Už jen několik dnů bude v Chomutově k vidění mimořádná výstava s příznačným názvem Výstava stolení - 100 let muzea v Chomutově. Expozice bude v obou muzejních budovách, na radnici i v Palackého ulici, přístupná již jen do 10. února.

I když na návštěvu Výstavy století zbývá posledních pár dnů, muzeum zve veřejnost ještě na dvě zajímavé akce. Obě potěší vstupem zdarma.

„O pololetních prázdninách, v pátek 2. února, můžete přijít se svými dětmi zažít si celou výstavu zábavně a interaktivně. Vyzkoušíte si stroj času, uvidíte muzeum před 100 lety, prohlédnete si vzácné staré předměty a zahrajete si hru Příběh starých věcí, při níž se stanete muzejním historikem, archeologem, etnografem nebo badatelem, budete odhalovat tajemnou šifru, nebo hádat záhadné předměty,“ láká kurátorka Renáta Klucová z Umělecko-historického oddělení Oblastního muzea v Chomutově.

Účast dětí není omezena věkem, od 12 let mohou přijít i bez doprovodu. Startovací časy jsou v 10, 11, 14 nebo 15 hodin. „Začíná se vždy na radnici na náměstí 1. máje. Jedna skupina stráví programem 90 až 120 minut. Na akci je nutno se předem přihlásit, a to na telefonním čísle 775 870 974 nebo e-mailu sebkova@muzeumchomutov.cz,“ radí Klucová a připomíná, že rezervaci je možné později v případě nutnosti i zrušit, ovšem nejpozději půl hodiny před startovacím časem.

Ve čtvrtek 8. února si zase přijdou na své dospělí či mladiství návštěvníci. Od 17 hodin v muzeu na radnici začíná komentovaná prohlídka výstavy právě s její kurátorkou Renátou Klucovou. „Návštěvníky provedu hlavní částí výstavy se strojem času, muzeem před 100 lety a množstvím originálních sbírkových předmětů. Upozorním na nejzajímavější témata a zodpovím návštěvníkům jejich dotazy,“ slibuje.

Otevírací doba chomutovského muzea je v úterý, středu a pátek od 9 do 17 hodin, ve čtvrtek od 9 do 18 a v sobotu od 13 do 17 hodin.