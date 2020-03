Až tři tisíce nových příslušníků chce do svých řad přijmout Policie ČR. Osmdesát procent z nich skončí v regionech. Vzniknou i nová dálniční oddělení. Například dálnici D7 začnou hlídat policisté z nově vznikajícího oddělení v Droužkovicích.

Úkoly české Kobry 11

Hlavním úkolem dopravní policie na dálničním oddělení je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Policisté dohlížejí na provoz, vyšetřují dopravní nehody.

O navýšení stavů rozhodla vláda na začátku března. „Posílíme policisty tam, kde je třeba, tedy hlavně v krajích. Celkem 830 z nich posílí prvosledové hlídky, které v krajích zasahují u incidentů vyžadujících okamžitou reakci. Díky tomu zajistíme jejich zásah po celém Česku do 10 minut,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček.

„Nedávná několikanásobná vražda v ostravské nemocnici potvrzuje důležitost systému okamžitého zásahu prvosledových hlídek. Jejich posílení tak považuji za prioritu,“ dodal ministr vnitra.

Posílí i dálniční oddělení. „K 21 dálničním oddělením nově přibude dalších čtrnáct, a to do pěti let v závislosti na výstavbě dálničních úseků,“ potvrdila mluvčí ministerstva Klára Dlubalová. Nově vznikne dálniční oddělení pro Ústecký kraj v Droužkovicích, které dostane na starost dálnici D7. „V současnosti je dálniční oddělení zřízeno provizorně v objektu nádraží Českých drah v Postoloprtech,“ upřesnila mluvčí policie Ústeckého kraje Šárka Poláčková. „Oddělení v Droužkovicích vznikne jako společný areál se Správou a údržbou dálnic tak, aby obě složky mohly pracovat v součinnosti,“ doplnila. Na stejném principu funguje už stávající dálniční oddělení v Řehlovicích na D8.

Zaměstnají 34 lidí

Areál dálniční policie vznikne na zelené louce z prostředků Ředitelství silnic a dálnic. „Podle prvotních informací by měl být areál předán k užívání v roce 2024,“ sdělila Šárka Poláčková. Nové oddělení by mělo zaměstnat 34 lidí. Policie plánuje nabrat úplně nové členy i přeložit už sloužící policisty z jiných oddělení.

Dálniční policii chce ministerstvo vnitra posílit kvůli stále sílícímu silničnímu provozu. Dálnice D7 je navíc rizikovým úsekem. „Problém této trasy spočívá se střídání směrově oddělených úseků s úseky obousměrnými. Dochází zde k nehodám s velmi závažnými následky včetně smrtelných, a to většinou čelním střetem,“ přiblížila situaci Šárka Poláčková.

Loni na dálnici D7 zemřel jeden člověk, úmrtí už policie vyšetřovala i letos. K oběma případům došlo na obousměrné komunikaci u Postoloprt.