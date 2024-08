Benefiční koncert Bohemicca

KDY: v pátek 23. sprna od 18 hodin

KDE: Františkánská zahrada v Kadani

ZA KOLIK: 200 korun

Benefiční koncert kapely Bohemicca s názvem NO COVERS!5 je tady. Ve složení Petr Rauscher, Luboš Ondo, Dalibor Vajnar, Lukáš Pichlík a Jan Filák se můžete těšit na již známé hity. Kapely hrají na velkém pódiu v areálu františkánského kláštera. Od 18 hodin vás čeká předkapela v podobě Arcus - gothic music a můžete počítat i s dalšími hudebními hosty: Tereza Bergmanová (zpěv), Petr Suchopárek (housle), Petr Filipský (keyboard), Martin Mach (pozoun), Tomáš Dunka (saxofon), Jiří Jeřábek (kytara). Přijďte podpořit dobrou věc a užít si parádní večer plný muziky. Výtěžek poputuje Nemocnici Kadaň, s.r.o. na výbavu pro novorozenecké oddělení.

Už jste slyšeli o buskingu? Pokud ne, dozajista jste se s ním už někdy alespoň setkali. Jedná se o pouliční umění provozované na veřejném prostranství. Umělci oživují svým hudebním (nebo jiným) vystoupením místa, která nejsou primárně k umělecké produkci určená, a zpříjemňují tak lidem okamžiky běžného dne. Za to jim posluchači hází do klobouku nebo jiné k tomu určené nádoby drobný příspěvek, tak si nezapomeňte vzít drobné, ať můžete účinkující umělce ocenit. Tentokrát vystoupí kapela Asi20?!, která hraje žánry Pop, Folk a Country.

Zámek Pětipsy: Noční prohlídka

KDY: v pátek 23. srpna od 20 do 24 hodin

KDE: Zámek Pětipsy

ZA KOLIK: 60 korun (děti v maskách zdarma)

Zvláštní to noc bude v pátek 23. srpna na zámku Pětipsy. Přijďte si užít prohlídku zámku jinak. Můžete se těšit na noční prohlídky s překvapením, strašidelné sklepení v novém světle a soutěž o nejlepší strašidelnou masku. Prohlídky budou po 20 minutách.

Podívejte se na akci, která letos podpořila otevření zámku:

Císařský den v Kadani

KDY: v sobotu 24. srpna od 10 hodin

KDE: Mírové náměstí v Kadani

ZA KOLIK: zdarma



Přeneste se na jeden den do středověku. Závěr srpna již mnoho let patří největší kadaňské kulturní akci – Císařskému dni. Na co se můžete těšit na jeho 32. ročníku? Navštívíte historické tržiště s ukázkou dobových řemesel, uslyšíte středověkou hudbu, uvidíte rytířské turnaje, šerm i taneční vystoupení, ochutnáte tradiční české dobroty, a dokonce se setkáte s císařem římským a králem českým Karlem IV. Císařský den je zakončen proslovem Karla IV., ohňovou show a ohňostrojem.