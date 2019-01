Ústecký kraj - Lidé volili i levici, výrazně ale bodovaly nové strany. Propadla tradiční pravice, ale i lidovci, zelení nebo zemanovci.

Když volební komisaři v sobotu v podvečer sečetli všechny hlasy voličů v kraji, čekalo většinu politiků, ale i obyčejných lidí, překvapení. Volby do sněmovny v tradiční baště levice nebyly soubojem mezi sociálními demokraty a komunisty. Vítězem se stalo hnutí ANO 2011 Andreje Babiše. Volilo ho 71 986 lidí, téměř o dva tisíce více než druhou ČSSD a zhruba o tři tisíce více než KSČM.

Za vítězstvím hnutí je obliba ve velkých městech kraje, kde žije i nejvíce obyvatel. ANO 2011 z pěti statutárních měst vyhrálo ve čtyřech. Výjimkou byl Chomutov, kde zvítězila ČSSD. „Je zřejmé, že poptávka po opravdové změně správy země je ve společnosti ještě větší, než jsme si mysleli. A Andrej Babiš se takovým symbolem změny pro tyto lidi pravděpodobně stal," soudí krajský lídr ANO 2011 Richard Brabec.

Akt zoufalství

Vítězství ANO 2011 nebylo nejspíše překvapením v Mostě. Hnutí se totiž spojilo se Severočechy.cz, kteří vznikli z hnutí Mostečané Mostu. To dominuje na mostecké radnici a mezi poslanci je i primátor Vlastimil Vozka a místní šéf strážníků Bronislav Schwarz. Ale hnutí bodovalo i v Ústí nad Labem, kde naopak oproti krajskému průměru propadli sociální demokraté a komunisté. To i přes to, že lídrem KSČM byla místní Gabriela Hubáčková a na volitelném místě za ČSSD byla náměstkyně ústeckého primátora Zuzana Kailová.

Takovou „výhodu" osobnosti přitom Babišovci neměli. „Že Babišova nová strana ANO dostala tolik hlasů, je především aktem zoufalství," soudí politolog Zdeněk Zbořil.

Zklamaná ČSSD

Sociální demokraté jsou evidentně zklamaní. Přesvědčili lidi hlavně v Chomutově, ale pak stejně jako komunisté bodovali především v menších městech a obcích. Ta ale nedokáží vyrovnat masu voličů z velkých měst.

„Je to určitě poučení pro příště," tvrdí krajský lídr Jaroslav Foldyna. Tomu se nepodařilo vyhrát ani na Děčínsku, odkud pochází, ačkoli zde nasbíral velký počet preferenčních hlasů.

Přesto se ČSSD povedl jeden trumf, a tím je největší skokan v preferenčních hlasech ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Ta se ze šestého posunula na první místo. Ukázalo se tak, že její nominace i přes odpor vedení sociální demokracie byla velkou výhrou.Možná jí pomohla i přízeň prezidenta Miloše Zemana den před volbami. Ale při propadu zemanovců ve volbách to nelze jistě říci.

Pád pravice

Zcela na zadek určitě dostaly tradiční pravicové strany. TOP 09 a ještě slabší ODS v součtu volilo jen 50 tisíc obyvatel kraje. Evidentně tak dali najevo, že nesouhlasí s politikou, kterou tyto strany dělaly v posledních letech.

Z celostátního průměru nijak výrazně nevybočuje hnutí Tomio Okamury. Naopak lidovci propadli, ale to není na severu Čech překvapení. Nepomohl jim ani mediálně známý bojovník proti korupci. A kupodivu voliče nepřesvědčili ani zelení svým bojem za limity. A naštěstí ani DSSS, která nejspíše spoléhala na nespokojenost lidí s vyloučenými lokalitami.