Obžalobě z pohlavního zneužívání čtyřleté a šestileté dcery čelí před ústeckým krajským soudem 41letý Tomáš P. z Teplicka. Nezaměstnaný muž holdoval alkoholu a neměl dobrou pověst mezi sousedy. Podezření na daleko horší prohřešek vůči malým dcerám měla jejich matka a mužova exdružka už dříve. Poslední kapkou byla noční scéna, kdy u něho doma dívky naříkaly tak, že z toho jeho sousedka tři dny nespala. Tomáš P. vinu popírá. Pokud se ale prokáže, za zločin znásilnění mu hrozí až 12 let vězení.

V úterý 19. května Tomáše P. k soudu přivezla eskorta z vazební věznice. Podle státní zástupkyně Lenky Pastýříkové se muž věnoval pohlavnímu zneužívání nejméně od prosince 2018 a naposledy v noci z 30. na 31. července 2019 ve svém bytě. „V době, kdy měl od bývalé družky svěřeny na hlídání její nezletilé dcery, když spaly či usínaly, s cílem vlastního sexuálního uspokojení oběma svlékl spodní části oděvu a prsty je nejméně osahával na zadním genitálu,“ popsala státní zástupkyně.

Pornografická fotka

Loni v květnu měl také vyfotit starší dceru v lascivní pozici. „Fotografie zachycuje její obnažené pozadí vleže s roztaženýma nohama, kdy si pravou rukou roztahuje polovinu hýždě tak, aby byl vidět detail jejího análního otvoru,“ popsala snímek z policií zabaveného telefonu Pastýříková. Spáchat tak měl Tomáš P. nejen zločin znásilnění, ale i přečin zneužití dítěte k výrobě pornografického materiálu.

Co se stalo v červenci 2019?



Sousedka vypověděla, že kolem 23. hodiny slyšela vyvádět a brečet holky v bytě Tomáše P. „Nebylo to běžné brečení, ale hlasitý bolavý nářek. Tři dny jsem z toho nespala,“ řekla žena. Muž vinu popírá. „Koukali jsme na televizi, holky si hrály, já si hrál s telefonem a ony začaly spontánně křičet. Chtěl jsem, aby přestaly, pak jsem je dal spát a sám šel taky spát,“ popsal situaci Tomáš P.

Právní zástupce požaduje pro každou z obou poškozených 500 tisíc korun za duševní útrapy. „Je nepochybné, že prožily strach, smutek, znepokojení a pocit ponížení. Jednání obžalovaného může mít sekundární vliv na budoucnost či zdraví poškozených,“ zmínil opatrovník dívek.

U soudu vypovídala matka dívek a exdružka Tomáše P. „Byl výbušný, hodně často pil, myslím, že denně jednu dvě petky piva, které jsem viděla, jak se válí u něj doma,“ popsala žena, která k němu kvůli jeho holdování alkoholu na nějaký čas nedávala dcery. Ty ale měly k otci dobrý vztah a nic nenasvědčovalo problémům vážného charakteru.

První signál přišel asi před čtyřmi lety. „Když šla nejmenší do školky, začala si strkat sušenku pod kalhotky. Starší k tomu řekla, že ji to učí tatínek před spaním,“ popsala žena. Nahlásila to na sociálku, ta ho u něj doma navštívila, ale na nic nepřišla. Justiční kolečko se roztočilo až jednoho rána loňského léta. Když si přišla pro dcery, sousedka Tomáše P. na jejich matku z balkonu zavolala, že s ní potřebuje mluvit. Slyšela prý v bytě minulou noc něco, co znělo jako zneužívání. „Že nechce, že jí to bolí,“ popisovala sousedka ženě, co z bytu slyšela. Ta se pak zeptala dcer, jestli jim tatínek ubližuje a osahává je. Rozbrečely se a řekly, že ano. Pak už si věc převzala policie.

Podle ženy se situace na dívkách podepsala. „Starší už to vnímá hodně, uzavřela se,“ popsala. Dívky vědí, že je jejich otec ve vězení, chtějí, aby se vrátil, zároveň se ho ale bojí. Podle jiných indicií jim jeho obtěžování možná pokřivilo vztah k mužům obecně.

Tomáš P. vinu popírá. „Nedopustil jsem se v žádném případě toho, co je mi kladeno za vinu,“ řekl a vyslovil podezření z manipulace, křivé výpovědi a střetu zájmů svědkyň. „Koukali jsme na televizi, holky si hrály, já si hrál s telefonem a holky začaly spontánně křičet. Chtěl jsem, aby přestaly, pak jsem je dal spát a sám šel taky spát,“ popsal muž klíčovou červencovou scénu. Fotku dcery v lascivní poloze podle něj pořídila druhá z nezletilých.

Obžalovaný Tomáš P. vypověděl, že jeho 38letá exdružka a matka dvou dívek byla zhrzená. I kvůli tomu, že si našel milenku. Dodal, že vzhledem k jejímu dřívějšímu pobytu v psychiatrické léčebně může trpět paranoidní schizofrenií. Žena potvrdila, že se asi před deseti lety léčila na psychiatrii. Předávkovala se prášky, když ji propustili z práce a ocitla se se svým tehdy malým synem v tíživé situaci. Z psychiatrie ji po čtvrt roce propustili s tím, že měla maniodepresivní syndrom.

„Zařvala jsem na něj"

O dění v bytě Tomáše P., které ji zalarmovalo, u soudu hovořila i jeho letitá sousedka. V parném létě roku 2019 měli všichni otevřená okna i v noci. „Slyšela jsem holky kolem 23. hodiny vyvádět. Nebylo to běžné brečení, ale hlasitý bolavý nářek. Tři dny jsem z toho nespala. Nevím, která z nich to byla, slibovala, že bude ticho. A uklidňovala tu druhou. Co říkal on jim, tomu jsem nerozuměla. Zařvala jsem na něj, co tam s nimi dělá,“ vylíčila soudu sousedka Tomáše P., která připustila, že s ním měla špatné vztahy.

U soudu vypovídala i starší nevlastní sestra dívek, která muže měla dříve za jejich dobrého tátu. Když se dozvěděla, že je mohl zneužívat, byl to pro ni šok. Dívky teď podle ní o tátovi příliš nemluví a straní se i jejího přítele. Podobný odtažitý vztah mají mít i k jiným mužům v okolí.

Hlavní líčení s Tomášem P. u soudu pokračuje ve středu výslechem znalců.