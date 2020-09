Právě švédský postup v „boji“ proti epidemii koronaviru je experimentem, k němuž mělo odvahu jen málo zemí. Zatímco zbytek Evropy dříve nebo později zaváděl přísná karanténní opatření, severská země zavedla jen minimum povinných restrikcí.

A Švédsko ve středu 16. září ohlásilo nejméně nově nakažených koronavirem od března. Hlavní švédský epidemiolog přičítá příznivé výsledky „udržitelné strategii“ boje proti nákaze. Země v uplynulém týdnu zaznamenala v průměru 108 nových případů nákazy denně, což je nejméně od 13. března. „S koronavirem ve Švédsku se to lepší a my doufáme, že brzy bude konec,“ potvrdil v rozhovoru pro Deník kytarista kapely Highway 40 Bertil Sjunnesson.

Přestože vaše země zavedla jen mírnější opatření, vaše kapela toho moc nenahrála, že?

Všechny koncerty jsme od března museli zrušit. Poslední koncert jsme měli v našem rodném městě Helsingborg, takže se všichni v kapele těšíme do Ústí nad Labem na Interportu.

Takže ani u vás se nekonaly přes léto velké festivaly?

Všechny festivaly a klubové koncerty s tancem byly zrušeny. Na nějakých místech může hrát barová hudba, ale nesmí se tančit. Restaurační zařízení ve Skandinávii byla od jara uzavřená a otevřela se až v srpnu. Doufáme, že se to brzo zlepší a život se vrátí do normálu. Snad pomůže vakcína.

Zdroj: Youtube

Highway 40 - If tomorrow never comes Zdroj: YouTube.com/babsju

Co víte o ústeckém festivalu Interporta?

O festivalu jsme se dozvěděli, až když nás kontaktovali pořadatelé. Ani nevíme, jak country v České republice funguje a jestli se to lidem líbí. Ani to, kolik muzikantů se country u vás věnuje. Proto bude velmi vzrušující navštívit vaši zemi a zahrát si tam.

Už jste někdy navštívili Českou republiku? Pokud ano, jak se vám zde líbilo?

Do Česka pojedeme jako kapela poprvé. Vystupovali jsme v Estonsku, Lotyšsku a Litvě a tam je country oblíbený hudební styl, takže jsme zvědaví, jaké to bude u vás. Ovšem někteří členové kapely vaši zemi v minulých letech navštívili jako turisté. A odvezli si velmi dobrý dojem. Česko je krásná země s dobrým pivem a milými lidmi.

Přímo město Ústí tedy asi neznáte, že?

Ústí nad Labem je pro nás nové místo a nikdy jsme o něm neslyšeli. Nyní jsem si město vyhledal podrobně na internetu a prostudoval si ho. Vypadá, jako krásné místo na severu Čech, takže bude fajn Ústí navštívit a zahrát si tam.

Představte nám svou kapelu.

Highway 40 je country skupina z jihu Švédska, která hraje country od roku 1999. Za tu dobu navštívila mnoho švédských festivalů a dalších míst v Evropě, kde má country dobrý zvuk. Hrajeme moderní i tradiční country, které se dá dobře poslouchat a dá se při něm i tančit.

Proč jste si dali název Highway 40?

Ten byl od začátku převzat ze slavné písně „Highway 40 blues“, kterou jsme měli i v našem repertoáru. Slovo „blues“ jsme odstranili a vznikl název skupiny.