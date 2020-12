Hned po ránu půlhodinová fronta na čipovou kartu, poté se lyžaři a snowboardisté nedočkavě vrhají na svahy klínoveckého skiareálu, které jsou nebývale prázdné. To je hlavní rozdíl oproti běžné sezoně. Druhý větší rozdíl představují žlutočervené sítě. Hadovitě se vinou před nástupem na lanovku, aby lyžaři zachovali odstup a dostálo se protiepidemickým opatřením.

V první den, kdy vláda umožnila otevření zimních středisek, se do Skiareálu Klínovec vypravilo kolem šesti set lyžařů. Přijeli z nejbližšího okolí, ze vzdálenějších měst kraje i z Prahy.

„Sledovali jsme situaci, čekali na otevření a při první příležitosti vyjeli. Měli jsme to trochu jako bojovku. Teď jsme tady a je to paráda, jezdí to tu jako na drátku,“ libovala si Kateřina Wojtalik, která přijela s přítelem z Ústí nad Labem. „Původně jsme měli být v italských Alpách, takže je to pro nás taková menší náhrada,“ dodala.



Jako náplast za lyžování ve velehorách přijala vyžití na Klínovci také dvojice snowboardistek. „Je to ledovka, ale lepší než nic,“ zhodnotila Eliška z Jablonce nad Nisou podklad, který tvoří vrstva technického sněhu. Příležitost vytáhnout prkno už letos podle svých slov měla, nahoru ale musela šlapat po svých.

Lyžování na Klínovci

Zdroj: Skiareál Klínovec

Chomutovana Jakuba Smolíka nadchly hlavně poloprázdné sjezdovky. „Sníh je přemrzlý, ale to není nic hrozného. Hlavně je tu málo lidí, takže se skvěle lyžuje,“ pochvaloval si. „Za dnešek si zajezdím tak, jak by to jindy nešlo za celý víkend na Klínovci. Už teď cítím nohy,“ prohlásil po dvou hodinách intenzivní jízdy. Po nich si udělal přestávku na svačinu. Jako lavice mu posloužil kmen pokáceného stromu dole pod sjezdovkou. V občerstvovacím stanu se totiž jídlo smí jen vydávat, není ho tam ale možné jíst.



Lyžování po necelých dvou hodinách vzdali Jiřina a Čestmír ze Žatecka. Rozhodily je potíže s čipovou kartou, kvůli kterým se nemohli dostat přes turniket k lanovce. „Chceme vrátit peníze. Několikrát se stalo, že jsem stála před turniketem, za mnou fronta jako blázen. Obsluha mě dvakrát pustila, když mě ale neregistrovala, musela jsem sundat lyže a turniket přelézt,“ popsala rozhorleně lyžařka.



Lyžování na Klínovci si naopak náležitě užíval Vlastík Klepsa z Kadaně. „Dnes jsem dostal svůj vánoční dárek. Jsem na první lyžovačce,“ pochvaloval si. Tím mínil lyžování s provozem lanovky, protože ve skutečnosti už si v posledních dnech párkrát Klínovec sjel. Patří totiž k jednotlivcům, kteří vyráželi na svahy na vlastní pěst, a buď si je sami vyšlápli, nebo se nechali nahoru vyvážet autem, či dokonce mikrobusem.

„Mě nahoru vozil autem kamarád. Vždycky jsem sjel a on mě zase odvezl nahoru. V podstatě jsme tu byli všechny poslední víkendy, děti bobovaly a kdo měl odvahu, nasadil lyže,“ doplnil.

Aktivitu těchto lyžařů skiareál toleroval, bylo to ale na vlastní nebezpečí. „Po areálu se pohybovaly naše rolby a čtyřkolky, jezdily kdykoli během dne, protože byl areál uzavřený. Na druhou stranu jsme to zvlášť neřešili, jen jsme upozornili naše řidiče, aby byli opatrní. Chápali jsme frustraci lyžařů,“ řekla k tomu mluvčí zimního střediska Hana Hoffmannová.



V první den otevření měli lidé námitky hlavně vůči manipulačnímu poplatku sto korun za pořízení čipové karty. „Manipulační poplatek jsme zavedli úmyslně, protože se snažíme co nejvíc omezit prodej na pokladně. Informujeme o něm na našich webových stránkách,“ vysvětlila mluvčí areálu. Platit ho však nakonec na místě museli i lyžaři, kteří skipasy hradili on-line, což je podporovaný způsob platby, ke kterému se váže nižší cena.



Podle jejích slov řada lidí postrádala také hodinové jízdné, šlo například o rodiny s malými dětmi, které celý den na sjezdovce nevydrží. Do začátku ledna je ve skiareálu možné zakoupit jen celodenní skipass. Je to proto, aby měl přehled o počtu lyžařů a dokázal dodržet vládní nařízení.