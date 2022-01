Obchvat města zprovozněný v roce 1999 se rozšiřuje do podoby čtyř pruhů, současná silnice I/7 se rozšiřuje vlevo ve směru na Chomutov. Doprava by se na nové dva pruhy měla svést v srpnu, pak se práce přesunou na nynější silnici. Podobně se stavěl nedávno zprovozněný úsek dálnice D7 u Panenského Týnce. Řidičům by šestikilometrový úsek dálnice u Loun, který mimo jiné zrychlí cestu do Prahy lidem ze Žatecka, Chomutovska a Mostecka, měl začít sloužit na konci jara příštího roku.