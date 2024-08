Březenecká pouť

Kdy: od pátku 16. do neděle 18. srpna

Kde: obec Březno

Populární Březenská pouť proběhne během celého víkendu od 16. do 18. srpna. V pátek začíná hudebním programem a v sobotu a neděli průvodem. Novinkou programu jsou manévry vojenské posádky z Port Royal. Součástí pouti je i exkurze do povrchového dolu Nástup Tušimice.

Tak vypadala Březenská pouť v roce 2019:

Další informace najdete na stránkách obecbrezno.cz.

Rock fesťáček Mezi koni

Kdy: v sobotu 17. srpna od 13 hodin

Kde: Ranč na Kalku

Za kolik: 150 korun (děti do 15 let zdarma)

V sobotu proběhne již 4. ročník fesťáčku Mezi koni. Těšit se můžete na skvělou muziku, dobré jídlo a pití. Na děti čeká skákací hrad a hasičská pěna. Festival začíná v sobotu 17. srpna ve 13 hodin. Již od pátku je možnost se ubytovat se stanovém městečku a užít si krásy Krušných hor. Vystoupí kapely: NAZGUL, BLACK EWE, EX ROCK, MADRIDE, PRIMITIV AKUSTIK, LOKOMOTIVA PLANET.

Více informací o fesťáčku naleznete na stránkách nakalku.cz.

Už jste slyšeli o buskingu? Pokud ne, dozajista jste se s ním už někdy alespoň setkali. Jedná se o pouliční umění provozované na veřejném prostranství. Umělci oživují svým hudebním (nebo jiným) vystoupením místa, která nejsou primárně k umělecké produkci určená, a zpříjemňují tak lidem okamžiky běžného dne. Za to jim posluchači hází do klobouku nebo jiné k tomu určené nádoby drobný příspěvek, tak si nezapomeňte vzít drobné, ať můžete účinkující umělce ocenit. Tentokrát vystoupí písničkář Lukáš Zdeněk, který hraje žánry Pop a Rock.

Dvořákův festival v Kadani

Kdy: v neděli 18. srpna od 19 hodin

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Za kolik: 150 korun

Františkánský klášter v Kadani bude hostit 68. ročník Dvořákova festivalu. Návštěvníci si mohou poslechnout vážnou hudbu všech velikánů i současných muzikantů. Na festivalu vystoupí Jiří Stivín na flétnu a Václav Uhlíř na varhany.

Více informací o festivalu naleznete na stránkách dvorakuvfestival.cz.

Letní kino na koupališti v Podbořanech - Vlny

Kdy: v pátek 16. srpna od 21 hodin

Kde: koupaliště Podbořany

Za kolik: 140 korun



Nový hit Jiřího Mádla, snímek Vlny, se představí v letním kině na podbořanském koupališti. Ukáže napínavé a doposud utajené příběhy novinářů Československého rozhlasu ve vzrušené době. Film je inspirován skutečným příběhem skupiny novinářů mezinárodní redakce Československého rozhlasu a jejich odhodláním přinášet nezávislé zprávy za každou cenu. Hrají Vojtěch Vodochodský, Táňa Pauhofová, Stanislav Majer a Vojtěch Kotek.

Z pohádky do pohádky

Kdy: v sobotu 17. srpna od 10 do 17 hodin

Kde: v roudnickém infocentru, na věži Hláska a v Caffé Říp

Za kolik: 90 korun (děti do 3 let zdarma)



Přijďte si v sobotu ověřit, zda jste experti na pohádky. Setkáte se s pohádkovými bytostmi, budete luštit hádanky, plnit úkoly a konci celé akce na vás čeká hudba a tanec s pohádkovými hrdiny.