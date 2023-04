Martin Kressl, který provozuje v Teplicích restauraci Perla, připomněl nelehké období pandemie covid-19, která pro restaurace, a nejen pro ně představovala v mnoha případech likvidační opatření. „Po tom, jak nás zařízli, jsme se z toho nakonec dostali. Čím větší restaurace, tím na tom byla lépe. Malé hospody, postavené na pivu a pár panácích, bych asi nedělal,“ poznamenal.

Čepovaná plzeň za dva roky zdražila o deset korun. Rozdíly v krajích jsou značné

Půllitr plzeňského má za 52 korun, malé za 32. Zdražoval, když přišlo zdražení z pivovaru, naposledy prý někdy před čtvrt rokem. „I tak myslím, že mám nejnižší cenu za plzeňské na Teplicku. Snažím se zdražovat, jen když s tím přijde i pivovar. Řekl bych ale, že zrovna Plzeň to nemá zapotřebí s těmi čtyřmi miliardami zisku, který vykazují. Mluví o energiích, ale tady máme malý pivovar, který nezdražuje vůbec, a jeho šéf říká, že Plzeňští jen chtějí víc vydělat. Až bude cena za oběd 200 a za pivo 70 korun, tak se to celé zhroutí. Lidi už si to líbit nenechají a přestanou kupovat,“ myslí si Kressl.

Nyní na jaře nezdražovala plzeňské ani Pivovarská šenkovna v Ústí nad Labem provozovatele Martina Jouzy. Plzeňské pivo má stále za stejnou cenu jako před půl rokem, kdy v říjnu zdražovala naposledy, tedy za 53 korun. „Ale od dubna to nejspíš budeme muset zvednout na 55, zatím to tak vypadá. Opět stouply ceny vstupů, energie je drahá. A samozřejmě pivovar posledně zdražil, zhruba o nějaké ty dvě koruny na jedno pivo, a my zatím stále ne,“ vysvětloval Jouza.

Ústecká Pivovarská šenkovna má plzeňské pivo stále za stejnou cenu jako před půl rokem, kdy v říjnu zdražovala naposledy, tedy za 53 korun.Zdroj: archiv restaurace

V šenkovně také obmění jídelní lístek. Přibude pečené koleno, steak, gratinované brambory, tagliatele a další věci. Vyšší cenu za pivo nejspíš nasadí společně s novým „jídelákem. „Skončit s plzní nechceme, ona je specifická. Asi jsem rozmazlený, ale podle mě je nejlepší na světě. Dáte si jiné než plzeňské pivo a budete mít druhý den bouli na boku a hlava vás bude bolet. Když byl táta po operaci žlučníku, řekl mu doktor, že si může dát dvě plzně denně, nic jiného,“ zasmál se Jouza.

„Je to psychologie“

Ani restauratér, který provozuje děčínskou Restauraci Ve dvoře, se teď na jaře zdražit pivo nechystá. Půllitr Pilsner Urquell prodává hostům za 49 korun, malé za 34 korun. „Bude to tak půl roku, co jsme symbolicky zdražovali o dvě korunky, když zdražil pivovar. Ale vstupy a energie jsou fakt drahé,“ žehral hostinský, jenž chtěl své jméno udržet v anonymitě.

Plzeňské si chce ovšem udržet. Vede totiž tankové pivo a lidé chodí vysloveně na něj. „Další zdražení teď nechystáme, ale co vím, tak po sezoně chce zdražit pivovar. Všichni zdražují. Doprovodné programy a propagace, co to provázely, jsou osekané. Na příděl jsou půllitry, reklamní materiály, taková ta podpora, a musíte si to hlídat,“ dodal s tím, že zdražení piva o dvě koruny je spíš psychologická záležitost. „Když například půjdete jednou za čas na deset piv, což už skoro nikdo nechodí, tak na nich zaplatíte o dvacet korun víc. V tom kontextu je dvacka prd. Když ale máte guláš za 150 korun a najednou stojí dvě stovky, to už je znát. Když chodíte na oběd každý den, rozmyslíte si to. Všechno se zdražuje: od jaru na nádobí přes potraviny po toaletní papír a energie,“ připomněl provozovatel Restaurace Ve dvoře.