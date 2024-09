Koncert Horkýže Slíže a V3SKA

KDY: v pátek 20. září od 19 hodin

KDE: Hřebíkárna, Bezručova 5877, Chomutov

Máte rádi kapelu Horkýže Slíže? Jejich koncert si můžete poslechnout v pátek 20. září v Hřebíkárně v Chomutově.

Family Food Festival

KDY: v sobotu 21. září od 10 hodin

KDE: náměstí 1. máje Chomutov

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte si přivonět a ochutnat různorodou kuchyni, kterou bude nabízet v sobotu náměstí 1. máje v Chomutově. Jedinečná příležitost načerpat inspiraci.

Mobilizace na Kočičáku

KDY: v sobotu 21. září od 10 hodin

KDE: Muzeum Na Kočičáku, Blatno

ZA KOLIK: Dospělý 100 korun/ děti 50 korun

V těchto dnech uplyne 86 let od podepsání mnichovské dohody. Proto Muzeum čs. opevnění z let 1936-1938 Na Kočičáku zve v rámci projektu Na Kočičáku to žije 2024 na vzpomínkovou akci.