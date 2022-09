„Největší změnou proti roku 2019 je navýšení počtu pořadatelů. Každá ze scén má svého organizátora, který se postará o programovou náplň. Městské divadlo, které bylo v minulosti hlavním a jediným organizátorem, zajišťuje jen hudební festival v letním kině,“ připomněl mediální zástupce města Tomáš Kassal. „Programově sice zajišťujeme jen scénu v letním kině, ale zároveň se staráme o zázemí a provoz i v centru a u dalších scén. Jde například o zajištění toalet, oplocení, parkování nebo zábory veřejného prostranství,“ doplnil ředitel divadla Martin Veselý.

V pátek odpoledne se rozjede program na náměstích Svobody a Hošťálkově a ve Dvořákově ulici, v sobotu se přidají letní kino, klášterní zahrada a náměstí Prokopa Velkého.

Hudba a jídlo

Slavnostní zahájení Dočesné je na hlavním pódiu na náměstí Svobody v pátek v 18 hodin, návštěvníkům pak zazpívají Klára Kolomazníková a Lunetic. V sobotu tam zahrají místní kapely Žatečanka a Aquarius, na programu je také Ilona Csáková či Vašo Patejdl. O večerní zábavu se postarají Olympic revival Domažlice a skupina Poseidon.

Na opačné straně radnice, na Hošťálkově náměstí, se v oba dva dny koná Street food festival. „Ochutnat budete možné například mexické tacos, trhané maso na asijský způsob, šťavnaté burgry, gruzínský šašlik, grilovaný seafood nebo sušené červíky,“ pozval za organizátory Ota Blail ze spolku Budík, který na náměstí zajišťuje program spolu s městem. I tam vystoupí řada kapel a zpěváků, oproti minulým ročníkům v této lokalitě nebudou žádné atrakce. Zájemci je najdou na náměstích 5. května a Žižkově.

V letním kině proběhne v sobotu pod patronací divadla hudební festival. Na programu jsou Pokáč, Olga Lounová, Kapitán Demo, Václav Neckář, Pražský výběr a Claymore. Jedná se o jedinou scénu na Dočesné, kam si návštěvníci musí zaplatit vstupenku. „V předprodeji za 390 korun jsme zatím prodali zhruba pět set vstupenek, ale předpokládáme, že další si koupí návštěvníci v průběhu slavností. Zvýhodněné vstupné nabízíme ještě v pátek, tedy v první den Dočesné. V sobotu bude za 450 korun,“ sdělil Veselý. Loni během Dočesné do letního kina dorazila tisícovka návštěvníků.

Pivo poteče proudem

Ve Dvořákově ulici se po oba dva dny chystá středověké tržiště s dobovými řemesly a prodejními stánky, chybět nebudou vystoupení a soutěže pro děti a rodiče. Klášterní zahrada nabízí sobotní program pro děti, od 14 do 16 hodin se chystá koncert skupiny Šmrnc. Zazní staropražské písně a popěvky.

To, co mnohé návštěvníky slavností zajímá nejvíce, je nabídka piv. Letos do města dorazí 44 větších i menších pivovarů. Stánky budou mít na hlavním náměstí Svobody, v letním kině, dvacet menších pivovarů se představí na náměstí Prokopa Velkého. „Některé pivovary budou v Žatci vůbec poprvé. Zájemci tak budou mít možnost ochutnat piva, která se do města běžně nedostanou,“ prozradil organizátor programu na náměstí Prokopa Velkého Jakub Veselý. Doprovodný program pivního festivalu tam zajistí talk show se sládky pivovarů nebo hudební vystoupení.