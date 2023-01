„Ukázalo se, že v době energetické krize, která je způsobena jak válkou na Ukrajině, tak i překotným odchodem Evropské unie od tradičních zdrojů energie, jsou uhelné elektrárny bezpečnou jistotou pro českou energetiku,“ říká ředitel Elektrárny Počerady Stanislav Klanduch . Ta je od 31. prosince 2020 součástí skupiny Sev.en.

Stanislav Klanduch

55 let. Vystudoval strojní fakultu VŠSE v Plzni, v energetice pracoval ve výrobě, údržbě a v technických manažerských pozicích. Rád lyžuje a jezdí na kole.

Energetický trh se v posledním roce otřásl v základech, lidé to pocítili tak, že jim prudce narostly ceny elektřiny. Jaký byl letošek pro elektrárnu?

Elektrárna Počerady má za sebou rok rekordních výrob. Předpokládáme, že v roce 2022 vyrobí téměř 5,5 TWh elektrické energie, což je o 0,9 TWh více než v roce předchozím.

Větší výroba elektřiny rovná se větší zisk pro elektrárnu. Platí to?

O letošním zisku Elektrárny Počerady je ještě předčasné mluvit, nicméně můžu potvrdit, že bude vyšší než v předchozích letech, kdy byla výroba energie výrazně omezena covidovými opatřeními, a s tím souvisejícím útlumem průmyslu obecně.

Kam zisk půjde?

Zisk plánujeme především investovat do obnovy a opravy zdroje, který je v současné energetické situaci pro Českou republiku nepostradatelný. Ukázalo se, že v době energetické krize, která je způsobena jak válkou na Ukrajině, tak i překotným odchodem Evropské unie od tradičních zdrojů energie, jsou uhelné elektrárny bezpečnou jistotou pro českou energetiku.

Od 1. ledna 2021 je ředitelem Elektrárny Počerady Stanislav Klanduch.Zdroj: se svolením Sev.en EnergyZákladem české energetiky je jádro a uhlí, s levným ruským plynem je alespoň pro teď konec. K nějakému výraznému rozvoji obnovitelných zdrojů nedochází, spuštění dalších jaderných bloků je stále otázkou příštích desetiletí. Vidíte z tohoto pohledu možnost renesance uhelných elektráren? Cítíte, že by tlak na útlum těžby uhlí a provoz uhelných elektráren v poslední době ustával?

Je pravda, že Česká republika stále nemá za energii z uhlí bezpečnou náhradu, jiný spolehlivý a řiditelný zdroj, který by obnovitelné zdroje doplnil v době, kdy nefouká a nesvítí. Dokud ho nebude mít, není možné stanovit termín konce těžby uhlí a výrobu energie z něj. Energii z uhlí proto budeme vyrábět dál, abychom zajistili potřebu českých průmyslových podniků a domácností. Budeme tu, dokud naši energii bude Česká republika potřebovat. Dokud nebude jasně stanoveno, z jakých zdrojů bude spotřeba energie pokryta, je uhlí důležitým a nezanedbatelným prvkem českého energetického mixu. Potřebu energie z uhlí si začali uvědomovat i v jiných zemích Evropy, kde se znovu uhelné elektrárny otevírají.

Situace na energetickém trhu v Evropě je dost nestabilní. Po ukončení provozu některých uhelných elektráren přišly problémy s ruským plynem, přidaly se technické potíže jaderných elektráren ve Francii. V zemi se mluví o možných výpadcích dodávek elektřiny. Hrozí něco takového celé Evropě, blíží se čas rozsáhlých blackoutů?

Hrozba blackoutů se obecně s ubývajícími řiditelnými zdroji zvyšuje. V Evropě chybí nejen odstavené uhelné elektrárny, ale například zhruba 25 GW jaderného výkonu ve Francii. Hrozba blackoutu tu ale stále je, obzvláště v době, kdy cílem energetické politiky některých evropských zemí je zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů ve svém energetickém mixu.

Bavili jsme se o letošním vyšším zisku počeradské elektrárny. Zmínil jste, že ho plánujete především investovat do obnov a oprav. Můžete být konkrétnější? Jaké velké investice jste dělali letos a jaké plánujete?

Největší akcí letošního roku byla oprava bloku číslo 5. Práce zahrnovaly i generální opravu turbíny. Poměrně rozsáhlé byly opravy kotle a zákotlí, kompletní výměny se dočkaly spojovací parovody kotle, opravou prošly kouřovody, vyměněn byl posilovací spalinový ventilátor odsíření. Akce navazovala na opravy bloku 6, které v elektrárně probíhaly především v roce 2021, a jejich druhá fáze byla dokončena letos v létě. Celkové náklady na opravy bloků 5 a 6 v letech 2021 a 2022 jsou v řádech miliard korun. V roce 2023 by opravami obdobného rozsahu měl projít blok 2, v následujících letech pak bloky 3 a 4.

Kolik se denně spálí v elektrárně uhlí?

Všechny bloky v Elektrárně Počerady vyrábí na plný výkon, pokud nejsou aktuálně v plánované odstávce. Denní spotřeba uhlí pro provoz všech pěti bloků elektrárny je více než 20 tisíc tun. Elektrárna Počerady má zajištěné stabilní dodávky uhlí z lomu Vršany Vršanské uhelné, která stejně jako elektrárna patří do skupiny Sev.en.

O Elektrárně Počerady se mluví ale také jako o jednom z největších znečišťovatelů ovzduší v Česku. Má výjimku na emise rtuti, splňuje ty ostatní?

Elektrárna Počerady v současné době plní všechny stanovené emisní limity, pouze na emise rtuti má udělenou zmíněnou časově omezenou výjimku. Připravujeme se na další zpřísnění limitů pro emise, v současné době to je předmětem diskuze v Evropském parlamentu. Nové budou vyhlášeny v roce 2025 s platností od roku 2029. Do ekologizace Počerad investujeme nemalé finanční prostředky.