Vencl měl na sobě jen plavky a potápěčské brýle. Jeho tým mu dokázal i přes oblevu zajistit parádní podmínky, díky obrovskému vypětí sil držel ledovou krustu na pro stanovení zápisu do knihy rekordů požadované tloušťce 30 centimetrů.

Jak taková údržba ledu vypadá? "Nejdříve se led při mrazech v důležitých místech několikrát denně poléval. Když teplota vzduchu v posledních dnech stoupla, tak jsme odebírali led z vyřezaných děr, řezali ho na silné plátky a okolí důležitých míst přikrývali tímto ledem. Překrývalo se to ještě speciálními fóliemi," prozradil Jaroslav Pospíšil, Venclův pomocník.

A dobrá věc se podařila!



„Budeš to opakovat, nebo to můžeme sbalit?" houkl na hrdinu příběhu jeden z členů jeho crew krátce poté, co se vynořil z vysekané díry po zdolání rekordní délky. Čerstvý šampion totiž vůbec nevypadal, že by toho měl dost.



Na břehu lahošťské Vápenky mu tleskalo několik diváků, kvůli protiepidemickým opatřením se více než tisícovka fanoušků a sympatizantů teplického sportovce dívala na streamovaný přenos.



Většina se shodovala, že jim je z pohledu na v plavkách se na ledu producírujícího Vencla zima. Před samotným ponorem mu fandové dodávali odvahu povzbudivými vzkazy. Když se pak po necelých dvou minutách pod ledem vynořil, všichni si oddechli. „Uff, to se mi ulevilo," napsala Gabriela Křemalová v dialogovém okně přenosu. „Kde jsou lidské limity?" ptal se Radovan Körner.

„Já překonávám hlavně sám sebe," usmíval se pak do kamer Vencl. Za novináři přišel na břeh, na led totiž nesměli, pohybovali se po něm pouze členové Venclovy party. Samozřejmostí bylo bezpečnostní jištění, o které se starali potápěči z centra Seamaster Teplice.



Na zdolání rekordu se David Vencl připravoval několik měsíců, ve studené vodě plaval od října. „Ale byl jsem omezený, nemohl jsem toho kvůli zavřenému bazénu tolik natrénovat. V tréninku jsem ale dal několikrát 75 metrů a jednou dokonce 90. Věděl jsem, že na to mám."

Původní záměr byl vyrazit do Rakouska, konkrétně na jezero Weissensee. Pandemie koronaviru a s ní spojená omezení ale nasměrovala Vencla a jeho tým do Lahoště. Problém? Pro Tepličana nikoliv, vypořádat se dovede nejen s ledovou vodou.



„Jaký je rozdíl mezi bláznem a vizionářem?" zeptal se rekordmana jeden z novinářů. „Když se bláznovi podaří vizi naplnit, stává se uznávaným vizionářem. To je asi tak celé," odpověděl.