Proč přijít: Už jste slyšeli o buskingu? Pokud ne, dozajista jste se s ním už někdy alespoň setkali. Jedná se o pouliční umění provozované na veřejném prostranství. Umělci oživují svým hudebním (nebo jiným) vystoupením místa, která nejsou primárně k umělecké produkci určená, a zpříjemňují tak lidem okamžiky běžného dne. Za to jim posluchači hází do klobouku nebo jiné k tomu určené nádoby drobný příspěvek, tak si nezapomeňte vzít drobné, ať můžete účinkující umělce ocenit. Prvními vystupujícími umělci jsou The Handles + Skočdopole, kteří hrají zahraniční rock a české taneční hity.

Proč přijít: Jedinečná příležitost pro děti podívat se na městskou věž zdarma. Stačí jen ukázat vysvědčení, bezplatný vstup je bez ohledu na známky. Děti do 15 let mohou na věž jen v doprovodu dospělé osoby.

Oslavy začátku prázdnin v Petlerech

Kde: Petlery

Kdy: v sobotu 29. června od 13 hodin

Vstupné: 50 korun

Proč přijít: Kdy jindy odměnit děti než při vysvědčení. Přijďte oslavit jejich celoroční práci ve škole při oslavách začátku prázdnin v Petlerech. Čeká na ně bohatý program.

close info Zdroj: Petlery zoom_in Leták na akci Konec školního roku v Petlerech.

Den s drakem

Kde: Březno u Chomutova

Kdy: v sobotu 29. června

Proč přijít: Den bez hranic s Březenským drakem je tradiční zábavní odpoledne pro celou rodinu, které se koná první prázdninovou sobotu 29. června v Březně na Chomutovsku. Program nabídne spoustu zábavných atrakcí pro děti i vystoupení hostů. Akci pořádá obec Březno za podpory Severočeských dolů.

NEDĚLE

Dětská hudební show Rošťáci

Kde: Františkánská zahrada Kadaň

Kdy: v neděli 30. června od 16 hodin

Vstupné: 60 korun

Proč přijít: Zábavná písničková show pro děti a jejich rodiče. Rošťáci Tom a Máca jsou písničkový klauni se spoustou ptákovin, které rozesmějí snad každého. Tom si jednoduše myslí, že je chytřejší než Máca a přitom oba jsou stejní popletové, kteří se vytahují jeden na druhého. To pokaždé spouští spoustu legračních situací, které musí vyhrát přeci ten nejlepší. A kdo to je? To ať posoudí děti. Vždy to zachrání chuť si zazpívat ty nejznámější dětské písničky. Tom a Máca jsou opravdoví kamarádi a učí děti jak dobře a slušně rozuzlit každou rozepři či neshodu.

close info Zdroj: Město Kadaň zoom_in Leták na akci Rošťáci v Kadani.

Záchranářské tržiště Chomutov

Kde: bývalý areál Banda na Kamencovém jezeře

Kdy: v neděli 30. června od 13 do 17 hodin

Proč přijít: Odpoledne pro děti i jejich rodiče. Na akci vás čeká ukázka práce záchranářských psů, výcviku sportovní kynologie, jízda na koni, prohlídka hasičských vozů a mnoho dalšího.

close info Zdroj: Město Chomutov zoom_in Leták na akci Záchranářské tržiště v Chomutově.