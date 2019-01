Most, Ústí nad Labem - Případem pokusu vraždy v rodině se začal zabývat Krajský soud v Ústí nad Labem. Obžalovaným je student informatiky Zbyněk H. z Mostu, který zaútočil nožem na vlastní matku. Ta utrpěla několik bodných ran, zranění nebyla vážná. Útočníkovi hrozí 12 až 20 let vězení.

Zbyněk H. obžalovaný z pokusu vraždy u ústeckého soudu | Foto: Deník/Kristián Šujan

Před soud přivedla 24letého mladíka eskorta z vazební věznice. Dorazil také otec s napadenou matkou, která měla zahalenou tvář kapucí a brýlemi.

Případ se odehrál loni 30. září v rodinném domě v Mostě. Syn přijel k rodičům na návštěvu z Prahy, kde studoval informatiku na vysoké škole. Z kuchyňské linky si během návštěvy vzal nůž o délce asi 19 centimetrů, který si uschoval do kapsy kalhot. “Poté odešel za rodiči do ložnice, odkud otce odvedl do svého pokoje, kde se měl podívat na hru v počítači. Následně se vrátil za matkou do ložnice a kuchyňským nožem ji v úmyslu usmrtit opakovaně bodl do oblasti krku a spánku,” uvedl státní zástupce Vladimír Jan.

Do místnosti kvůli matčině křiku přiběhl otec. “Slyšel jsem takové tiché pištění. Šel jsem se podívat, co se děje. Viděl jsem ženu sedět v houpacím křesle a Zbyňka nakloněného k ní. Nechápal jsem, co se děje. Všiml jsem si, že žena krvácí. Chytil jsem ho a bál jsem se ho už pustit. Byl jsem rád, že manželka byla sama schopná si telefonem zavolat záchranku a sejít dolů,” řekl před soudem otec. Matce záchranářům tvrdila, že upadla na nůž.

Otec se synem zatím čekali na příjezd policie. “Syn neměl tendenci z místa činu utéci, ani mě napadnout. Vysvětloval mi, že to udělal, protože se cítil nesvobodný,” sdělil otec. Při líčení své životní situace prý syn v minulosti používal i termíny z teorie informatiky.

Svoboda na lokálním maximu

"Řekl, že na koleji byl z hlediska svobody na lokálním maximu, ale že existuje ještě nějaké vyšší, absolutní maximum, ke kterému se chtěl dostat. Neměl ale důvod se cítit nesvobodný, útokem na matku nemohl svobodu získat. Až po delší době jsem připustil, že by mohl být nemocný. Teprve pak to začalo dávat smysl. Kdyby nebyl nemocný, nic takového neudělá. Soud by mu měl nařídit léčbu. Jestli půjde do vězení, do konce života se budeme odvolávat. Vždycky budu bojovat za jeho nevinu,” řekl synův otec.

V minulosti se Zbyněk H. léčil s obsedantně kompulzivní poruchou a mentální anorexií. Znalci v současnosti zjistili, že se u něj začínají rozvíjet schizofrenní rysy a paranoia. Diagnostikovali u něj taktéž Aspergerův syndrom, tedy autistickou poruchu vyznačující se potížemi v komunikaci a v sociálním chování.

Před soudem 24letý mladík vypověděl, že motivem pokusu vraždy byly špatné vztahy s rodiči, hlavně s matkou. “Mí rodiče se ke mně chovali hezky. Jsem na nich finančně závislý, protože jsem nikdy nepracoval. Už šest let jsem ale dospělý, čtyři roky jsem žil na koleji, od rodičů jsem dostával pouze peníze a jinak jsem od nich nepotřeboval vůbec nic. I tak jsem v této době zažíval mnoho situací, kdy jsem chtěl něco důležitého udělat, ale má matka mi v tom zabránila. Nebo jsem chtěl před svými rodiči něco uchovat v tajnosti, ale oni se to stejně dozvěděli,” vypověděl syn u soudu, kterému prý zvýšený zájem rodičů o něj vadil.

“Rodiče mě navštívili v Praze, aniž by mi o tom řekli. Matka se se mnou zavřela v místnosti, chtěla, abych se jí díval do očí a odpovídal jí na spousty otázek, o tom jak žiju. Toto zacházení v té době se mi nelíbilo, v průběhu let jsem doufal, že už nebude mít potřebu takto se mnou zacházet, ale bylo to stále stejné. Považoval jsem to za přehnané,” popsal dále syn.

Nesvoboda mu prý začala vadit. “Když jsem uvažoval nad tím, jak bych to mohl řešit, tak jsem dospíval stále více k přesvědčení, že ať udělám cokoli, tak se od svých rodičů nikdy neosamostatním. I kdybych si někdy vydělával své vlastní peníze. Byl jsem přesvědčen, že prožiju celý život, aniž bych měl svobodu a soukromí. Byl jsem tedy ochoten svou matku zabít, a to i s vědomím, že se na to přijde a že za to půjdu do vězení,” popsal syn. Rok před činem se prý přestal věnovat škole a myslel pouze na to, jak skutek provést.

"V době činu jsem nebyl psychicky připravený na to, jak hrůzný to bude prožitek. I to vedlo k tomu, že jsem čin nedokonal,” doplnil syn.

Kvůli výslechu znalců z oboru psychologie a psychiatrie soud jednání odročil, pokračovat bude 23. ledna.