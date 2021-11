„Vyvolávací cena je tři sta korun,“ oznámil licitátor. „Pět tisíc,“ ozvalo se hned. „Deset,“ přiletělo zezadu. „Dávám dvanáct,“ připomněl se opět první zájemce. Někteří dražitelé se jdou na světle modré auto bez „papírů“, klíčů a mnoha dalších náležitostí znovu podívat. „Patnáct,“ zaznělo vzápětí odjinud. „Šestnáct,“ přidal se nový zájemce, ruce zvedají i další a další. „Dám dvacet,“ letí hodnota jednoho z vraků z ústeckých ulic, kterých se město zbavovalo v neobvyklé dražbě, rychle nahoru.

Ve finále se o nejžádanější kousek předhánějí tři zájemci, příhozy už jsou opatrnější, nelétají po tisících, ale po stovkách. Nakonec se cena stařičké a velmi, velmi zanedbané Škody 120 během dražby vyšplhala na 35 500 korun. Velký zájem byl ale také o ostatní auta odtažená z ulic krajské metropole, prodalo se všech šestnáct nabízených vozů.

Netradiční dražby se zúčastnilo několik desítek zájemců. Zatímco laici by řekli, že se na parkovišti Palivového kombinátu v Ústí nad Labem nabízely „pouze“ vraky, pro automechaniky, obchodníky s vozy, nadšence do aut či milovníky veteránů to byla lákavá příležitost. Dorazili nejen z Ústí, ale také z Litoměřic, Teplic, dalších severočeských měst, ale i z Prahy. „Chybí mi nějaké náhradní díly do mého starého favorita. Mám ho jako veterána, tady je jeden v nabídce, hodil by se mi, tak se ho pokusím levně získat,“ říkal před dražbou Pavel Sezemský. O auto byl ale velký zájem, a tak ho nakonec nekoupil. Favorit našel nového majitele za 8 300 korun.

„Mám dílnu a z těch aut se dají získat díly. Koukám hlavně po hodně frekventovaných autech, ty mám v dílně nejčastěji,“ prozradil důvod své návštěvy Luděk Vokál. „Motor to má, to je hlavní. Některé se dají při troše péče i zprovoznit. Já ale přijel získat nějaké na díly,“ svěřil se Milan Král. Ani oni ale nebyli nakonec úspěšní.

Všechny vozy šly do nabídky za 300 korun. Zájemci si je před dražbou důkladně prohlíželi, zkoumali, co chybí, co by se dalo použít, co je funkční, co naopak ne. Živě mezi sebou diskutovali, zvažovali, kolik nabídnou. V následné dražbě mohli přihazovat. Nejmenší zájem byl nakonec o malého fiata, kupující zaplatil 2 500 korun. Největší o Volkswagen Passat, a to i přesto, že jeho kapota částečně připomínala spíše malou zahrádku, než auto, červený peugeot, Škodu Favorit a hlavně o stařičkou Škodu 120. O tu se strhla největší „rvačka“.

„Moc jich není, vyplatí se to. Je to docela pěkné auto. Chtěl jsem ho získat, ale měl jsem strop, který byl překročený,“ svěřil se jeden z neúspěšných zájemců Antonín Čermák z Prahy.

Nový majitel světle modré škodovky s médii mluvit nechtěl. O jiná nabízená auta ale zájem neměl, pravděpodobně tak přijel cíleně právě kvůli ní. K tomu se ostatně přiznávali i další dražebnící, po jejím prodeji část lidí odešla.

„Prodáno za 4 700 korun,“ zvolal licitátor při dražbě zanedbaného chryslera. „Za 8 500, poprvé, podruhé, potřetí,“ bylo zanedlouho slyšet klepnutí dražebního kladívka. To se prodal Volkswagen Golf.

Prodalo se nakonec všech 16 nabízených vozů, celkem za 123 300 korun. Výtěžek z dražby poputuje na úhradu nákladů na odtah a odstavení vozidel. Pokud by se nějaké auto nepodařilo prodat, čekala by ho likvidace.

Vraky, které se nyní nabízely k prodeji, zmizely z ústeckých ulic v minulých měsících. Zatímco tentokrát se jednalo spíše o neobvyklou dražbu, v budoucnu by to tak být nemělo. Město chce v dražbách pokračovat. „Město Ústí nad Labem díky novele zákona o autovracích odstranilo od června 2020 již přes 240 technicky nezpůsobilých vozidel. Právě prvních 16 z nich mohli nyní občané vydražit, dražby dalších automobilů budou postupně následovat," uvedl magistrát.