Mezi školáky přijela městská policie, záchranáři, dobrovolníci z nemocnice, cvičitelé psů, prodejci uzenin, sladkostí a koření. Ponožky pro bezdomovce vybíraly dámy z neziskové organizace Květina, malovalo se na obličej, chodilo po laně, soutěžilo. Výtěžek akce putoval do Teplické nemocnice na kožní oddělení. Tentokrát to bylo 21 100 korun.

"Začínali ti nejmenší, potom si startovní čísla navlékli trénovaní sportovci, nakonec vyběhli školáci v kostýmech. Tentokrát nešlo o osobní rekordy, organizovaný pohyb doslova léčil. Mezi účastníky bylo deset zaměstnanců z nemocnice, aktivní delegaci vedla hlavní sestra Kateřina Vágnerová," napovídala jedna z organizátorek, učitelka Jana Šedivcová z Ústí nad Labem. Její manžel běžel s dcerou, Jaroslav Doležálek přijel z Velkého Března, aby nasytil diváky i sportovce, úžasná Monika Fantová přijela z Předlic, kde cvičí pejsky agility. Ten její se jmenoval Whisky a předváděl neskutečné věci.

Kousek dál představoval trochu jiné psy Bohuslav Stránský z obce Hrebeny u Sokolova. "Už jsem tu byl několikrát, dnes jsem přivezl tři mé mazlíky. Je to německé psí plemeno leongerger, doma mám ještě sedm dalších. Osm let už dělám canisterapii jako profesionál. Každý den jsem někde jinde. Navštěvuji dětské domovy, nemocnice, seniorské areály, hospice, školy. Bydlím na statku, všechno jsem podřídil psům. Rozvedl jsem se, psi se mnou sdílí i ložnici. Mám tam speciální velké lůžko, kam se jich vejde hned několik. Tady je Bruno, Hugo, Kordula. Od záchranářů jsem dostal starou sanitku, do menšího auta takového psa prostě nedáte a já jich vozím na akce víc.

Učitelka Petra představila školní časopis Kompost, v dalším čísle bude tato akce popisována podrobněji, vítězů tam bylo skutečně hodně.

