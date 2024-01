Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Chomutovsku.

Otužilci na Kamencovém jezeře v Chomutově. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav Rada

CHOMUTOVSKO

Ples Chomutovského dětského nadačního fondu

Kdy: sobota 27. ledna od 19.00

Kde: Městské divadlo v Chomutově

Za kolik: 1200 korun do hlavního sálu, 600 korun na balkon

Proč přijít: K tanci a poslechu bude hrát orchestr KLUB 49. Účinkovat bude Debbi, Anna K. a také Beatles revival. Výtěžek plesu bude věnován opět do sbírky Chomutovského dětského nadačního fondu a prostředky využity pro dětské oddělení chomutovské nemocnice.

Otužování na Kamencovém jezeře

Kdy: sobota 27. ledna od 8.00

Kde: Kamencové jezero, Chomutov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu od 8 do 12 hodin bude probíhat již tradiční otužování na Kamencovém jezeře v Chomutově. Vchází se od letního kina z ulice Přemyslova, otužování probíhá na hlavním mole.

Country bál v Klášterci

Kdy: sobota 27. ledna od 20.00

Kde: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Za kolik: 170 korun

Proč přijít: Zahrají kapely Naplech, Za nosem, Album. Vystoupí taneční skupina Caramelka.

Tančírna v Kadani

Kdy: pátek 26. ledna od 19.00

Kde: Kulturní dům Střelnice, Kadaň

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Chcete si zatančit společenské tance? Právě pro vás je tu tančírna. Ať už si chcete oprášit polku, valčík, nebo latinu, budete mít skvělou příležitost. Večerem provází Martin Kučera, hudba bude reprodukovaná. Občerstvení bude možné si zakoupit v restauraci v přízemí.

ÚSTECKO

Maturitní ples Gymnázia Jateční

Kdy: v pátek 26. ledna od 19.00‘

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem – velký sál

Proč přijít: Plesová sezona je na Ústecku v plném proudu a společenská oslava blížících se maturitních zkoušek čeká v pátek 26. ledna studenty Gymnázia Jateční. Ples se uskuteční v ústeckém Domě kultury v pátek od 19.00.

Dominika na cestě: Sama v Saúdské Arábii

Kdy: v pátek 26. ledna od 18.30

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Za kolik: 280 – 330 korun

Proč přijít: Živé vyprávění české cestovatelky o neobyčejné sólo cestě na motorce Saúdskou Arábií, ale taky o Kuvajtu, Bahrajnu a Kataru. Dominika netušila, že na ni čeká snové dobrodružství jako ze starých knih nebo akčních filmů. Dobrodružné vystoupení nabídne ústecký Hraničář v pátek od 18.30.

Jsem doma, zlato!

Kdy: v pátek 26. ledna od 19.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: 170 – 450 korun

Proč přijít: Jak hanebně šťastné může manželství být? Judy a Johnny žijí v idylickém manželství. Ona – po všech stránkách dokonalá žena, on – živitel rodiny. Tradiční uspořádání domácnosti v kulisách 50. let. Až na to, že se píše rok 2022. Hra britské autorky Laury Wade ověnčená řadou nominací se uvádí ve významných divadlech po celém světě. V Ústí nad Labem bude k vidění v pátek od 19.00.

Zubrnický masopust

Kdy: v sobotu 27. ledna od 9.00 do 16.00

Kde: Muzeum v přírodě Zubrnice

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Tradiční masopustní akce s širokou škálou masek nabídne program pro rodiny na celý den. K dispozici bude výstava o historii masopustu i prodej tradičních masek, proběhne průvod masek obcí Zubrnice s folklorním souborem Dykyta z Krásné Lípy, chybět nebudou ani jitrnice nebo koláče. Masopustní veselí si můžete užít v Zubrnicích od 9.00 do 16.00.

Domácí zabijačka Na Rychtě

Kdy: v sobotu 27. ledna od 9.30 do 14.30

Kde: Pivovar Na Rychtě

Proč přijít: Zabijačka se bude konat přímo před Rychtou. Čeká na vás výroba zabijačkových specialit, je zajištěna harmonika, řezník i dobrá nálada. Těšit se můžete například na jitrnice, jelita, guláš, sladké koláčky a další pochutiny.

Gaia Mesiah

Kdy: v sobotu 27. ledna od 20.00

Kde: Národní dům v Ústí nad Labem

Za kolik: 420 – 490 korun

Proč přijít: V rámci tour k desce Vlnobytí do ústeckého Národního domu zavítá nezaměnitelná kapela Gaia Mesiah, která vznikla v roce 2000 a záhy si vysloužila pověst nespoutané a nadupané crossoverové kapely, jejíž největší předností jsou strhující koncertní show, vyznačující se stoprocentní sehraností a naprostým odevzdáním se publiku. Pořadatelem je Kulturní středisko města Ústí nad Labem.

Zdroj: Youtube

Ples města Chabařovice

Kdy: v sobotu 27. ledna od 20.00

Kde: Kulturní dům Zátiší v Chabařovicích

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Město Chabařovice zve v sobotu 27. ledna na Ples města Chabařovice od 20.00. Sál bude otevřen již od 19.30, zahraje kapela Brass Bombers a celým večerem provede moderátor Jiří Straněk. Těšit se můžete na taneční vystoupení sourozenců Šobových a žáků ZUŠ Chabařovice, na světelnou show a na půlnoční překvapení. Pro uchování vzpomínek poslouží fotokoutek.

Maturitní ples Severočeské střední školy

Kdy: v sobotu 27. ledna 2024 od 20.00

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem – velký sál

Proč přijít: Společenská oslava blížících se maturitních zkoušek čeká v sobotu 27. ledna také studenty Severočeské střední školy Bělehradská. Ples se uskuteční v ústeckém Domě kultury v sobotu od 20.00.

Insomnie

Kdy: v neděli 28. ledna od 19.00

Kde: Činoherní studio města Ústí nad Labem

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Oknem matně prosakuje oranžové světlo pouličního osvětlení, dozvuky přetrženého snu a obavy ze dne, který sotva začal. Okamžitě je jasné, že znovu už nepůjde usnout. Ze zvyku nerozsvěcím a vydávám se na svou pravidelnou pouť. První reprízu autorského představení o nespavosti, snění, samotě, a skutečnosti nabídne ústecké Činoherní studio v neděli od 19.00.

Veřejné bruslení v Povrlech

Kdy: v neděli 28. ledna od 10.00 do 12.00

Kde: Zimní stadion v Povrlech

Za kolik: 30 – 50 korun

Proč přijít: Zimní stadion Jiřího Svobody v Povrlech láká ke sportování i v roce 2024. Přijďte si zabruslit na otevřený stadion v neděli 28. ledna od 10.00 do 12.00. Plné vstupné přijde na 50 korun a snížené na 30 korun.

DĚČÍNSKO

Dymnický ples

Kdy: sobota 27. ledna od 20.00

Kde: Výletní restaurace a penzion Dymník, Rumburk

Za kolik: 290/350 korun

Proč přijít: Zaplesat si budou moci přijít lidé do restaurace u rozhledny Dymník v Rumburku. Vstup je možný od 19 hodin, akce startuje ve 20 hodin. Písně Ivety Bartošové zazpívá Lucie Třešňáková, po celý večer bude hrát kapela U-Style. V bohaté tombole budou hlavní cenou krbová kamna a palivové dřevo v hodnotě 10 tisíc korun. Předprodej vstupenek probíhá v recepci Hotelu Lužan na náměstí, na místě lidé zaplatí 350 korun. Jako bonus návštěvníci získají vstupenku do fotbalparku Dymník v hodnotě 250 korun platnou do konce sezony 2024, která se ale nevztahuje na soutěže a turnaje.

Retro disco

Kdy: sobota 27. ledna od 20.00

Kde: Městské kino, Benešov nad Ploučnicí

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Milovníci hitů z 80. a 90. let i milénia mohou vyrazit na Retro disco do benešovského kina. Zahrají Bratři v tricku, MC Johnny a DJ Dave. Na místě bude i tombola. Vstupenky je možné koupit na městském úřadě nebo i na místě u vstupu, rezervace a prodej na telefonu 603 945 369.

TEPLICKO

58. Reprezentační ples Českého porcelánu

Kdy: pátek 26. ledna od 20.00

Kde: Krušnohorské divadlo Teplice

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Na již 58. ročníku plesu Českého porcelánu návštěvníky čeká vystoupení skupin Mane, Hambaeros, Kapely Flash a zahraje i DJ Milan. Hostem večera bude zpěvák Petr Kotvald. Chybět nebude bohatá tombola. Vstupenky jsou k dispozici na telefonu 417 518 680 nebo 417 518 201.

Hadice hard and heavy tribute orchestra

Kdy: sobota 27. ledna od 20.00

Kde: Hvejzda Teplice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Na rockovou megarevival party mohou fanoušci tvrdší muziky zamířit do teplického klubu Hvjezda. O hudební program se postará Hadice cover band Teplice.

MOSTECKO

Saturday nights v Hotelu Cascade: Marta Jandová

Kdy: sobota 27. ledna od 20.00

Kde: Hotel Cascade, Most

Za kolik: 200 a 150 korun

Proč přijít: V mosteckém Hotelu Cascade během ledna a února probíhají hudební sobotní večery se známými osobnostmi. Na druhém z nich bude hlavním hostem zpěvačka Marta Jandová, vystoupí také Kapela 3D. Na dalších večerech se budou moci lidé těšit na Šárku Vaňkovou (10. února) a Romana Vojtka (24. února).

Zabijačkové hody v Mostě

Kdy: sobota 27. ledna od 8.00 do 13.00

Kde: 1. náměstí, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na tradičních mosteckých zabijačkových hodech si budete moci nakoupit speciality od několika řeznických mistrů, ale budete si je moci dát také na místě. Nebude chybět ani sezonní nabídka farmářských výrobků, jako pečivo, ovoce, zelenina nebo med, nebo pivo i sladkosti.

LOUNSKO

Masopust v Podbořanech

Kdy: neděle 28. ledna od 15.00

Kde: Kulturní dům Podbořany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Masopustní průvod bude zahájen v 15 hodin odemknutím města starostou. Budete si moci zakoupit drobné občerstvení, v nabídce také budou zabijačkové hody. Poté se za doprovodu živé hudby vydají masky na průvod městem. Nezapomeňte si vzít karnevalový kostým.

Myslivecký ples ve Vršovicích

Kdy: sobota 27. ledna od 20.00

Kde: sál hostince ve Vršovicích

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Myslivci ze spolku Bojovec z Chožova a Vršovic zvou na svůj ples. Bohatá tombola, zahraje kapela Skanzen.

LITOMĚŘICKO

Myslivecký ples v Litoměřicích

Kdy: sobota 27. ledna od 19.00

Kde: Hotel Koliba, Litoměřice

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Spolek přátel myslivosti vás zve na myslivecký ples. Bude bohatá tombola, hraje skupina Kadet.

Sváťova diskotéka v pohádkových maskách

Kdy: neděle 28. ledna od 15.00

Kde: sál Kulturního střediska ve Štětí

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Sváťovo loutkové dividlo s pohádkou a soutěží o nejhezčí masky a spoustou písniček nejen k tanci.