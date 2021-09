Pořadatelé mistrovství připravili pro účastníky celkem čtyři části závodu. První spočívala v rozvinutí hadic s proudnicemi na určenou vzdálenost a jejich následné smotání. Pak na závodnice čekaly údery šestikilovým kladivem, cesta tunelem s těžkým barelem, tažení 80kilové figuríny a překonání třímetrové bariéry za pomoci žebříku. Ve třetím úseku se stavěly žebříky a tahalo břemeno do výšky, v poslední části se běželo na čas po schodech do výšky.

Eliška přitom nezačala nejlépe a první úsek dokončila až v šestém čase, protože se lehce zasekla při balení hadic. „Nejde mi to, je to můj nejméně oblíbený úsek. Do příštích závodů na balení hadic budu muset ještě víc zapracovat,“ řekla. V další fázi závodu ale předvedla veliké srdce a bojovnost. V druhém, nejnáročnějším úseku urvala nejlepší čas ze všech. „Tato část byla těžká, ale byla jsem na ni fyzicky připravená. Chodím do posilovny, běhám,“ popsala šampionka.

Ve druhé polovině závodu se Eliška nenechala o úspěch připravit. „Ve třetím úseku předvedla srovnatelný výkon se soupeřkami, na čtvrtý dokázala zkoncentrovat zbytek sil a za mohutné podpory celé reprezentace našeho kraje se jako jediná závodnice dostala pod čas jedné minuty,“ popsal člen reprezentace Ústeckého kraje a hasič z Klapý na Litoměřicku Matěj Prošek.

Eliška Vrbová v září nastupuje do třetího ročníku vysoké školy, v Praze na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy studuje všeobecné lékařství. Je jí 21 let, na základní školu i gymnázium chodila do Loun. U hasičů v Cítolibech, kde bydlí od malička, je od svých sedmi let. „Na hasičské závody hasičů jezdím od dětství. S hasiči v Cítolibech pořádáme různé akce pro veřejnost, pomáhali jsme v očkovacích centrech v Litoměřicích a Ústí nad Labem a v dobách nejsilnější vlny pandemie covidu-19 na triáži na onkologii v ústecké nemocnici,“ popsala. Výjezdů místních hasičů k požárům, dopravním nehodám a dalším událostem se neúčastní, v příslušné jednotce slouží jen muži. Kromě běhu a posilovny ráda jezdí na kole. V zimě má oblíbené běžky, prohání se na nich v Krušných horách nebo v okolí Bedřichova na Jizerkách. „Sport mám ráda. Chtěla bych se proto věnovat sportovnímu lékařství,“ řekla.

Pro dobrovolné hasičky byla účast na Mistrovství ČR v TFA premiérou. Titul mistryně republiky a nejtvrdší hasičky si odvezla Michaela Honsová z SDH Petrůvky v okrese Třebíč, na stříbrnou pozici dosáhla Eliška Vrbová a bronz získala Kateřina Vodičková z SDH Rokytnice nad Rokytnou.