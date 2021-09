Se zvířaty Václav Staněk často vystupoval na různých akcích v okolí, pandemie covidu to hodně narušila. Chybět by ale neměl v říjnu na zámku v nedalekém Krásném Dvoře na Jablečném dni, pozvali ho také pořadatelé adventu v Postoloprtech.

Všechny tři krávy na farmě jsou březí, rodit by měly v nejbližších dnech. „Od října zase obnovíme prodej mléka,“ popisuje. Na farmě chce dokončit sýrárnu, aby mohl začít s výrobou vlastních sýrů. Dalšími zvířecími parťáky jsou oslice, kozy, kozlík, slepice a ovečky.

Václav Staněk pracuje ve výchovném ústavu v Pšově jako noční asistent. Přes den se většinou věnuje zvířatům, stará se o ně, spolek připravuje různé projekty zaměřené hlavně na děti. „Jezdí k nám děti z výchovných ústavů, z dětských domovů, škol ale i individuálně. Na různé terapie nebo jen tak za zvířaty. Děti tady u nás pochopí, kde my lidé bereme mléko nebo sýr. Starají se o zvířata, mazlí se s nimi, mohou se svézt na koních, jezdí k nám na jezdecký kroužek,“ popsal Václav Staněk. Podle jeho slov je práce se zvířaty důležitá pro rozvoj dítěte, vztah má pozitivní vliv na sebeurčení, učí ke spravedlnosti, správné autoritě a komunikaci. „Pomáháme utvářet sociální určení mladého člověka, snažíme se motivovat děti ke tvůrčí práci. Někdy máme úspěch, jindy ne,“ vysvětluje Václav Staněk. Na farmu občas jezdí v rámci terapie i drogově závislí. Zásadní je vždy podle jeho slov najít v patřičných organizacích člověka, který má kladný vztah ke zvířatům a farmě. „To je klíč ke vzniku spolupráce, všem, kteří k námi jezdí, děkuji,“ říká.

„Do Chmelištné jsem přišel ze středních Čech před patnácti lety. Tehdy jsem hledal vhodné pastviny pro koně. Žil jsem na Křivoklátsku, kde byly pozemky drahé. Proto jsem odešel do relativně chudší oblasti Doupovských hor,“ vysvětluje. V současné době farma hospodaří na sedmi a půl hektarech, spolek má většinu pozemků pronajatou. Přímo v Chmelištné sídlí v jednom z několika mála obytných domů, které se ve vesničce nacházejí. Koňský dvorec zároveň slouží jako výcviková a jezdecká stáj, zoorehabilitační středisko a středisko pro vzdělávání dětí a mládeže.

