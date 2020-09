Ministr Hamáček odmítl, že by se sociální demokraté kandidující za Lepší Sever mohli vrátit do ČSSD.

Lídr kandidátky ČSSD v Ústeckém kraji Jaroslav Krákora | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Pokud kandidují za Lepší Sever, jejich členství automaticky zaniklo. Tak vykládá ministr vnitra Hamáček stanovy ČSSD, které šéfuje. Hamáček přijel v pondělí 7. září do Ústí nad Labem podpořit kandidátku strany. Vznikla narychlo poté, co grémium ČSSD neodsouhlasilo kandidátku Lepšího Severu, do které šly společně s dalšími regionálními partajemi tři desítky sociálních demokratů včetně prvního náměstka hejtmana Martina Kliky nebo krajského radního Miroslava Andrta. „Přeběhlí“ sociální demokraté přitom dosud tvrdili, že mají členství pouze pozastavené.