speciálním přepravníkem. Kdo pracuje s koňmi, ví, že to není mnohdy nic jednoduchého. Ale nakonec to zvládli skvěle,“ poznamenala.

Pokud bude na ranči vše v pořádku, chtěla by své lichokopytníky dostat zpět do Vysoké Lípy někdy v příštím týdnu. Koňské stádo ale opět čeká nejednoduchý transport po silnici.