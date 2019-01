Drážďany - Bez drážďanské štoly si v Sasku neumí Vánoce představit asi nikdo.

Bez drážďanské štoly si v Sasku neumí Vánoce představit asi nikdo. | Foto: Sylvio Dittrich

Labužníci vědí, že každé zde zastoupené pekařství nabízí kolemjdoucím malé kousíčky své vlastní štoly na ochutnání. To je dobré využít a zjistit, které pekařství peče štolu tak, jak ji máte rádi. A že rozdíly v chuti opravdu existují, časem bezesporu zjistíte. Někomu chutná štola méně sladká, někdo dává přednost výraznějšímu koření.

K dostání je samozřejmě i štola mandlová či maková, ale vězte, že ta pravá originální drážďanská to potom být nemůže. Ta totiž obsahuje přesně dané ingredience. Výsledkem by měla být harmonická kompozice z rozinek, másla, sladkých a hořkých mandlí a kandované pomerančové a citronové kůry, které se dávají do těsta spolu s moukou, vodou a kvasnicemi a špetkou soli.

Předváděcí štolová pekárna je ve srubu

V dřevěném srubu v severovýchodním rohu náměstí Altmarkt, naproti vchodu do turistického informačního centra, najdete ukázkovou předváděcí štolovou pekárnu. Tam můžete dokonce za tři eura koupit syrové štolové těsto a štolu si doma vlastnoručně upéct. Anebo tam lze ochutnat kousky právě upečené čerstvé štoly. Ale odborníci vědí, že je lepší štolu nechat po upečení 3 - 4 týdny pořádně uležet při teplotě 15 - 17 stupňů Celsia, aby její aroma bylo správně rovnoměrné. Štola je také neuvěřitelně trvanlivé pečivo, říká se, že vydrží až do Velikonoc.

Poklidné trhy

Kdo má rád spíše poklidnou vánoční atmosféru, ten se může vydat na některý z ostatních deseti vánočních trhů v Drážďanech. Dobrým tipem pro milovníky klidnějšího ambiente bude například vánoční trh Augustusmarkt, protože se koná na opačné straně Labe ve čtvrti Neustadt. Najdete jej snadno vydáte se přes most Augustusbrücke a pak stále rovně, mírně doleva, kde už návštěvníky vítá nepřehlédnutelná zlatá jezdecká socha Augusta Silného. Určitě klidněji bude i na nádvoří Stallhof mezi budovou Johannea (Dopravní muzeum) a Rezidenčním zámkem. Nebo na blízkém Neumarktu, kde je další malebný romantický vánoční trh stylizovaný na období těsně před rokem 1900.

Víte to?- V každém pekařství vám štolu rádi vloží do speciálního štolového kartonu, za který zaplatíte od jednoho do tří eur. V tomto tmavomodrém obalu (Stollenkarton) je štola velmi zdobným dárkem pod stromeček.



- Součástí štolového průvodu byl letos poprvé i český vůz č. 19 s nápisem „Ahoj & Vítáme Vás". Vůz byl inspirován v Německu velmi oblíbenou pohádkou Tři oříšky pro Popelku. Prezentoval se na něm rovněž saský barokní zámek Moritzburg, kde se v současnosti koná zřejmě poslední ročník výstavy věnované právě Popelce a tomuto filmu, natočenému v česko německé koprodukci před čtyřiceti lety.



-Pořadatelé na české návštěvníky slavnosti nezapomněli ani v letošním magazínu vydaném u příležitosti Štolové slavnosti, kde je rovněž dvojjazyčný proslov české generální konzulky v Drážďanech dr. Jarmily Krejčíkové.