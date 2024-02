/VIDEO/ V okolí chomutovské základní školy v Kadaňské ulici se každý den shlukuje spousta dětí, které se nemají jak zabavit a ani se kde posadit při čekání na vyučování. Město se proto chystá, že tam vybuduje relaxační zónu využitelnou nejen pro tamní školáky, ale také rodiče s dětmi a seniory z okolí.

Škola v Kadaňské ulici v Chomutově bude mít relaxační zónu. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Záměr vyrostl z projektu známého jako participativní rozpočet, kde se mohou na tvorbě veřejného prostoru podílet i místní lidé. V návrhu bylo několik prvků: lanová pyramida, hřiště malované na chodník, posezení se šachovým stolkem, stůl pro ping-pong a lavičky.

Město má pro novou zónu, která by měla vzniknout ještě letos, stranou 600 tisíc korun. S jistotou zainvestuje do lanové pyramidy. Otázkou bude, kolik dalších prvků se do stanoveného rozpočtu vejde.

Návrh zbudovat před školou relaxační zónu podala ředitelka školy Ilona Zahálková za masivní podpory školáků a jejich rodičů. „Před školou se každý den zdržuje velké množství dětí, ať už přicházejí ráno, nebo čekají na odpolední vyučování, než zase vejdou do dovnitř. Proto by se hodily lavičky, aby měly kde posečkat,“ uvedla ředitelka.

„Ani po škole někteří neodcházejí hned domů, ale pobíhají po trávnících. Naší motivací bylo, aby pro ně vznikl prostor, kde se budou moct lépe zabavit. A protože bude volně přístupný, mohou ho využít i lidé, kteří půjdou okolo,“ doplnila.

Atrakce budou využitelné také pro děti z okolních mateřských školek. Dětská hřiště v okolí totiž zanikla. Například místo hřiště na blízkém sídlišti Matěje Kopeckého vyrostlo parkoviště.