Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím svátečním víkendu vyrazit za zábavou nejen na Chomutovsku.

Živý betlém v Chomutově. | Foto: Deník/Roman Dušek

CHOMUTOVSKO

Kračún – oslava zimního slunovratu

Kdy: pátek 22. prosince od 17.30

Kde: Zaječice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Spolek Živé Krušnohoří zve na oslavu zimního slunovratu do Zaječic na náves - boží muka.

Začínáse v 17.30 hodin, přijdte oslavit vánoce „jinak". Provedeme obřad, zapálíme slaměné slunce a svíčku u křížku. Vezměte si s sebou svíčky k položení ke křížku. Opečeme buřty a dáme svařák z kotlíku.

Živý betlém v Chomutově

Kdy: neděle 24. prosince od 11.00 do 15.00

Kde: městský park v Chomutově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Chomutovské Vánoce nabídnou bohatý program také během Štědrého dne. Od 11 hodin bude v parku probíhat oblíbený Živý betlém.

Živý betlém v Jirkově

Kdy: neděle 24. prosince od 10.00 do 15.00

Kde: zámek Červený Hrádek v Jirkově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Před zámkem v Jirkově se bude konat tradiční Živý betlém. Betlémský průvod tam projde každou celou hodinu, první v 10 a poslední v 15 hodin.

ÚSTECKO

Ústecké Vánoce vrcholí. Zpívat bude Bendig

Kdy: pátek 22. prosince od 16.00, sobota 23. prosince od 15.00

Kde: Lidické náměstí v Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ústecké Vánoce jdou do finále. V pátek 22. prosince na Lidickém náměstí vystoupí Ústečtí trubači, Brass Bombers, Roma band, Mladé perspektivní ryby, Eliška Lüftnerová a v sobotu 23. prosince na stejném místě začne program už v 15.00. Těšit se můžete na vyhlášení vítěze soutěže Nejkrásnější vánoční strom s Bauhausem pro MŠ, vystoupení Lucie Bikárová a Jan Bendig.

J.J. Ryba: Česká mše vánoční v divadle

Kdy: pátek 22. prosince od 19.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: od 150 korun

Proč přijít: Zapomeňte na předvánoční shon a prožijte Vánoce se vším všudy. K tomu neodmyslitelně patří také slavná skladba Jakuba Jana Ryby, Česká mše vánoční, také uváděná jako mše Hej mistře. Jedinečný zážitek z tohoto koncertu, který proběhne v pátek 22. prosince od 19.00 v Severočeském divadlo v Ústí nad Labem, umocní účast smíšeného pěveckého sboru Českolipský Evergreen pod taktovkou sbormistra pana Václava Filipa. Lístek koupíte od 150 korun.

Vánoční koncert Chlumeckého dětského a pěveckého sboru

Kdy: pátek 22. prosince od 17.00

Kde: kostel sv. Havla v Chlumci

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Na vánočním koncertě v kostele sv. Havla v Chlumci v pátek 22. prosince od 17.00 vystoupí Chlumecký dětský sbor, přípravné oddělení CHDS a Chlumecký pěvecký sbor. Vstupné je 50 korun.

Štědrovečerní zpívání v Brné s Ústeckými trubači

Kdy: neděle 24. prosince od 16.00

Kde: u kaplička sv. Anny v Brné

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Advent v Brné vyvrcholí štědrovečerním zpíváním, těšit se můžete na Ústecké trubače. Akce proběhne v neděli 24. prosince od 16.00 u kapličky sv. Anny v Brné. „A všichni si přineseme něco dobrého k jídlu, tekutého na přípitek se sousedy a zvonečky ke společnému zvonění na dobrý rok,“ řekl Zdeněk Kymlička ze spolku Veselá Brná.

Půlnoční v Sebuzíně

Kdy: neděle 24. prosince od 21.00

Kde: u kapličky v Sebuzíně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Společné zpívání koled se sebuzínským sborem proběhne na náměstíčku u kapličky od 21.00. Vstup je zdarma.

Štědrá zoo

Kdy: neděle 24. prosince od 9.00

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V ústecké zoo proběhne na Štědrý den tradiční nadílka pro zvířata v podobě různých enrichmentů, s ozdobenými vánočními stromečky. Zoo bude bude v neděli 24. prosince otevřena od 9.00 do 14.00 hodin, vstupné dobrovolné. Během obou vánočních svátků budou mít děti jako dárek vstup za jednu korun. Dospělí zaplatí obvyklé vstupné tedy 120 korun. Otevírací doba bude standardní od 9.00 do 16.00 hodin.

Zpívání koled v Církvicích

Kdy: neděle 24. prosince od 14.00

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Odpolední zpívání koled s pěveckým sborem se uskuteční v neděli 24. prosince od 14.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích. Zazpívat se bude za doprovodu kytary, houslí a ukulele. Na akci zvou Církvická kulturní společnost a místní spolek Za Sebuzín krásnější. Vstupné je dobrovolné.

TEPLICKO

Vánoční Altán 2023

Kdy: sobota 23. prosince od 17.00

Kde: Zámecká zahrada Teplice, u Zahradního domu

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Půjde o tradiční předvánoční setkání u Zahradního domu s tematickým hudebním programem. „V něm se vždy ohlédneme za uplynulým rokem a věnujeme vzpomínku těm, kteří nás v tomto roce navždy opustili. A chybět nebude ani pár vánočních písní,“ říká pořadatel Malých Paříží Antonín Moravec. Vánoční setkání je určeno všem, kteří se chtějí v předvánočním shonu trochu zastavit a vzájemně si popřát s přáteli či členy širší rodiny. Pravidelně bývá pro zájemce o projížďku v Zámecké zahradě přítomen i vánočně vyzdobený kočár tažený Panem Kikinem, což je kůň.

Vánoční lanovkou zdarma na Komárku

Kdy: neděle 24. prosince od 8.30

Kde: Lanovka Bohosudov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Krupce zvou na tradiční Vánoční jízdu lanovkou. První jízda směr horní stanice 8:30, poslední jízda směr horní stanice 11:15. Připraveno bude i lehké občerstvení či svařák. Letos je možné v rámci této akce připojit ke společnému výletu Po stopách Ježíška, který pořádá známý krupský turistický spolek Po stopách Davida.

DĚČÍNSKO

Vánoční pohádková procházka zámkem

Kdy: úterý 26. prosince od 15.00

Kde: Zámek Šluknov

Za kolik: 200 dospělí, 100 korun děti

Proč přijít: Bude to jedinečná příležitost ve vánočním čase poznat zámek ve Šluknově. Celý totiž ožije v duchu pohádkových postav. Podle organizátora je připraveno také překvapení na závěr. Mají omezenou kapacitu, je lepší si místo na prohlídku rezervovat dopředu.

Vánoční koncert kapely Destroyself

Kdy: úterý 26. prosince od 15.00

Kde: v klubu Le Garage Noir

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Kapelu Destroyself určitě v Děčíně není nutné představovat, stejně jako jejich tradiční předvánoční koncert v klubu Le Garage Noir, který funguje jako setkání fanoušků této kapely a k tomu samozřejmě patří pořádný trashový nářez.

MOSTECKO

Definitivní Ententýk - Vánoce v Ponorce

Kdy: úterý 26. prosince od 20.00

Kde: Klub Ponorka Litvínov

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: Půjde o tradiční vánoční večírek v Hudebním klubu Ponorka Litvínov s litvínovskou ska-pop kapelou Definitivní Ententýk. Je to sedmičlenná ska úderka, která se se svými nástroji mazlí už nějakou tu dobu. Svou pozitivní energií nabitou hudbu začali pilovat v roce 1994 v útrobách litvínovského gymnázia a od té doby prošli nejen personálními, ale i žánrovými proměnami.

Skauti budou na Mostecku rozdávat Betlémské světlo

Kdy: nyní v předvánoční době

Kde: na různých místech Mostecka

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Mostě si skautky a skauti, kurýři, připravili pro veřejnost několik možností, kdy a kde bude Betlémské světlo možné získat, přepálit a odnést si jej i k sobě domů. V Mostě jej skauti veřejnosti nabídnou například 23.12. od 16:00 do 18:00 na 1. náměstí u Vánočního stromu, pak 24.12. od 13:00 do 15:00 na 1. náměstí u Vánočního stromu. Skautští kurýři vyrazí dne 23.12. do regionu na Mostecku - 15:00 Blažim, kostel, 15:00 Bečov, kostel, 15:20 Saběnice, parkoviště Saběnice 38, 16:30 Horní Jiřetín – kostel, 18:30 Nová Ves v horách - park naproti OÚ, 19:00 Hora Svaté Kateřiny, kostel, 19:45 Brandov, kostel.

LOUNSKO

Advent na Chrámu – Vánoční troubení z Majáku

Kdy: sobota 23. prosince od 18.00

Kde: Chrám chmele a piva Žatec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Také letos proběhne během poslední adventní soboty oblíbené troubení z Chmelového majáku. V infocentru bude připravena vánoční atmosféra, teplé lázeňské oplatky a nápoje.

Štědrodenní běh v Lounech

Kdy: neděle 24. prosince od 10.00

Kde: Mírové náměstí, Louny

Za kolik: dobrovolné startovné

Proč přijít: Každoroční Štědrodenní běh se i letos bude konat v Lounech, startovat se tradičně bude na Mírovém náměstí. Přijďte si protáhnout těla, zastavte se na kus řeči a dejte si něco dobrého. Sraz je v 9.45 hodin na společné rozcvičce, v 10 hodin se pak vyrazí na okruh městem. Výtěžek z dobrovolného startovného bude letos využit na zvelebení psychiatrické nemocnice pro děti v Lounech.

LITOMĚŘICKO

Živý betlém v Litoměřicích

Kdy: pátek 22. prosince od 15.00

Kde: Dómské náměstí, Litoměřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: I letos pořadatelé zvou na Dómské náměstí na Živý betlém. Těšit se můžete na zvířátka, vánoční koledy, světlo z Betléma a drobné občerstvení.

Vánoční zpívání v Litoměřicích

Kdy: neděle 24. prosince od 15.00

Kde: Mírové náměstí, Litoměřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na litoměřickém Mírovém náměstí zazpívá Ženský komorní sbor Cantica Bohemica. Přijďte se vánočně naladit.