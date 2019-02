Duchcov - V ulicích Duchcova ve středu odpoledne demonstrovalo kolem 1000 lidí. Vládlo napětí, ale k větším konfliktům nedošlo.



Po skončení shromáždění se část demonstrantů vydala směrem k domům obývaných Romy. Cestu jim přehradila policie a svolavatel lidi vyzval, aby se rozešli.„Jsme rádi, že jste přišli. Svojí účastí jste jasně řekli, že vám situace v Duchcově není lhostejná. Ale teď běžte domů, tím že půjdete na místo incidentu nic nevyřešíte," hlásil jeden ze tří organizátorů akce s názvem Shromáždění nespokojených občanů, Jindřich Svoboda. Většina lidí výzvu uposlechla. Asi 100 lidí, převážně radikálů, se i tak snažila dostat do míst, kde žijí Romové. Policisté se s nimi „honili" po městě. K vážným konfliktům, které by si vyžádaly ostřejší zákrok, nedošlo. Policie měla zadržet dva demonstranty. Situaci na místě dále monitorujeme. Některé romské rodiny vyhrožovaly, že nebudou teď posílat děti do školy. Prý ze strachu.

Místní shromáždění svolali jako reakci na útok skupiny Romů na mladý manželský pár v polovině května. Policie už pětici útočníků obvinila z těžkého ublížení na zdraví. Setkání na náměstí svolali tři místní občané pod názvem Shromáždění nespokojených občanů. Hodinu před začátkem se sešli i místní Romové, aby se pomodlili za klid a mír. "Když se lidi perou, tak se vždycky perou dva," připomněl přítomný farář. Kromě obvinění útočníků policie prověřuje i události následující po napadení. Zajímá se o únik videa z městské kamery, chování městského strážníka i internetové diskuse.

21:00 - Skupina protestantů už je roztrhaná. Lidé v Duchcově věří, že se vše uklidní a čeká je klidná noc. Policie v plném nasazení zůstává na místě. Náměstí, kde se demonstrace konala, už je bez lidí. Duchcov se chystá na spánek.

19:40 - Vypadá to, že už bude konec. Většina lidí, která přišla v poklidu demonstrovat, už odešla domů. Problémy v závěru teď dělala skupina radikálů. Zasahuje policie. Pořadatelé demonstrace se od toho již distancují.

Policie směrem k radikálům vysílá jasné gesto: "Dál nepůjdete. Nemá to cenu. Lepší bude, když se rozejdete."

19:05 - V čele neoficiálního průvodu jsou extremisté s vlajkami. Jsme v ulicích Míru a Městské příkopy. Zatím se nic neděje dál.

Na místo povoláni těžkooděnci. Kteří nechtějí skupinu lidí dál pustit. Probíhá vyjednávání. Z obou stran barikády, kterou vytvořil kordon policistů z pořádkové jednotky, se ozývá pískot. Policie připravena. Vodní dělo nebylo potřeba.

18:58 - Skupinka odhadem sto lidí v černých bundách s kapucemi se vydala do části Duchcova Jižní město, právě do problémové lokality. Policisté jim ale cestu zatarasili.

Mezi lidmi jsou také členové policejního antikonfliktního týmu. Nedají se přehlédnout, mají na sobě reflexní vesty. Jsou to právě oni, kdo se jako první snaží zabránit násilí, a to dříve, než nastoupí razantní policejní těžkooděnci.





18:51 - Pořadatelé ukončili demonstraci. Lidé se rozcházejí, část míří do problémové lokality. Ale nejde o organizovaný pochod. Policie pro jistotu v doprovodu.

V Duchcově už zase trochu prší. Někteří lidé opouštějí náměstí. Většina ale dál zůstává a vyčkává, co bude dál. Reportéři Deníku jsou mezi lidmi na místě.

Organizátoři během svých projevů nabádají dav, aby se po skončení v klidu rozešel a nedocházelo tak k dalším nepokojům. Což by mohlo být záminkou právě pro problémové občany města. I tak ale policie zůstává na místě a vše monitoruje.

18:36 - Lidé, kteří zaplnili náměstí, se chovají bezpromlémově. Policie zatím neměla žádnou práci. A snad ani nebude. To už předem avizovali pořadatelé, že má jít o poklidné setkání. V davu jsou také Romové. Problémy nedělají. Nic nenasvědčuje tomu, že by městem měl projít nějaký demonstrační pochod.

Na demonstraci už vystoupila starostka Duchcova Jitka Bártová, její krátký projek ocenili lidé na náměstí potleskem. Samozřejmě není spokojená s tím, co se ve městě děje. Proto i ona žádá řešení především z vyšších mocí. V dotčené lokalitě zůstanou nadále posíleny policejní hlídky.

18:25 - Organizátoři setkání lidí čtou své prohlášení: (vybíráme) - "Co se děje v naší republice a teď i tady v Duchcově, už není možné. Nelze tomu jen tak přihlížet, je třeba to řešit. Ale je to začarovaný kruh. Je nutné se zamyslet na vyšších místech. Policie by měla mít větší pravomoce. Je nutné hned trestat problémové občany. Nelze to nechat vyšumět."

18:15 - Debatování na náměstí už je v plném proudu. Podle svolavatelů má jít o poklidné setkání lidí, kteří jsou nespokojeni s násilím ve městě. Žádné pochodování městem se nechystá. Ani ho nemají v plánu žádní zúčastnění. Hovořit má také starostka města Jitka Bártová. Neprší. Náměstí je plné lidí. Občas se ozve z davu pískot. Policie je na místě. Zakročovat nemusela.

18:05 - Demonstrace pomalu začíná



17:50 - Na náměstí je už tisícovka lidí. Někteří alkoholem posilnění jedinci se snaží z kraje davu provolávat nesrozumitelná hesla, ale zatím vše v poklidu.



17.45 - Do začátku avizované demonstrace zbývá čtvrthodinka. Na náměstí už je zhruba 300 lidí. Vše probíhá v klidu. Vše sleduje policie a početný houf novinářů. Deník je u toho. Na náměstí přicházejí další lidé. Přestalo pršet.

Starostka Duchcova Jitka Bártová se distancuje od svolavatelů dnešního shromáždění. Prý se chce sejít se svými občany jindy.



17.30 - I mimo náměstí, kde se má demonstrace konat, je zatím klid. V dotčené části Duchcova, kde došlo v minulých dnech k incidentu s Romy (čtěte ZDE), je zatím klid. Převažují policisté.

Policie "uzavřela" příjezdové cesty. Zastavuje vozidla, která do města přijíždějí. Jde o běžné opatření. Podezřelá vozidla prochází kontrolou, včetně posádek v nich.

17:20 - Na náměstí je zatím jen hrstka lidí. Všech věkových kategorií. Schovávají se pod deštníky. Extremisty jsme nezaznamenali.

V Duchcově je nebe zatažené a prší. Policie je připravena reagovat podle situace, zároveň ale doufá, že to nebude potřeba. V ulicích je zatím relativní klid.



16.50 - Policie na tiskové konferenci uvedla, že má určitá opatření k Duchcově, počty nasazených policistů nechce z taktických důvodů uvádět. Dnešní shromáždění nemá rasistický podtext. Policie věří, že lidé řeknou, co mají na srdci a vše bude v poklidu.



Zaznamenali jsme: Podle duchcovské městské policie bylo v době napadení manželského páru na ulici asi 30 Romů. "Z důvodu, že někteří na tuto dvojici pokřikovali nadávky a výhružky, hlídka napadenou ženu a jejího manžela z důvodu zajištění jejich bezpečnosti, pro neustálé pokusy verbálního napadání, usadila do služebního vozidla městské policie," uvedli strážníci na svém webu. Jednoho z nich už ale incident stál místo. Přestože viděl celou událost na kameře, nezasáhl a čekal až na příjezd hlídky.

Policie prověřuje i jeho chování a únik videa z městského kamerového systému. "Jsem předsvědčená, že to neuniklo skrze nikoho z města ani městské policie." řekla v rozhovoru pro ČTK starostka Duchcova Jitka Bártová.



16:00 - policie svolala na tento čas do místa konání tiskovou konferenci.

Toto je snímek z videa, které se šíří po internetu.....



Policie prověřuje události následující po napadení v Duchcově na Teplicku. Zajímá se o únik videa z městské kamery, chování městského strážníka i internetové diskuse. Řekl teplický policejní mluvčí Daniel Vítek. Z útoku na manželský pár v noci 18. května už obvinila pět lidí ve věku od 16 do 44 let.

"Policie všechna vlákna diskuse sleduje. Zatím ale nebylo nic vyhodnoceno jako trestný čin," uvedl mluvčí. Pořadatelé dnešní demonstrace se sice od extrémistů distancují, jeden z nich, Jindřich Svoboda, ale na sociální síti Facebook psal o vyvraždění "černých". Na svém profilu zveřejnil video z kamery městské policie, kde je napadení vidět. V komentáři k němu vyzval k vyvraždění "černých" a připojil rasistické nadávky. Oficiálně se ale od extremistů distancoval, podle jeho dalších vyjádření má být shromáždění poklidné.

"Z důvodu, že akce, původně zamýšlená pro občany Duchcova, začala být sdílena a komentována lidmi, se kterými nechceme být spojováni, událost jsem smazal. Duchcovské problémy si chceme řešit sami. Všem co nám chtěli přijet pomoc děkujeme, ale opravdu o cizí pomoc v tuto chvíli nestojíme," napsal na sociální síti. Podporu dnešní akci vyjádřila i Dělnická strana sociální spravedlnosti. (čtk)

