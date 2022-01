Nexen Tire Europe je jednou z největších společností v automobilovém průmyslu v regionu severozápadních Čech, zaměstnává tisícovku lidí. „V pondělí 17. ledna jsme na výboru základní organizace odsouhlasili podmínky, za jakých do stávkové pohotovosti vstoupíme. Jelikož se naplnily, do stávkové pohotovosti jsme o půlnoci na středu 19. ledna vstoupili. Důvodem je nepodepsání kolektivní smlouvy, jednání se táhnou od dubna roku 2019,“ vysvětlil Pavel Rohel.

Podle jeho slov stávková pohotovost nemá na výrobu v továrně vliv. Předpokládá ale, že odboráři v případě neúspěchu dalších jednání přistoupí k razantnějším krokům. Zmínil například demonstraci, nevyloučil ani stávku samotnou. „Vadí nám, že jednání o kolektivní smlouvě se táhnou tak dlouho. Jednoznačně za tím stojí management společnosti, který celý proces protahuje a blokuje. Loni na jaře jsme konečně dosáhli dohody, do teď ale vedení smlouvu nepodepsalo s tím, že prý není potřeba,“ popsal předseda odborů v žateckém Nexenu.

Ty v kolektivní smlouvě mimo jiné požadují zaručený růst mezd. „Od roku 2018 se velké části lidem v Nexenu mzdy nezvýšily. Pro letošní rok požadujeme nárůst o osm procent, v roce 2023 o šest procent,“ přiblížil Rohel. V nejbližší době požádá ministerstvo práce a sociálních věcí o určení zprostředkovatele, který se pokusí uzavřít dohodu mezi odbory a vedením společnosti. „Měl by to být státem určený zprostředkovatel. My jsme se už na jednoho zprostředkovatele obrátili, prakticky k ničemu to ale nevedlo,“ sdělil.

Vyjádření společnosti Nexen ke stávkové pohotovosti v továrně u Žatce zjišťujeme.

Společnost Nexen Tire Europe je největším investorem ve strategické průmyslové zóně Triangle na hranici Žatecka, Chomutovska a Mostecka, která vznikla na místě bývalého vojenského letiště. V areálu na ploše šedesáti hektarů vyrábí pneumatiky do osobních a lehkých užitkových aut. Nexen ze svého žateckého závodu dodává pneumatiky mimo jiné do automobilek Hyundai, Kia, Škoda nebo Volkswagen. Výstavba továrny Nexen u Žatce začala v roce 2017, v současné době se závod rozšiřuje, výrobní kapacita se má zvýšit až na 30 tisíc pneumatik denně.

Továrna Nexenu u Žatce je čtvrtým závodem této společnosti ve světě. Dva má v Koreji a jeden v Číně. Po automobilkách Hyundai v Nošovicích na severu Moravy a TPCA u středočeského Kolína se jedná o třetí největší zahraniční investici v ČR. Ta Nexenu do žatecké továrny má po rozšíření činit zhruba dvacet miliard korun.