HEREČKA Anna Linhartová s křídly z pravých lidských vlasů od teplické designérky Jany Burdové na snímku Lucie Robinson, která kalendář pro kampaň 12 plus 12 nafotila. | Foto: archiv Jany Burdové

Součástí osvětové kampaně 12 plus 12, kterou realizuje DEBRA ČR spolu se svou patronkou Jitkou Čvančarovou již pátým rokem, je zejména edice kalendářů a diářů. Tématem kalendáře pro letošní rok se stal motýl, jako symbol onemocnění EB, tzv. nemoci motýlích křídel. K přípravě kalendáře bylo přizváno 12 umělců z různých oborů, kteří pro ně charakteristickým tvůrčím materiálem a ve spolupráci s populárním českým umělcem svým motýlům vdechli život.

Srpen s Annou Linhartovou

Mezi oslovenými byla mimo jiné i vlasová designérka Jana Burdová, majitelka stejnojmenného kadeřnického studia v Teplicích, trojnásobná držitelka titulu Kadeřník roku a Art Designérka značky Redken. List kalendáře pro měsíc srpen tak zdobí herečka Anna Linhartová, které „narostla" křídla z lidských vlasů, jejichž velikost a zpracování vyvolávají křehký a půvabný dojem lehkosti.

Kdo další v kalendáři je?

Protagonisty fotografií nového kalendáře kampaně 12 plus 12 jsou čeští populární umělci Tereza Voříšková, Dan Bárta, Eva Josefíková, Anna Linhartová, Jakub Kohák, Vica Kerekeš, Terezie Kovalová, Barbora Poláková, Kateřina Winterová, Jana Plodková. Na jedné fotografii spolu tančí Nataša Novotná, Adéla Pollertová a Pavla Kratochvílová.

Motýli umělců z různých oborů

Pestrost a neopakovatelnost pojetí motýla ve fotografiích pak přinesli umělci různých oborů.

Mezi těmi, kteří se podíleli na realizaci letošního kalendáře, jsou sklářský designér a výtvarník Rony Plesl, módní návrhář Jakub Polanka, květinový choreograf Mario Wild, originální šperkařka Janja Prokić, ilustrátor Vladimír Strejček, tatéři Ondrash/Ondřej Konupčík a MUSA/Lukáš Musil, designér obuvi a oděvu Pavel Brejcha, designér Jan Činčera, Divadlo Toy Machine nebo právě Jana Burdová.

Kadeřnická práce v jiném rozměru

„Mám ráda, když mohu představit kadeřnickou práci v jiném rozměru. V rámci projektu 12 plus 12 jsou to navíc rozměry hned dva. Výtvarná práce s vlasy je skvělé, když lidé uvidí, co vše je možné s tímto materiálem vytvořit. Vlasy jsou orgánem lidského těla, rostou z nás. Je to podobné, jako bych pracovala s lidskou kůží. Proto mě to tolik oslovuje. Druhý rozměr je pomoc lidem v nepředstavitelně těžkém životním údělu. Děkuji DEBŘE za příležitost k této pomoci alespoň trochu přispět," komentuje vlasová designérka Jana Burdová.

Pro Janu Burdovou se tento projekt stal velkou výzvou a spolupráce s dalšími špičkovými výtvarníky bylo přesně to, co ji motivovalo překonat sama sebe. Využila svých zkušeností ze soutěží, konkrétně z avantgardních kolekcí, z nichž si odnesla řadu ocenění, včetně AIPP z Paříže.

Práce trvala několik dnů

„Podíváte-li se na kadeřnické výtvarné práce, máte pocit, že jsou celé z vlasů. Je to pravda pouze částečně. Bez přesné formy by vlasy v tak výstředních tvarech nemohly fungovat. Proto je třeba nejprve vytvořit formu a pak na ni vlasy aplikovat," říká Jana Burdová a dodává: „Na motýlovi jsem pracovala několik dnů. A s pravými vlasy, použila jsem jich opravdu hodně. Anna Linhartová, které vlasová křídla na jeden den „narostla", je nesla statečně a je v nich moc krásná. Přesně splnila mou vizi křehkosti a zranitelnosti, jež tolik vystihuje mou představu o životě lidí s onemocněním motýlích křídel."

Autorkou fotografií i celého konceptu je Lucie Robinson, která s DEBRA ČR na kalendáři spolupracovala již počtvrté.

Jana Burdová

• Trojnásobná držitelka absolutního titulu Hairdresser of the Year Czech and Slovak 2008, 2009, 2011 a vůbec první oceněná držitelka titulu Hall of Fame.



• Art Designer značky Redken, profesionální vlasové kosmetiky společnosti L´Oréal, Školitelka klientského přístupu, marketingu a základů legislativy v rámci exkluzivního vzdělávacího projektu Salon Progres kadeřnické akademie L´Oréal.



• Manažerka a majitelka Studia Jana Burdová v Teplicích, které se specializuje na vyléčení poškozených vlasů, tvorbu střihů a barev na základě luxusně pěstěných vlasů. Tváří studia je herečka a moderátorka Tereza Kostková.

Zpracovala Pavla Pokorná