Na startu nové sezóny diváci uvidí nejenom stálé “trialisty”, ale i všechny loňské mistry ČR a mnoho nováčků, kteří si stihli koupit již hotové auto, a nebo si postavili nové.

Nevšední brigáda. Vědci shánějí lidi na odkrývání vzácných hrobů u Mostu

Truck trial je to sport, který je o jezdeckém umění, o tom jak překonat zdánlivě nepřekonatelné. Na všech závodech se projíždí abnormálně těžký terén, někdy i uměle vytvořený. Není to o tom pouze zdolat prudký svah, je to o tom se v tomto terénu orientovat a projet stanovenou sekci a umístěné branky i za cenu, že nevíte, zda zákony o zemské přitažlivosti budou platit, nebo jej posunete o něco dál. Pokud to nevyjde, poperete se s těmito zákony příště znovu. Otázku, zda se v sekci, kde je plno bahna i vody „utopíte“, nebo úspěšně projedete, si většinou závodníci pokládají až po závodě. Pro toho, kdo projede, je to otázka zcela jasná, pro toho, kdo neprojede, je to výzva, jak takové náročné úseky pokořit příště. Protože hranice, o které si člověk myslí, že je nepřekonatelná, je ve skutečnosti mnohem, mnohem dál. Nic pro slabé nátury. Je to sport pro opravdu silné jedince. Soutěž probíhá v 7. kategoriích vozidel.