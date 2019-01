V letních měsících jsou pro nás nejlákavějšími aktivitami poznávací a pěší turistika, cykloturistika a horská turistika, a v neposlední řadě koupání a vodní sporty. A jak daleko od místa bydliště jezdíme na dovolenou? Podle České centrály cestovního ruchu obvykle více než sto kilometrů…

Case Logic: Sbalte své kufry a vyjeďte do světa! | Foto: archiv Case Logic

Delší dovolená u moře, prodloužený víkend v přírodě, nebo cesta letadlem za exotikou, to vždycky není jen vidina splnění sladkého snu. Na rozdíl od Nohavicových Tří čuníků, kteří si prostě vyjdou do světa, „kufry nemají, cestu neznají…" a ještě si vesele zpívají, my naopak před odjezdem pěchujeme zavazadla, několikrát přeskládáme obsah cestovní tašky do batohu a zpátky a hledáme brašny na fotoaparáty.

Přitom se občas stane, že zavazadlo neunese maximální zatížení udávané výrobcem, potrhá se mu zip, zasekne se zámek, praskne madlo, nebo odpadnou kolečka kufru: „Zavazadla by měla vydržet běžnou manipulaci i překládání z kufru auta, tak cesty letadlem, a snést i neopatrné zacházení nebo pád, aniž by se obsah vysypal, nebo poškodil," říká Igor Pifka, odborník ze společnosti Solight Holding s. r. o. Praha, a doporučuje věnovat výběru zavazadel patřičnou pozornost. Levné kufry a tašky z tržnic mnoho nevydrží řada z nich nemá vyčnívající části „zapuštěné", především zipy, které jsou nejvíce namáhanou částí každého kufru či batohu. Když zip nefunguje správně, zradí vás podle Murphyho zákonů právě ve chvíli, kdy to budete nejméně potřebovat.

Vsaďte na renomovanou značku

Odborník radí, vsadit na ověřeného výrobce, a doporučuje renomovanou značku Case Logic (www.caselogic.cz). A jak ji poznáte? Snadno, produktové řady jsou na první pohled „bytelné", designově neotřelé, a nechybí na nich písmeno Q quality: „Case Logic neslibuje nic, co nemůže splnit a ví, co si může dovolit. Sofistikovanost těchto zavazadel spočívá v konstrukci,která je lehká a přitom extrémně odolná. Jejich maximální užitnou hodnotu pak dotváří především materiál, z něhož jsou vyrobeny neopren, nylon, nebo takzvaná skořepina, což je speciálně upravený Etylen Vinyl Acetát, který je díky tlakovému zpracování lehký, nárazu vzdorný a dokonale chrání obsah před prachem, nečistotami, náhodným poškozením nebo promáčknutím," vysvětluje Igor Pifka, a dodává, že ideální je sada cestovních zavazadel Case Logic stejného vzhledu, o různých velikostech. Ostatně, jednou potřebujete větší kufr, jindy vám bude stačit příruční kufřík, menší taška nebo batoh, a pokud jezdíte i na služební cesty, rozhodně oceníte, když budete mít ve stejném stylu i obal na notebook.

Zavazadla na cestu je dobré volit i podle dopravního prostředku, který použijete…