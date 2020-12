S ochranou proti pandemii má opět pomoct uzávěra restaurací a hotelů, a to od pátku, kdy se přechází na 4. stupeň systému PES. Vztahovat se bude i na horské podniky, které už se přitom přichystaly na svátky a Silvestra, kdy mívají kompletně obsazeno.

„Dopady to budou obrovské. V tuto chvíli máme zajištěné zaměstnance, nakoupené zboží a vše zařízeno pro plnou obsazenost pokojů, která bývá kolem Vánoc stoprocentní,“ upozornil Jan Náhluk, ředitel 3 Star Activity Hotels v Loučné pod Klínovcem. Komplex těchto hotelů nabízí až 150 lůžek. „Už 12. prosince jsme měli mít 60 hostů, ale protože se nesměly spustit lanovky, přesunuli rezervaci na pozdější termín,“ dodal s obavami, že na ten v nejbližších týdnech nedojde.

Nejistota žene některé hoteliéry k radikálním řešením. To je případ majitele Penzionu Johanka Vratislava Horáka, který koupil chatu v Háji pod Klínovcem před 25 lety. Vzal si hypotéku a dlouhé roky ji splácel.

„Myslel jsem, že budu mít vyřešené živobytí, ale dopadlo to tak, že je mi penzion na obtíž. Jak nás teď zaříznou, bude to na celou zimu, protože i kdyby přišlo v lednu rozvolnění, už to nebude mít cenu rozjíždět. Vykašlu se na to,“ rozčílil se majitel. „Mám věk na to, abych šel do důchodu, tak to nejspíš udělám,“ dodal.

S nadějemi hleděli k vánočním svátkům a oslavám příchodu roku i další hoteliéři v kraji. Teď rezignovaně čekají, co bude dál. „Registrovali jsme zájemce o ubytování, i když jsme zatím raději neuzavírali objednávky. Podle zájmu bychom měli o svátcích plno,“ lituje Pavel Brichta, který provozuje Chatu U vleku v ústecké Telnici. „Nejhorší je, že netušíme, jak dlouho to bude trvat. Takhle bude padat jeden podnik za druhým,“ obává se.

Horskou chatu Mikuláška, která leží na hřebeni Krušných hor poblíž teplického Bouřňáku, se snaží držet nad vodou majitel Miroslav Zügler. „V posledních týdnech, kdy přišlo rozvolnění, se nám do restaurace vrátila klientela, do té doby jsme prodávali z okénka. Ubytování ale zůstává na nule,“ poznamenal. „Nevíme, co bude, dost na nás dopadla už jarní uzávěra. Oproti jiným jsme měli jen to štěstí, že je objekt náš a nemusíme nikomu platit nájem, jen elektřinu,“ doplnil.

Doufá ale, že zdárně přežijí i další neradostné období. „Jsme optimisté. Držíme se všeho, co je nařízené. Hlavní je, abychom zvládli pandemii,“ předeslal.

Obrovské ztráty

Oslovené podniky nekrachují, pohled do jejich účetních knih je ale smutný. Z jarní uzávěry, která trvala přes 70 dní a přišla v rozjeté sezoně, se stále ještě neoklepali. Například klínovecké 3 Star Activity Hotels podle ředitele přišly po odečtení vládních kompenzací o téměř půl milionu korun.

I teď vláda hovoří o kompenzaci, a to podle jarního modelu. Tu ale provozovatelé hodnotí jako nedostatečnou. „Například v Německu nahrazují 70 procent ušlých tržeb,“ zmínil Jan Náhluk.