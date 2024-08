PÁTEK:

Ondřej Kaše a pohár hokejových mistrů světa v Kadani

close info Zdroj: Kultura Kadaň zoom_in Leták na setkání fanoušků s mistry světa.

Kdy: v pátek 9. srpna od 16 hodin

Kde: Mírové náměstí Kadaň

Proč přijít: V rámci nekončících oslav hokejového titulu mistrů světa 2024 doputuje mistrovský pohár konečně i do Kadaně. Přijďte pozdravit Ondru Kaše a jeho hosty, připomenout si znovu vítěznou atmosféru zaplněného náměstí a odnést si třeba autogram, fotku nebo další cenný kousek!

Hudba za rohem: Matěj Štross

close info Zdroj: Město Kadaň zoom_in Leták na akci Hudba za rohem v Kadani.

Kdy: v pátek 9. srpna od 18 hodin

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Proč přijít: Už jste slyšeli o buskingu? Pokud ne, dozajista jste se s ním už někdy alespoň setkali. Jedná se o pouliční umění provozované na veřejném prostranství. Umělci oživují svým hudebním (nebo jiným) vystoupením místa, která nejsou primárně k umělecké produkci určená, a zpříjemňují tak lidem okamžiky běžného dne. Za to jim posluchači hází do klobouku nebo jiné k tomu určené nádoby drobný příspěvek, tak si nezapomeňte vzít drobné, ať můžete účinkující umělce ocenit. Tentokrát vystoupí umělec Matěj Štross, který hraje žánry Folk, Pop, Rock a Swing.

Festival Obnaženi: Výtvarné dílny nejen pro děti

close info Zdroj: Festival Obnaženi zoom_in Leták na výtvarné dílny pro děti v rámci festivalu Obnaženi.

Kdy: v pátek 9. srpna od 15 do 18 hodin a v sobotu 10. srpna od 10 do 15 hodin

Kde: v pátek na dvorku kavárny Rouge v Chomutově, v sobotu v Ruské ulici

Proč přijít: Všechny tvořivé děti i dospělé mohou v rámci festivalu Obnaženi navštívit výtvarné dílny. Ty budou probíhat ve čtvrtek 8. a v pátek 9. srpna odpoledne na dvorku kavárny Rouge v Chomutově. V sobotu pak výtvarné dílny proběhnou v rámci instalace VIA DELLA PACE v Ruské ulici. Výtvarné dílny pro vás připraví Jana Timiopulu a Tereza Zemanová.

Festival Obnaženi: Představení Sádlo

close info Zdroj: Festival Obnaženi zoom_in Leták na divadelní představení Sádlo v rámci festivalu Obnaženi.

Kdy: v pátek 9. srpna od 19 hodin

Kde: Městské divadlo v Chomutově

Za kolik: 270 korun (snížené vstupné 220 korun)

Proč přijít: Sádlo získalo v roce 2022 nominaci na cenu Česká divadelní DNA. Představení navazuje na úspěšný podcast Sádlo. Po představení bude následovat diskuse.

SOBOTA

Festival Obnaženi: Pohybový workshop Slowismus

Kdy: v sobotu 10. srpna od 10 hodin

Kde: Dům Labuť v Chomutově

Proč přijít: Slow-ismus je introspektivní pohybová výzva, která zasahuje do veřejného prostoru s cílem konfrontovat a zpochybnit naše běžné vnímání času. Je to nová platforma pro naši existenci v “tady” a “teď”, nové časoprostorové řešení. Workshop povede Miroslav Kochánek.

Festival Obnaženi: Umělecká procházka

close info Zdroj: Festival Obnaženi zoom_in Leták na uměleckou procházku v rámci festivalu Obnaženi.

Kdy: v sobotu 10. srpna od 16 hodin

Kde: před Sklepením Osudu v Chomutově

Proč přijít: V sobotu 10. srpna od 16h začíná před Sklepením Osudu v Chomutově komentovaná prohlídka výtvarných instalací, které v rámci festivalu Obnaženi budou nejen ve veřejném prostoru. Těšit se návštěvníci mohou na objekty z RETROvýstavy, Návštěvníka, VIA DELLA PACE, Videoinstalaci Lindy Arbanové a především na jejich autory, kteří u každého svého díla pohovoří o jeho vzniku a kontextu uvedení právě v rámci jubilejního 20. ročníku festivalu Obnaženi. Po cestě čeká také představení Taxon Trio a On the way nebo výstup z workshopu SLOWISMUS. Umělecká procházka bude zakončena v Radničním sklepení projekcí filmu The Paper Ensemble #16.

Festival Obnaženi: Projekce filmu The Paper Ensamble

close info Zdroj: Festival Obnaženi zoom_in Leták na promítání filmu The Paper Ensemble v rámci festivalu Obnaženi.

Kdy: v sobotu 10. srpna od 20 hodin

Kde: Radniční sklepení pod kostelem sv. Kateřiny v Chomutově

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Papírový ansámbl zachycuje kouzlo tichého materiálu a zvětšuje ho poetickým a dojemným způsobem. Ve staré továrně na papír sledujeme ženu hrající si s úžasnými papírovými skulpturami. Inspirováni designem japonských zahrad, The paper ensemble vás zvou k tomu, abyste byli vnímaví ke světu vytvořenému výhradně ze zvuků papíru. Praskající keře, vlny oceánu a zpívající velryby.#16 je prvním krátkým filmem umělce a skladatele Jochema Van Tola (1983). Inspirován designem japonským zahrad, van Tol vytvořil novou skladbu pro zvuk a obraz, ve které se oba vzájemně prolínají a koexistují. Na#16, šestnáctém uměleckém díle Papírového ansámblu, van Tol spolupracoval s režisérkou Jiskou Rickels.

Bohojarmark u Maringotky v Klášterci

Kdy: v sobotu 10. srpna od 11 hodin

Kde: Letní kino v Klášterci

Proč přijít: BOHO jarmark u Anduly v maringotce bude v Letním kině v Klášterci prodávat ručně vyráběné produkty, návštěvníky čeká jóga, spousta klidu. Přijďte si udělat pěknou sobotu.

SUMMER PÁRTY v Klášterci

close info Zdroj: Město Klášterec zoom_in Leták na Summer Party v Klášterci.

Kdy: v sobotu 10. srpna od 19 hodin

Kde: Letní kino Klášterec nad Ohří

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Taneční party se starými peckami. Vystoupí Michal Kavalčík z Rádia Kiss a Martin Pešek.

NEDĚLE

Medové odpoledne v Kadani

close info Zdroj: Město Kadaň zoom_in Leták na Medové odpoledne v Kadani.

Kdy: v neděli 11. srpna od 13 do 17 hodin

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Návštěvníky čeká jarmark plný medů a včelích produktů, ochutnávka spojená se soutěží o Oetllovu cenu za nejlepší med Kadaňska, vystoupení hudební kapely Nepřátelé rytmu, Putování s Maxipsem Fíkem a patchwork v relaxační zahradě.

Putování s Maxipsem Fíkem v Kadani

close info Zdroj: Město Kadaň zoom_in Leták na Putování s Maxipsem Fíkem v Kadani.

Kdy: v neděli 11. srpna od 16 hodin

Kde: Františkánská zahrada v Kadani

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Putování s Maxipsem Fíkem je v rámci akce Medové odpoledne, které se koná v neděli 11. srpna od 13 hodin. Samotné putování začíná v 16 hodin ve františkánské zahradě. Akce je určená těm nejmenším návštěvníkům, pro které je připraven program s názvem Putování s Maxipsem Fíkem aneb diskotéka pro děti. Můžete se těšit na známé trio Fík, Ája a Píďan. Jako vždy vás čeká zaručená zábava!

LOUNSKO A ŽATECKO

Letní lounské vábení

Kdy: sobota 10. a neděle 11. srpna

Kde: Mírové náměstí, Louny a lounské výstaviště

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční městské slavnosti jsou tady a nabízí opět pestrý program. Na Mírovém náměstí se v sobotu představí například Michal Hrůza a kapela Hrůzy, Monkey Business, Andrea Pomeje. Na folk & country scéně na výstavišti zahraje třeba Průvan, Jan Vančura a Plavci. Od letního cvičiště se můžete sklouznout na velké mokré skluzavce, soupeřit budou dračí lodě. V sobotu ve 21.00 bude u divadla ohňová show, předtím od 19.00 u pavilonu J. Fouska muzikál Ať žijí duchové. V neděli bude Tančírna a sportovně relaxační odpoledne pro děti na výstavišti.

Neckyáda na Ohři v Žatci

Kdy: sobota 10. srpna od 13.00

Kde: Ohře v Žatci, start u Maribaru

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční a oblíbená žatecká neckyáda. Tentokrát se vyplouvá od Maribaru.

LITOMĚŘICKO

Bitva Budyně 2024

Kdy: v sobotu 10. srpna

Kde: Vodní hrad Budyně nad Ohří

Za kolik: 250 korun (snížené vstupné 150 korun)

V letošním roce nebude chybět třesk zbraní a rachot výstřelů v příkopu bývalého vodního hradu v Budyni nad Ohří. Již po dvanácté se tam v sobotu 10. srpna rozhoří bitvy mezi Švýcary a Burgunďany. Čeká vás tržiště a bohatý doprovodný program, prohlídky hradu, tábora, zbrojnice, středověká kuchyně, dobové tance a dobová hudba a další. A rovnou dvě rekonstrukce bitev!

Pirátské války plnou parou vpřed

Kdy: v sobotu 10. srpna od 12 do 17 hodin

Kde: Terezín

Za kolik: 150 korun (snížené vstupné 100 korun)

Tradiční srpnové pirátské války v Terezíně s bohatým doprovodným programem. Přijďte se podívat na modely lodí, šikovného žongléra nebo si poslechnout kapelu. Děti čekají dílničky pro šikovné ručičky a všichni si jistě vyberou nějakou dobrůtku ve stáncích s občerstvením. Velká pirátská válka je na programu od 15 hodin.