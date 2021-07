Od nepovoleného pochodu ulicemi dávají místní Romové ruce pryč. „To nebyla naše záležitost, to si pak už řídili lidé z Havířova, Ostravy a dalších koutů republiky. Jeden z řečníků, který strhl pozornost na svou stranu, se dokonce vrátil z Belgie. Naším cílem bylo pouze pomoci rodině zesnulého, uspořádat akci s farářem a bez jakýchkoliv konfliktů,“ komentoval po víkendu a odeznění vybouřených emocí Miroslav Brož ze sdružení Konexe. To se společně s Jozefem Mikerem podílelo na uspořádání původní pietní akce a v duchu náboženského setkání ji tak ohlásilo na magistrát.

Jenže smuteční akce za Roma, který 19. června zemřel v Teplicích krátce poté, co proti němu zasáhla policie, skončila pochodem desítek účastníků od Albertu v Nákladní ulici až před policejní stanici v Husitské ulici, kde jim cestu zatarasili těžkooděnci. „Živelně se v Teplicích objevilo až příliš jiných skupin. Z našeho původního záměru se bohužel stala politická demonstrace,“ konstatoval Brož.

Naštvané Romy měl do ulic vést muž, který si říkal Láďa a v Teplicích byl poprvé. „Ani nevíme, kdo to byl a odkud přijel,“ podotkl Brož. „Vyhledal si na mapách v mobilu nejbližší policejní stanici a k té strhl dav,“ dodal zástupce sdružení Konexe. Pochod vedl podle mobilní navigace právě ke služebně v Husitské ulici. Tam už byla připravena pořádková jednotka, která zatarasila další cestu. Velitel zásahu vyzval křičící demonstranty k rozchodu. Podle policejního mluvčího Daniela Vítka dav výzvu uposlechl. Bylo to v obě, kdy se zrovna strhl hustý déšť. „Nikoho jsme v místě nemuseli omezit na svobodě,“ dodal Vítek.

Brož chápe, že protestující lidé jednali ve vzteku a pod mediálním tlakem. Řešit to dál nebude. Veškeré úsilí v kauze mrtvého Stanislava T. chce teď směřovat k rodině. Zejména k sestře Simoně, která bydlí v Bílině a stará se o nemocnou maminku. „Pomáháme jim s administrativou a vším, co se týká pohřbu. Rodina zesnulého bude usilovat o to, aby se úmrtí řádně vyšetřilo. Pravděpodobně bude chtít i oponentní pitvu,“ vyjádřil se Brož s tím, že se kvůli tomu nejspíše posune termín pohřbu.

Policisté v sobotu 19. června zasahovali v Teplicích kvůli potyčce a výtržnostem dvou mužů. Po příjezdu na místo byl na ulici už pouze jeden z mužů. Protože byl agresivní, jevil známky požití drog a nespolupracoval, použili policisté k jeho zajištění donucovací prostředky. Muž poté v sanitce zemřel. Podle pitvy bylo příčinou úmrtí požití drogy, řada místních Romů tomu ale nevěří.