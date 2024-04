Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Chomutovsku.

V chomutovském divadle vystoupí kapela Wohnout. | Foto: Zdeněk Rác

CHOMUTOVSKO

Zahájení turistické sezony v Kadani

Kdy: pátek 29. března od 8.00

Kde: Infocentrum Kadaň

Za kolik: zdarma

Turistická sezona v Kadani oficiálně odstartuje v pátek 29. března. V místním infocentru k této příležitosti připravili program. Na pěší zóně bude připraven doprovodný program. Od 10 do 17 hodin si můžete poslechnout pouliční umělce, takzvané buskery, k tomu si můžete dát kávu v kavárně na ulici. Každý návštěvník infocentra obdrží drobný dárek. Otevřou se také objekty muzea - Radniční věž, Mikulovická brána, Kadaňský hrad a Minoritská bašta.

Wohnout unplugged v Chomutově Kdy: pátek 29. března od 19.00

Kde: Městské divadlo Chomutov

Za kolik: od 450 korun Oblíbená hudební skupina Wohnout odkládá elektrické kytary a vyráží na své třetí akustické turné. Jako pátého člena opět přiveze houslistu Vojtu Lavičku. A to i do chomutovského divadla, kde je koncert v plánu na pátek 29. března. Produkce začne ve 20 hodin, sál se otevře o hodinu dříve.

Po železné cestě Chomutovskem

Kdy: sobota 30. března od 10.00

Kde: náměstí v Hoře Sv. Šebestiána

Za kolik: zdarma

Milovníky historie a železnice přivítá v sobotu 30. března zaniklá trať č. 137. Chystá se tam prohlídka pozůstatků bývalé železniční trati z Hory Sv. Šebestiána do stanice Křimov s komentovaným výkladem železničních historiků a tvůrců modelu. Ve stanici Křimov proběhne prohlídka výtopny a staniční budovy, kde bude možno zakoupit malé občerstvení a opéct si špekáček. Akci pořádají spolky usTTi.cz a Loko-Motiv.

Další podrobnosti najdete na webu loko-motiv.cz.

Velikonoční pochod na Mědník Kdy: neděle 31. března od 8.30

Kde: stadion v Klášterci nad Ohří

Za kolik: 20 korun Už podvaapadesáté vyrazí turisté na tradiční pochod O velikonoční vejce z Klášterce nad Ohří na Mědník. Stane se tak v neděli 31. března. Sraz je na kláštereckém stadionu mezi 8.30 a 9.30 hodin. Akci pořádá pobočka Klubu českých turistů v Klášterci nad Ohří.

LOUNSKO

Oslava Dne učitelů v Lounech

Kdy: čtvrtek 28. března od 9.00

Kde: Městská knihovna Louny

Za kolik: zdarma

Na čtvrtek 28. března připravený program v lounské městské knihovně poděkuje učitelům za jejich práci. Oslaví tak Den učitelů, připadající právě na tento den. Mezi 9. a 18. hodinou bude v prostorách knihovny probíhat pátrací hra plná zajímavostí pro učitele všech typů škol, také zábavný kvíz a prohlídka oddělení. Učitelé si budou moci zařídit roční registraci do knihovny zdarma a dostanou malou odměnu. Začátek a konec bude v naučném oddělení.

Velikonoce v Lounech Kdy: čtvrtek 28. března od 13.00

Kde: Mírové náměstí, Louny

Za kolik: zdarma Velikonoční slavnost ovládne ve čtvrtek 28. března odpoledne Mírové náměstí v Lounech. V prostoru u mariánského sloupu se můžeme mezi 13. a 18. hodinou těšit na obvyklé pletení pomlázek, stánky s občerstvením a velikonočními dekoracemi či ohrádku s živými zvířátky.

Zámek Stekník zve návštěvníky na letošní pestré velikonoční prohlídky

Velikonoční výšlap v Petrohradu

Kdy: sobota 30. března od 9.30

Kde: náves v Petrohradu

Za kolik: zdarma

Pojďte s námi rozpálit nohy na první jarní kilometry… Tak láká spolek Veev na akci Velikonoční výšlap, která se uskuteční v sobotu 30. března v obci Petrohrad. Účastníci se sejdou k registraci na tamní návsi v 9.30 hodin, o půlhodinu později vyrazí na 14kilometrovou trasu směr Bílenec, kde se budou opékat buřty. Děti si užijí úkoly s hledáním velikonočního zajíčka. Zpět poutníci vyrazí přes Petrohradské skály.

Nová výstava fotek v Peruci Kdy: sobota 30. března od 15.00

Kde: Galerie U Plazíka, Peruc

Za kolik: zdarma Galerie amatérské fotografie U Plazíka v Peruci připravila zbrusu novou výstavu. Nese název Zajímavosti kolem nás a představí tvorbu žateckého rodáka Josefa Holoty. „Výstava je inspirovaná mými častými cestami do Ústeckého a Plzeňského kraje a jejich okolí. Každým novým pobytem mě něco jiného uchvátí a rád bych se podělil o své nadšení,“ říká autor. V současnosti se věnuje převážně fotografování krajiny. Vernisáž proběhne v sobotu 30. března od 15.00 hodin. Dále je otevřeno o svátcích a víkendech mezi 10. a 17. hodinou. Práce Josefa Holoty budou moci zájemci zhlédnout až do 23. června.

Velikonoce na Novém Hradě

Kdy: neděle 31. března od 10.00

Kde: zámek Nový Hrad, Jimlín

Za kolik: dobrovolné

První akce letošního roku na zámku Nový Hrad v Jimlíně, která zároveň zahájí i návštěvnickou sezonu, se uskuteční v neděli 31. března od 10 do 17 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na středověkou hudbu, hadí ženu, kozí tanečnici, dobové tržiště a spoustu dalšího. Zájemci si budou moci prohlédnout velikonočně vyzdobený druhý okruh a vystoupat na věž. První prohlídkový okruh bude kvůli rekonstrukci nepřístupný.

Tak vypadala velikonoční akce v Jimlíně loni:

Pašije v žateckém Mederově domě Kdy: neděle 31. března od 18.00

Kde: Mederův dům, Žatec

Za kolik: dobrovolné Skutečný příběh posledních dní Ježíše Krista aneb Pašije v Mederu. To je název programu, který připravil Mederův dům na náměstí 5. května v Žatci na neděli 31. března. Půjde o divadelní představení pro děti i dospělé. Začátek je v 18 hodin.

LITOMĚŘICKO

Velikonoční dětská bojovka v Roudnici

Kdy: pátek 29. března od 10.00

Kde: Infocentrum, Roudnice n. L.

Za kolik: zdarma

Informační a dopravní centrum Podřipska v Roudnici nad Labem připravilo na Velký pátek 29. března dětskou bojovku. Právě v tento den se totiž hledají ukryté poklady. A jeden takový poklad se nachází v roudnickém infocentru, ovšem aby ho děti získaly, budou muset čelit různým překážkám a plnit rozmanité úkoly s velikonoční tematikou. Nebude chybět ani ukázka zdobení kraslic. Akce potrvá do 16.00.

Úštěcké Velikonoce Kdy: sobota 30. března od 9.00

Kde: Mírové náměstí, Úštěk

Za kolik: 100/50 korun Na Bílou sobotu, tedy 30. března, se bude v Úštěku konat 22. ročník oblíbených Úštěckých Velikonoc. Historické centrum města obsadí stánky s pestrým sortimentem řemeslného zboží a chutného občerstvení. Připraven bude také bohatý kulturní program. Těšit se můžeme na průvod, obří slepici s vejcem na chůdách, folklorní a divadelní představení či loutkové divadélko. Rodiny s dětmi ocení hravé dílničky, ve kterých si děti mohou vyzkoušet různé druhy zdobení velikonočních vajíček či pletení pomlázky. Samozřejmostí jsou i různé velikonoční dětské soutěže. Konec jarmarku je naplánován na 18. hodinu. Další podrobnosti najdete na webu mesto-ustek.cz.

Velikonoční jarmark v Ploskovicích

Kdy: sobota 30. března od 10.00

Kde: Zámek Ploskovice

Za kolik: zdarma

Na ploskovickém zámku bude v sobotu 30. března živo. Místní kavárna Café Páv připravuje velikonoční jarmark. Bude řemeslný a komorní. Návštěvníci si budou moci koupit domácí pečivo a koláče, rukodělné výrobky, medové produkty a mnoho dalšího z nabídky trhovců. Nebude chybět Ploskovický Klub šikovných rukou, který nabídne tradiční výrobky jako paličkovanou krajku či háčkované i malované kraslice. Děti se mohou těšit na velký dřevěný kolotoč řezbáře Matěje. V 16 hodin vystoupí Sváťovo Dividlo.

Hledání velikonočních vajíček v Ploskovicích Kdy: neděle 31. března od 11.00

Kde: Zámek Ploskovice

Za kolik: zdarma Ani letos nebude v zámeckém areálu v Ploskovicích chybět dětmi velmi oblíbené hledání velikonočních vajec. V prostoru devítihektarového parku jich pořadatelé z kavárny Café Páv schovají bezmála sedm set. Více se dočtete na webu zamek-ploskovice.cz.

TEPLICKO

Velikonoční tradice

Kdy: od pátku 29. března do soboty 30. března

Kde: Cisterciácký klášter, Osek

Za kolik: zdarma

V areálu oseckého kláštera se chystá dvoudenní bohatý velikonoční program. Návštěvníci se mohou těšit vždy od 10 do 17 hodin na tradiční jarmark, velikonoční zboží i občerstvení. Děti se zabaví v dílničkách, na místě bude také škola pletení pomlázek, zúčastnit se mohou i soutěží.

Velikonoční vláček s programem pro děti Kdy: pondělí 1. dubna od 14.00

Kde: Náměstí svobody, Teplice

Za kolik: 180 korun Na letošní Velikonoce si v Teplicích nejen pro děti připravili speciální velikonoční jízdu vláčkem Humboldt. Zájemce čeká hodinová jízda centrem Teplic s jarní a velikonoční tématikou. V Zámecké zahradě budou připravena tři stanoviště s interaktivním programem a odměnou pro děti. Dospělí si budou moci v informačním centru objednat kávu nebo čaj, které si lze vzít i s sebou do vláčku.

MOSTECKO

Velikonoční jarmark

Kdy: od 22. března do 30. března

Kde: 1. náměstí, Most

Za kolik: zdarma

Pestrá nabídka velikonočního zboží láká na náměstí v Mostě. Velikonoční jarmark kromě sklářské dílny, zvířat a kolotoče doplňuje kulturní program, v pátek ve 14 hodin vystoupí Terry a ve 14.45 Matouš Linda. V sobotu ve 14 hodin Divadlo Krabice Teplice zahraje pohádku Dva vodníci a jeden rybník. V 15.15 vystoupí Synchronicita. Mezi 14.00 a 16.30 si děti budou moci zasoutěžit.

Tak vypadal jarmark v Mostě loni:

Velikonoce v Litvínově Kdy: od 24. března do 30. března

Kde: Náměstí Míru, Litvínov

Za kolik: zdarma Na velikonočních trzích v Litvínově můžete nakoupit velikonoční dekorace, pomlázky nebo různé dobroty. V pátek a v neděli se chystají také velikonoční bohoslužby.

ÚSTECKO

Otevírání okenic zámku Velké Březno

Kdy: čtvrtek 28. března, od 10 do 11 hodin

Kde: zámek Velké Březno

Za kolik: 180 korun (základní vstupné)

Netradiční prohlídka. Probouzení zámku ze zimního spánku aneb co jindy nezažijete. Zámkem provází hraběnka či služebnictvo, dle vrchnostenské zaneprázdněnosti. Objevování starých předmětů oděných v novém hávu. Státní zámek založil významný šlechtic a místodržící Českého království hrabě Karel Chotek. Zasloužil se o rozvoj prahy, podporoval umění a vědu.

Hrad Střekov Kdy: od pátku 29. března do 1. dubna, od 9.30 do 16.30 hodin

Kde: gotický hrad Střekov

Za kolik: 150 korun (základní vstupné) Hrad Střekov je přezdívaný jako Perla Polabí. Návštěvníci mají možnost prohlédnout si hrad samostatně se zapůjčeným textem, který je k dispozici v deseti jazykových verzích. V rámci prohlídky navštívíte všechny zachovalé části hradu a včetně hradní terasy a citadely, které nabízí nádherný výhled na Labské údolí, město a jeho okolí. Psi jsou tu vítáni a vstup mají zcela zdarma.

Ústecké Velikonoce

Kdy: do pátku 29. března, po celý den

Kde: Lidické náměstí, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Akce nabídne bohatý program a další atrakce nebo zajímavosti. Prodejní a řemeslné stánky, velikonoční dětské dílničky, tematické workshopy, malování na obličej, kolotoč a vláček pro děti, cimbálovou muziku Michala Horsáka, Tyjátr pana Šedopláště s Pohádkou Jouhou, brum brum! Zahraje staročeský flašinetář Honza z Ostrova, Krušnohorská dudácká muzika, Krušnohorská dudácká muzika, ukázky řemesla: kovář, košíkář, pletení pomlázek, kraslice, filcování a další.

Připomeňte si Ústecké Velikonoce 2023:

Velikonoce v zoo Kdy: od čtvrtka 28. března do pondělí 1. dubna od 9 do 19 hodin

Kde: Zoologická zahrada Ústí nad Labem

Za kolik: 140 korun (základní vstupné) Během velikonočních prázdnin bude například připravena Ptačí stezka s křížovkou. Úkolem je najít 25 dřevěných maket ptáků na rozcestnících v areálu zoo a jejich názvy doplnit do křížovky. Soutěžní tikety jsou připraveny v obou pokladnách, ale odměnu lze vyzvednout pouze ve spodní pokladně. Proběhnou komentovaná krmení a setkání u zvířat, k tomu doprovodný program jako malování na obličej, bude jezdit zoovláček, budou otevřeny oba vchody. V pondělí bude pro některé druhy zvířat připraven velikonoční enrichment.

Pašijová hra aneb O tom slavném zmrtvýchvstání

Kdy: pátek 29. března od 17 hodin

Kde: Činoherní studio Ústí nad Labem

Za kolik: 200 korun

„Vinšujeme štěstí, zdraví, všem kdo dnes Hod boží slaví! I my k té slávě přispět chceme, proto vám špíl sehrajeme, po celém světě velmi známý. Dobře že jste tady s námi!“ Během představení hraje kapela ve složení František Marek, Anežka Škrnová, Jaroslav Doležal a Martin Urbánek. Délka inscenace je 50 minut, vhodné pro diváky od 6 let. Nevážné představení o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, zvaného Spasitel.

Dreams Members Tour 2024 ladiesnight Kdy: pátek 29. března od 19 hodin

Kde: Dům kultury Ústí nad Labem

Za kolik: 700 korun (základní vstupné) Čeká vás 2,5 hodiny žhavé, vášnivé a zábavné taneční show za doprovodu známých songů, kterou vám předvedou pořádní borci se svaly jako z ocele. Zkrátka nebudete vědět, kam se dřív koukat! Jako vždy se můžete těšit na více než dvouhodinový program. Námořníky ochotné pro vás zemřít, hasiče vrhající se do plamenů vášně, nebo důkladnou policejní prohlídku a mnoho dalších vystoupení. Pěkné množství uniforem a kostýmů na vypracovaných mužských tělech vás dostane do varu, především v tom okamžiku, kdy odhodí své svršky na zem a budou tančit bez nich.

Mosh & Pogo Tour 2024

Kdy: sobota 30. března od 19 hodin

Kde: Klub Kladívko

Za kolik: 280 korun (základní vstupné)

Kapely N.V.Ú. a Streetmachine se rozhodly po deseti letech si zopakovat společnou tour a dát si trošku crossoveru po klubech v rámci Mosh & Pogo Tour 2024. Můžete se těšit na pořádný punk´n´roll a hardcore smršť. Kapela N.V.Ú. se už od prvopočátku své existence, který sahá až do roku 1987, rozhodla vydat jasným a neochvějným směrem, kterým je punk rock a vše co s tím souvisí. Tato parta pobuřující společnost a povzbuzující mládež a punkáče šlape na punk rockové scéně bez přestávky přes třicet let.

Barbie Kdy: sobota 30. března od 20 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář

Za kolik: 170 korun (základní vstupné) Komedie, v původním znění s titulky, která si dělá legraci z jedné ikony západní popkultury. Žít v Zemi Barbie znamená být dokonalou bytostí na dokonalém místě. Pokud tedy nemáte úplnou existenciální krizi. Nebo jste Ken. Od na Oscara nominované scenáristky a režisérky Grety Gerwigové přichází film, v němž hrají na Oscara nominovaní Margot Robbie a Ryan Gosling jako Barbie a Ken. Snímek obdržel osm nominací na cenu Oscar 2024, z nichž jednu proměnil. Získal též Zlatý Globus.

Ella a černý jaguár

Kdy: neděle 31. března od 15 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář

Za kolik: 160 korun

Dobrodružný francouzský film s českým dabingem. Ella vyrůstá v amazonském pralese, kde její táta pracuje jako lékař. Jednoho dne najde ztracené mládě vzácného černého jaguára a ujme se ho. Mezi ní a Hope, jak černé koťátko pojmenuje, vzniká silné pouto. Když je Elle šest, zasáhne do jejího života tragická událost a musí se přestěhovat do New Yorku. Ani tisíce kilometrů a osmileté odloučení ale nedokážou přetrhat pouto, které mezi dívkou a divokou šelmou vzniklo. Když se po letech Ella dozví, že místu, kde si jako malá hrála, hrozí zánik a Hope je ve smrtelném nebezpečí, neváhá ani minutu a rozhodne se do Amazonie vrátit.

DĚČÍNSKO

Velikonoční jarmark

Kdy: neděle 31. března od 10.00

Kde: Náměstí Míru, Česká Kamenice

Za kolik: zdarma

Bohatý program si o velikonoční neděli připravili v České Kamenici. Akce začne masopustním průvodem s Wagabundus Collective, náměstí obsadí stánky s regionálním zbožím a budou se plést pomlázky. V kostele sv. Jakuba se v 10 hodin otevře nová expozice. V 11.15 proběhne vyhlášení nejnápaditější masky v průvodu, od 12.30 na děti čeká velikonoční hon na vajíčka – velikonoční stezka od CDM. Od 13 hodin slavnostně spustí kamenický orloj, zahraje také kapela Vltavín. Dále vystoupí žáci ZUŠ a od 17 hodin zahraje Děda Mládek Illegal Band.

Tak vypadala akce v Kamenici loni: