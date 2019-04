Devětadvacetiletý Michal původem z Rakovníka bydlí v krajském Ústí přes osm let. Studuje a přivydělává si na zdejší univerzitě. Hlavní pracovní úvazek zatím nemá. „Dokončuji si magistra, poté uvažuji i o doktorském studiu. O práci po studiu proto strach nemám,“ popisuje Michal, kterému prý neustále chodí nabídky na zaměstnání. „Hlavně ze škol, kde mají málo učitelů. Dosavadní výdělek mi ale stačí, chci se teď soustředit na své studium,“ dodává Michal.

Učitelská profese není jediná, o kterou je na trhu práce v Ústeckém kraji zájem. Podle nejnovějších statistik z Úřadu práce ČR (ÚP) chybí i pomocní a montážní dělníci, montéři, svářeči, zámečníci, instalatéři, pracovníci ostrahy či uklízeči. Nezaměstnanost také stále klesá. K 31. březnu 2019 evidovala Krajská pobočka ÚP v Ústí celkem 26 925 uchazečů o zaměstnání.

„Jejich počet byl o 685 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 3 955 osob,“ vysvětluje za ÚP analytik trhu práce Michal Tuček.







Nedostatkovým zbožím jsou také profese jako lékaři, zubaři, zdravotní sestry či číšníci a servírky. A co teprve kuchaři! Už několik týdnů hledají kuchaře třeba v nemocnici v Kadani. „Vzhledem k navyšování počtu pacientů, které nemocnice během posledních dvou let zaznamenává, navyšujeme i počty vařených jídel. Možnost vybrat si denně ze 3-4 jídel denně mají nejen zaměstnanci, ale – pokud jim to dieta umožňuje – i pacienti. Kuchaře nebo kuchařku poptáváme už několik týdnů i vzhledem k plánovaným odchodům do důchodu,“ potvrzuje ředitel kadaňské nemocnice Petr Hossner.

Kuchař chybí například i v nemocnici v Mostě, pracovník na výdej jídel pak zase v obchodním centru v Trmicích na Ústecku, pomocný kuchař zase v Domově pro seniory v Chlumci.



Málo je rovněž řidičů autobusů. Jak říká náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM), současní šoféři stárnou a noví se školí. „Dopravní společnost Ústeckého kraje nemá řidičů nazbyt. Od 1. července přebíráme další oblasti jako například Bílinu. Zvažujeme ale i kroky ohledně komerčního využití autobusů, takže čím více řidičů budeme mít, tím budeme schopnější se dále rozšiřovat,“ popisuje Komínek.

Ke konci měsíce března evidoval ÚP v Ústí 1 153 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 64 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 100 osob. „Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 7 790 uchazečů o zaměstnání, tj. 28,9 % všech uchazečů vedených v evidenci,“ doplňuje Tuček.



Velkou konkurencí pro Ústecký kraj je nedaleké Německo. I tam totiž nabízejí zaměstnavatelé řadu pracovních pozic. Jak potvrzuje personalistka Petra Šubrtová z Drážďan, která zaměstnává desítky lidí z Ústeckého kraje, německé firmy lační zejména po svářečích, montérech, zámečnících nebo obsluhách stavebních strojů.

Dva tisíce eur a ubytování bagristovi

„Nízká nezaměstnanost nám bohužel také přidělává vrásky. Přestože například obsluze bagru nabízíme kolem dvou tisíc eur čistého včetně ubytování, stále je toto místo volné. Ale je to něco za něco,“ informuje Šubrtová.

Během posledních tří měsíců totiž musela propustit pět Čechů, kteří pracovali jako montér, zámečník a bagrista. „Buď nezvládali německý jazyk na základní komunikativní úrovni, anebo se jim prostě nechtělo pracovat. Tady snad platí jen jedno známé přísloví, že bez práce nejsou koláče,“ dodává Šubrtová.

I přes nízkou míru nezaměstnanosti existují v kraji stále četné vyloučené lokality se stovkami lidí, kteří do práce nechodí. „Ve vyloučených lokalitách jsou spojité nádoby nezaměstnanost a exekuce. V Poslanecké sněmovně momentálně budeme projednávat nový exekuční řád, jehož součástí je i částka nezabavitelného minima. Některým lidem se namísto toho, aby chodili do práce, měli více peněz a umořovali své dluhy, stále vyplatí být na dávkách. To musíme změnit,“ uvedla poslankyně za ANO Eva Fialová.