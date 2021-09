Desítky a desítky malých husitů neúnavně útočily a přesnými zásahy nakonec i napodruhé křižáky u Žatce porazily. „Bylo to super, taková bitva by mohla být častěji,“ byl po skončení vřavy nadšený Milan Sýkora, podobně jako další žatečtí „bojovníci“.

Ale zpět do současnosti. Oslavy 600 let od bitvy probíhaly v Žatci celý den. Na centrálním náměstí bylo možné si v dílničkách vyzkoušet historická řemesla, hrála hudba, šermíři ukázali své umění, vyučoval se dobový tanec, dobývala se vozová hradba. V husitském táboře byly k vidění historické zbraně a kuchyně.

„V závěru roku 1420 zůstalo v regionu husitské jen město Žatec. Jeho vojenský význam byl ale obrovský, disponovalo několika tisíci bojovníky, kteří byli oděni, vycvičeni v boji a měli dost zbraní,“ připomněl Milan Sýkora z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě. Kromě umění boje a odhodlání k tehdejšímu triumfu husitů pomohla také dobrá logistika. Mnozí husité z širokého okolí tehdy přišli do města. „Do Žatce se stáhla řada uprchlíků z okolí, čímž byla obrana města posílena. Místním se navíc podařilo včas sklidit úrodu. Dostatek potravin byl vždy základ, aby se obležené město udrželo. Naopak pro obléhatele byl problém v okolí Žatce sehnat jídlo,“ sdělila historička Milada Krausová.

V Žatci si připomněli 600 let od porážky druhé křížové výpravy u města. Tehdy tisíce bojovníků vyrazily v srpnu z Chebu, aby si porobily husity. Při své cestě na Prahu dobyli ozbrojenci také Kadaň a přitáhli k Žatci. Odtud však po dlouhém obléhání, po šesti pokusech o dobytí, prchli před husitskou armádou.

Píše se rok 1421 a Žatec oblehla druhá křížová výprava. Ale žatečtí husité se nedají. „Nandáme jim to, vyženeme je,“ je natěšený na nadcházející bitvu Pavlík Suchý. V pytlíku má přichystaných několik papírových koulí. „Střelivo máme připravené,“ dodává.

