Březen 2007. Poblíž vlakového nádraží v Lounech našel posunovač silně podchlazeného novorozence, ležel v křoví v kufru bez víka. Dnes je chlapci 14 let, přežil. Nechybělo ale moc a v oné studené noci zemřel.

Kdo děťátko tehdy odložil, se nezjistilo. Pokud by se někdo k podobnému činu odhodlal v Lounech za pár měsíců, bude mít jinou možnost. Babybox. Moderní zařízení na odkládání miminek vznikne u vrátnice lounské společnosti SEKO Aerospace.

„S ředitelem společnosti Tomášem Sedláčkem jsme podepsali dohodu o zřízení babyboxu v objektu jejich vrátnice. Pokud do něj někdo odloží dítě, ostraha přivolá sanitku, která miminko odveze do nemocnice,“ vysvětlil Ludvík Hess, duchovní otec babyboxů a jednatel sdružení, které je dodává a instaluje. Ten v Lounech bude osmdesátý v Česku, o jeho provoz se v následujících letech postará právě společnost SEKO Aerospace.

Okres Louny je jedním z posledních v Česku, kde babybox není. „Jsem rád, že po letech marného snažení zřídit v okrese Louny babybox, se to povedlo. Už bude chybět jen v okresech Tachov a Rokycany,“ dodal Hess.

Jednání o zřízení babyboxu v nemocnicích v Žatci nebo Lounech dřív z řady důvodů ztroskotala, Hess se proto nedávno rozhodl oslovit právě lounskou společnost. „Hledal jsem českou rodinnou firmu. Mám zkušenost, že v ní je rozhodování rychlejší a pružnější než u zahraničních korporací. A opět se mi to potvrdilo. Jsem velice rád, že mi v SEKO Aerospace vyšli vstříc,“ netajil se Hess s tím, že slavnostní otevření babyboxu v Lounech je v plánu 30. června. Podobně se v areálu výrobní společnosti zprovoznilo toto zařízení loni ve Žďáru nad Sázavou.

„Jsem přesvědčený, že babyboxy jsou dobrá věc. Zprvu jsem si myslel, že by měl být v Lounech jinde než u nás, přece jen sídlíme na okraji města, ale nakonec jsme se s panem Hessem takto dohodli. Lepší u nás než nikde,“ sdělil ředitel lounského závodu SEKO Aerospace Tomáš Sedláček.

Společnost SEKO Aerospace působí v Lounech třicet let, vyrábí komponenty do parních turbín a součástky do letadel. Celkem zaměstnává čtyři stovky lidí, z čehož polovinu v Lounech.

Moderní babybox je klimatizovaná a ventilovaná schránka pro umístění dětí, je opatřená několikanásobně jištěnou signalizací a má záložní zdroj energie. Odložení dítěte do babyboxu není trestné a je anonymní. Zařízení mají pomoci rodičům, zvláště pak matkám, které se v tísnivé životní situaci nedokážou postarat o novorozence. „Odložení dítěte do babyboxu není nic hezkého, ale lepší než do popelnice nebo na jiné nevhodné místo,“ vysvětlil jejich duchovní otec Ludvík Hess. Dosud bylo v Česku do babyboxů odloženo 217 dětí, zatím posledními byli v polovině března chlapec ve Strakonicích a holčička ve Slaném.

Babyboxy v Ústeckém kraji

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Nemocnice Děčín

Nemocnice Teplice

Městská nemocnice Litoměřice

Nemocnice Chomutov

Nemocnice Kadaň

Nemocnice Most