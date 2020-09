Houbařská sezona trvá od června do konce října. Jsou zdravé i pro srdce

Houby můžete sbírat v podstatě celoročně, záleží však vždy na tom, v jaké oblasti ČR zrovna zavítáte do lesa, či jaký druh hub hledáte. Nejvydatnější sklizně a úlovky si odnesete během hlavní houbařské sezony, která je závislá na počasí – na teplotách i vlhkosti. Obecně by se ale dalo říct, že trvá od června do přelomu října a listopadu.

Eva Sedláková z Litvínova a její houbařský svět | Foto: archiv Evy Sedlákové