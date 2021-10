Jak přibližuje spolumajitelka stáje Michaela Pavlisová, rodinný chov Diamond Czech Pony na výstavě reprezentovalo několik pony plemene český sportovní, ale i connemara pony, které pochází původem z Irska.

Zdroj: Deník„Titul Supreme vícešampion pro naší letošní klisničku Diamondczech Ginger, který jako posuzovatelé udělili bývalá prezidentka Světové asociace connemara pony paní Tuula Pyöriä z Finska a docent Miroslav Maršálek a také skvělé hodnocení našeho connemara odchovu mladých - hlavně dvouletých connemara pony a chovných klisen, považujeme za velký úspěch,“ popisuje Pavlisová.

Sdružení Jezdecká stáj U Ryzáčka funguje už bezmála třicet let. V poslední době se aktivně pustilo také do organizování hobby drezurních soutěží a soutěží pro začínající jezdce z řad dětí a juniorů, které jsou v kraji opomíjené.

„S podporou Ústeckého kraje, za kterou jsme velice rádi, se nám daří pořádat seriál závodů právě pro tuto věkovou kategorii a jsme na to náležitě pyšní,“ poznamenává Michaela Pavlisová, která se v současné době věnuje tréninku mladých poníků.

Jak sama říká, je to pro ni nejkrásnější práce, která je každý den jiná a velmi pestrá. A zatímco manžel Michaely, Zdeněk Pavlis, se věnuje skokovému i drezurnímu tréninku jezdců, jejich dcera Míša vede malý oddíl v jezdecké školičce, která ke stáji patří.

„Naše dcera před čtyřmi lety složila cvičitelské zkoušky a se svými jezdeckými a závodními zkušenostmi je pro malé děti tím nejlepším,“ říká Pavlisová.

Chov u Ryzáčka je zaměřen pouze na pony, kterých je ve stáji v současné době třicet. U Pavlisů ale žijí i tři velcí koně, kteří jsou ale spíše součástí rodiny.

Zdroj: JS U ryzáčka„Máme bílého valacha Baron Trenka, který s naší dcerou v letech 2010 až 2012 třikrát vyhrál Mistrovství České republiky v drezuře. Dále máme třináctiletou klisnu plemene holandský královský kůň Colinda Valk, která se letos po ukončení své závodní kariéry prvně stala maminkou překrásné klisničky Candiss DC,“ představuje velké koně ze stáje U Ryzáčka.

Začátky malého chovu ve Staškově jsou spojeny s connemara hřebcem Diamatem pocházejícím z Německa. Pavlisovi měli možnost ho mít v drezurním tréninku a jejich dcera na něm absolvovala i závodní sezónu 2012.

„Diamant byl v té době již devatenáctiletý a my dostali šanci ho využít v chovu. Následovala jeho licentace v Čechách a také jsme museli sehnat vynikající chovné klisny. Pořád to ale byl jen chov plemene český sportovní pony. První impuls věnovat se čistokrevnému chovu connemara pony přišel od přátel z německého chovu. Pro první chovnou klisnu jsme si jeli před pěti lety až do Dánska a další tři pak následovaly,“ vypráví Pavlisová.

Chovatelská aktivita ve straškovské stáji zahrnuje i účast na různých výstavách a příprava hříbat. U ryzáčka se této práci věnuje i Tereza Razáková, která s poníky ve výstavních kruzích sklízí velké úspěchy.

„Dvouletý connemara hřebec Diamondczech Full Moon na výstavě v Německu získal titul šampion třídy, v Opřeticích titul Supreme šampion výstavy. Za to patří Terce velké poděkování,“ připomíná Pavlisová.

Jak už bylo zmíněno, je součástí stáje také jezdecká škola pro děti. Ty ji navštěvují jednou až třikrát týdně a kromě základní manipulace s poníky a základních cviků, mají také možnost účastnit se malých závodů. Začátečníci zpravidla jen takzvaných trailů, kdy poníka vedou po trase a na čas plní různé úkoly. Až ti šikovnější pak jedou v sedle.

„Důležité je si uvědomit, že jezdecký sport je opravdu sport. Není to „vození“ na koni. Stejně jako v jiných sportech je kladen důraz na fyzické schopnosti jezdce. A je to o to obtížnější, že musíte spolupracovat s další živou bytostí a musíte fungovat jako dvojice dohromady,“ upozorňuje Pavlisová a poukazuje, že jezdecký sport je každodenní dřinou a odříkáním.

Pro děti, které mají koně rády, ale nemají všechny předpoklady k tomuto sportu a možnost trávit svůj volný čas u koní, pořádají U Ryzáčka příměstské tábory. Letos se tam konaly dva.