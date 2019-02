Most - Vedení společnosti Autodrom Most úspěšně pokračuje ve snaze přilákat na sever Čech další atraktivní závodní série.

Skvělou čerstvou zprávou pro fanoušky motoristického sportu je dohoda s firmou Team FJ, která vlastní licenci společnosti National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR), zastřešující jednu z nejpopulárnějších a nejoblíbenějších sérií kategorie Stock Car. Ve Spojených státech se jezdí už od roku 1948.

Mostecký autodrom přivítá v premiéře NASCAR Whelen Euroseries, což je jediná závodní série asociace NASCAR mimo severoamerický kontinent. Na rozdíl od Spojených států, kde speciály krouží na oválech, se v Evropě jezdí zejména na klasických přírodních okruzích. Podmínkou je, aby divák měl výhled alespoň na 50 procent trati. „NASCAR bude hlavní událostí závodního víkendu The Most American Show 28. až 30. června 2019, věnovaného také už potřetí v řadě soubojům historických vozů, a to včetně monopostů excelujících v minulém století na věhlasných světových okruzích,“ upřesnila obchodní a marketingová ředitelka společnosti Autodrom Most Jana Svobodová.

Stock Car vozy byly sériově vyráběné automobily s minimálními úpravami. Časem se kategorie přetransformovala tak, že původně používané vozy již připomíná jen silueta karoserie a vnější motivy světel a masky. Dnešní Stock Car tvoří svařený trubkový rám, do kterého je zasazen interiér a motor, zakrytý karoserií z laminátu. Konstrukce všech vozů je identická, jsou poháněné motorem Chevrolet V8 o výkonu 450 koní přes čtyřstupňovou manuální převodovku na zadní nápravu. Piloti nemají k dispozici žádné elektronické pomůcky. Jediné, co se liší, je vzhled karoserie. Týmy mají na výběr z modelů Chevrolet SS, Chevrolet Camaro, Ford Mustang nebo Toyota Camry.

Diváci se v Mostě mohou těšit na čtyři závody NASCAR Whelen Euroseries, a to dva s profesionálními jezdci a dva vypsané pro gentlemany. Profesionál a gentleman se ve svých jízdách střídají o jeden vůz. Mezi piloty nechybějí hvězdná jména. V letošní sezoně ozdobil evropskou sérii NASCAR i Bobby Labonte, šampion nejvyšší americké ligy NASCAR z roku 2000. Za svou kariéru zde absolvoval 729 závodů a vydělal více než 81 milionů dolarů. V NASCAR Whelen Euroseries se dříve objevili i bývalý pilot F1 Alex Daffie nebo syn trojnásobného šampiona F1 Nikiho Laudy Mathias.

„Své želízko v ohni má v evropské sérii NASCAR i Česká republika, a to Martina Doubka. Pilot z Litomyšle startuje za Belgium Driver Academy a má k dispozici nové auto Chevrolet Camaro. Na německém Hockenheimu v polovině září s ním dokázal v obou závodech obsadit skvělou čtvrtou příčku, což je zatím jeho nejlepší výsledek,“ doplnil obchodní manažer pro sport mosteckého autodromu Jakub Krafek.

Účast na červnovém podniku přislíbili vedle série NASCAR Whelen Euroseries promotéři závodů historických vozů, a to FIA Lurani Trophy, Triumph Competition & British HTGT, HAIGO – touring cars, formulas a Formel Vau Europa. „Věříme, že nabídka je pestrá a více než atraktivní. Snažíme se dělat pro fanoušky maximum, v poslední době se nám daří doplňovat kalendář autodromu o zajímavé a divácky vděčné série, které zatím bylo možné vychutnat naživo jen na zahraničních okruzích. Máme z toho radost a těšíme se na hojnou návštěvu,“ doplnila Svobodová.

(fou)