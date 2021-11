Očekávané zvýšení rychlosti na silnici I/13 mezi Mostem a Bílinou postoupilo o další krůček ke své realizaci. Záměr Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) zvednout nejvyšší povolenou rychlost na 110 kilometrů v hodině, zveřejnil v těchto dnech na úřední desce ústecký krajský úřad, a to včetně stanoviska policie. K plánům teď mohou do začátku prosince podat námitky lidé bydlící podél této silnice, připomínky mohou dát i ostatní.

Řidiči se na to těší. „Mezi Bílinou a Mostem vede pěkná silnice, po které se už nyní jezdí více než devadesátkou. Takto bude oficiální. Snad na to navážou další místa. Až bude i tunel pod Bílinou, tak se bude mezi Teplicemi a Chomutovem jezdit už parádně,“ komentoval profesionální řidič dodávky Milan Hajan.

Podle silničáři navržené úpravy, kterou schválili už policisté, by se na dopravním tahu měla maximální rychlost zvýšit jen v některých úsecích. Maximálně 110 kilometrů za hodinu by mohli řidiči jezdit na průtahu podél Mostu, v úseku mezi OBI a Rudolicemi v obou směrech, dále pak mezi Obrnicemi a Liběšicemi ve směru od Mostu na Bílinu. V opačném směru by „stodesítka“ platila mezi Liběšicemi a Českými Zlatníky. V místě křížení u Chanova by zůstalo stávajících 90 kilometrů za hodinu.

S takto vymezenými úseky Policie ČR souhlasí. „Předložený návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu,“ uvedla v policejním stanovisku komisařka Kateřina Baušová.

Kvůli uvažovanému zrychlení provozu mezi okresními městy Teplice a Most z 90 na 110 kilometrů v hodině provedlo ŘSD na silnici I/13 už několik nutných úprav. Od Mostu až po Liběšice je podél čtyřproudové silnice v obou směrech nový plot. „Následovat bude instalace nových svodidel a změna svislého dopravního značení,“ sdělila Deníku Dana Zikešová z chomutovské pobočky ŘSD.

Vyšší rychlostí by mohli řidiči jezdit už v příštím roce. Dalším úsekem, který by měl přijít na řadu, je úsek z Bíliny do Teplic. Zde si ŘSD teprve nechává vypracovat studii.

Zdroj: Deník

Proti zvýšení rychlosti je starosta přilehlých Želenic Jan Zálešák. Podle něj je potřeba v první řadě vyřešit lepší odhlučnění nejen u Želenic, ale také Liběšic, které pod jeho obecní správu spadají. Zbytečné jsou podle něj v současné době zastávkové zálivy u Liběšic. „Jsou nefunkční, žádný autobus tam nestaví, ani dálkové,“ poznamenal. Zmínil i lávku ze zdejší zahrádkářské kolonie, kterou považuje také za nebezpečnou.

Pro zvýšení rychlosti v úseku mezi Bílinou a Teplicemi tak snadná cesta jako v případě úseku do Mostu nebude. Dopravní experti na této části silnice 1/13 upozorňují na problém v krátkých nájezdech z okolních silnic. „Krátké připojovací pruhy jsou tu dopravním oříškem k vyřešení. Jde o hodně nebezpečná místa. Řidiči z navazujících silnic potřebují delší nájezdové cesty,“ prohlásil dopravní expert Jan Pechout.