Město Most prodalo pozemek tokijskému výrobci patentovaných obalů dětských pitíček a dalších potravin. Stalo se to v době, kdy opět pomalu přibývá nezaměstnaných.

Prezentace firma Toppan v Mostě. Chce postavit továrnu na folie a už za Mostem koupila pozemek.. | Video: Martin Vokurka

Devětačtyřicetiletý Petr z Mostu stojí před mosteckým úřadem práce a vypadá nešťastně. Říká, že stálé zaměstnání nemá skoro třicet let. „Je to těžké. Mám operované nohy a nikde mě nechtějí, protože můžu dělat jen lehčí práci. Hledám ji i na internetu, posílám emaily, a nic,“ svěřuje se u nástěnek s inzeráty na volná pracovní místa, kterých opět ubývá.

Mostečan se základním vzděláním kdysi pomáhal tisknout knihy ve velebudické Severografii, která později zkrachovala. Pak dělal různé brigády a naposledy hlídače. Invalidní důchod prý jako nevyučený mladík odmítl, protože před rokem 1989 se za něj styděl. „Teď mi ho nechtějí dát a pořád musím dokazovat, že těžkou práci dělat nemůžu. Jsem z toho psychicky úplně mimo,“ povzdechne si nezaměstnaný dělník, který chodí na burzu prodávat veteš, aby si přilepšil, protože sociální dávky má minimální. „Není to nic k životu, jenom na přežití,“ upozorňuje.

Nezaměstnanost na Mostecku

k 28. únoru 2023

Počet nezaměstnaných: 5 282 (loni 4 992)

Počet volných míst: 1 114

(loni 1 128)

Počet uchazečů na jedno pracovní místo: 4,7 (4,4)

Nezaměstnanost: 7 % (6,4 %)

Lidí jako on je pořád dost. Nezaměstnanost na Mostecku už sice není přes 20 procent jako před dvaceti lety, ale okres stále patří z pohledu trhu práce k nejhorším v ČR. Koncem února bylo v Mostě, Litvínově a okolních obcích bez práce 7 procent dospělých obyvatel, což je přes pět tisíc lidí. Vyšší nezaměstnanost vykázaly jen okresy Bruntál (7,1%) a Karviná (8,4%), kdy republikový průměr je poloviční (3,9%). V Ústeckém kraji naneštěstí klesá počet evidovaných volných pracovních míst. Před měsícem jich bylo necelých dvanáct tisíc, o čtyři tisíce méně než před rokem. Na jedno místo připadá na Mostecku zhruba pět nezaměstnaných.

Situaci by mohla zlepšit do Evropy expandující japonská společnost Toppan, která za víc než dvě miliardy korun postaví nedaleko Mostu továrnu na výrobu průhledných fólií pro obaly na potraviny. Město Most prodalo firmě za 17 milionů korun pětihektarový pozemek v průmyslové zóně Joseph u Havraně. „Pro nás je zásadní, že výroba bude ekologicky šetrná a inovativní,“ sdělil primátor Marek Hrvol v pondělí 13. března, kdy zástupci investora představili své plány.

Mostecko je v ČR třetí v nezaměstnanosti, na jedno místo připadá pět lidí

„Rádi bychom zahájili výrobu koncem roku 2024 a v první fázi zaměstnali přes sedmdesát lidí. Samozřejmě máme další rozvojové plány do budoucna,“ řekl Hiroshi Suzuki z vedení společnosti, která chce rozšiřovat i své kapacity pro výzkum a vývoj. „Proto budeme potřebovat také hodně inženýrů,“ dodal Suzuki. Závod u Mostu bude evropským centrem společnosti, která má ambice pokrýt svými výrobky celý kontinentální trh.

První zaměstnance chce investor začít hledat od půlky letošního roku, kdy zprovozní malé náborové oddělení. Do výroby nabere zručné zaměstnance, poskytne jim školení a výdělek, kterým chce konkurovat ostatním továrnám. Jeho výši Suzuki nesdělil, ale cílem je podle něj vytvořit se zaměstnanci dlouhodobý vztah a nabídnout jim benefity, které firma připraví po analýze místních zvyklostí.

Stroje se do haly o rozměrech 110 x 110 metrů dovezou z Japonska. Patentovaná technologie umožní výrobu tzv. bariérové GL folie, která neobsahuje hliník a najde využití jako recyklovatelný obal nápojů pro batolata a dalších potravin. Oproti výrobě standardních obalů továrna sníží emisní zátěž oxidem uhličitým o 42 procent. „Bude to vlastně taková chytrá továrna,“ řekl Suzuki. Podle něj si firma vybrala Mostecko, protože pozemek v zóně je kvalitní a dobře umístěný v rámci ČR, která leží uprostřed Evropy.

Nejbližším sousedem továrny bude obec Havraň

Starosta Petr Vinař, který se už dříve se záměrem seznámil, nemá vůči továrně výhrady. Prosazuje však, aby firma finančně přispívala na rozvoj obce na základě dohody o spolupráci, o které chce jednat. „Přestože bude továrna vyrábět recyklovatelné obaly, přece jen bude představovat určitou zátěž pro své okolí. Jde nám tedy o nastavení takové formy podpory, která by nebyla z jejich strany jednorázová, ale například jednou ročně, abychom s tím mohli předem počítat a přizpůsobili tomu obecní záměry,“ sdělil starosta.

Vzor vidí například v Mostě, kterému přispívají na různé akce velké místní podniky, teplárna či doly. Suzuki potvrdil ochotu Toppanu s obcí jednat. „Budeme se podílet na rozvoji obce. Je to v plánu,“ řekl.

Nyní probíhá k plánované výstavbě továrny zjišťovací řízení, které prověří, zda bude záměr posuzován podle zákona EIA o vlivu na životní prostředí. Veřejnost se může písemně vyjádřit do konce března na krajském úřadu. Ze zveřejněné dokumentace na portálu České informační agentury životního prostředí (CENIA) vyplývá, že investor nepředpokládá významný vliv na životní prostředí.

Továrna bude patřit společnosti Toppan Packaging Czech, což je česká pobočka japonské globální tiskařské společnosti Toppan Printing založené v roce 1900 a sídlící v Tokiu. Kromě tradičního polygrafického průmyslu podniká v oborech, které mají blízko k tiskovým technologiím (informace, komunikace, bydlení a elektronika).

„Zahájení výroby je plánováno na rok 2024. Výroba bude postupně nabíhat a maximální výrobní kapacita bude v roce 2027, kdy bude roční produkce zhruba 163 800 kilometrů bariérové fólie, to je 3 112 tun folie za rok. Bariérová folie od firmy Toppan je dále u zákazníka potiskována nebo ponechána jako transparentní,“ uvádí se v dokumentaci. Podle ní bude v továrně pracovat až sto zaměstnanců, z toho polovina ve výrobě a polovina v administrativě, údržbě a kontrole kvality. Výroba je navržena jako dvousměnná po 12 hodinách s nepřetržitým provozem.

Součástí areálu bude parkoviště pro 75 osobních aut. Přijíždět má i několik kamionů za den. Dopravně se areál napojí přes obslužnou komunikaci průmyslové zóny na silnici I/27. Záměr nepočítá s žádnými demolicemi, protože na pozemku je pole. Před zahájením stavby bude nutné sejmout ornici v objemu kolem 26 tisíc kubíků. Kácení zhruba dvaceti stromů si vyžádá náhradní výsadbu minimálně 42 nových dřevin. Novými zdroji emisí ze závodu Toppan budou kromě automobilové dopravy plynové spalovací zdroje.

Zóna Joseph

Zónu u silnice Most – Žatec vybudovalo město Most s podporou státu. Nyní v ní podniká desítka firem s 1 600 zaměstnanci. K výstavbě dalších továren zbývá přibližně pět hektarů, další desítky hektarů jsou v záloze. V zóně stojí například závod Nemak (výroba hliníkových dílů pro automobilový průmysl) či Yankee Candle (výroba vonných svíček).