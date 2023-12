Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Chomutovsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Ilustrační foto | Foto: Laurencia Helásková

CHOMUTOVSKO

Dětský silvestr v Klášterci

Kdy: sobota 30. prosince od 16.00

Kde: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Za kolik: 120 korun

Hudební divadlo Hnedle vedle srdečně zve na tradiční akci Dětský silvestr. Hudební show pro celou rodinu se uskuteční v Kulturním centru Klášterec nad Ohří v Chomutovské ulici v sobotu 30. prosince od 16 hodin. Trvat bude zhruba dvě hodiny.

Silvestrovská párty ve Sklípku Kdy: neděle 31. prosince od 20.00

Kde: Městské divadlo Chomutov

Za kolik: 290 korun Hudební klub Sklípek v prostorách Městského divadla Chomutov připravuje speciální silvestrovskou párty. Ponese se v plesovém duchu, návštěvníci by na sobě tedy měli mít obleky s kravatou a dámy koktejlky nebo plesové šaty. Na programu jsou kromě jiného soutěže, půlnoční ohňostroj a přípitek, budou i dárky, konfety a stylová výzdoba.

Novoroční špacírování v Kalku

Kdy: pondělí 1. ledna od 13.10

Kde: hraniční přechod v Kalku

Za kolik: zdarma

Malí i velcí turisté jsou zváni do Kalku na akci Novoroční špacírování. Uskuteční se v pondělí 1. ledna, účastníci se setkají ve 13.10 hodin na hraničním přechodu v Kalku. „Lehkou trasu 4,5 kilometru zakončíme v hospůdce U Inky,“ doplňují pořadatelé.

LOUNSKO

Předsilvestrovský výšlap na Pravdu

Kdy: sobota 30. prosince od 9.50

Kde: Touchovice

Za kolik: zdarma

Rozhýbat své tělo, projít se na čerstvém vzduchu a strávit příjemné chvíle v milé společnosti dalších turistů. Nejen to nabídne v sobotu 30. prosince sedmnáctý ročník akce Předsilvestrovský výšlap na Pravdu. Účastníci vyjedou vlakem z Touchovic do Domoušic v 9.50 hodin, cílem je oblíbená zřícenina hradu Pravda. Každý by měl s sebou vzít polínko na chystaný oheň.

Silvestrovské otužování v Žatci Kdy: neděle 31. prosince od 14.00

Kde: Stroupečská ulice, Žatec

Za kolik: zdarma Milovníci otužování a dobré zábavy se sejdou v neděli 31. prosince u Libočanského mostu ve Stroupečské ulici v Žatci. Proběhne tam 5. ročník Žateckého otužilce a utopence. Silvestrovský ponor do řeky Ohře je určen pro všechny nadšené otužilce, ale i zvědavce. Sraz je ve 14.00, samotný ponor mezi 14.30 a 15.00. Připraveny budou malé dárečky, hudební produkce i občerstvení. Více se dozvíte ve facebookové události k akci.

Silvestrovská cesta za medovinou v Pátku

Kdy: neděle 31. prosince od 13.00

Kde: Zámek Pátek

Za kolik: dobrovolné

Zajímavý program nabídne poslední den roku 2023 zámek v Pátku. Připraví Silvestrovskou cestu za medovinou. Součástí bude ochutnávka tohoto moku. „Ale pouze v případě, že dokážete vyluštit šifru a medovinu najít,“ upozorňují pořadatelé. Prohlídky zámku budou probíhat ve 13, 14 a 15 hodin.

Novoroční výstup na Oblík Kdy: pondělí 1. ledna od 9.30

Kde: Mírové náměstí, Louny

Za kolik: dobrovolné V pondělí 1. ledna se uskuteční už 47. ročník oblíbené novoroční turistické akce, jejímž cílem je vrchol Oblíku. Výstup je součástí celorepublikové charitativní akce Novoroční čtyřlístek. Výtěžek je určen pro tělesně postižené. Milovníci pěší turistiky se sejdou v 9.30 hodin před Korunou na lounském Mírovém náměstí. Čeká je trasa s délkou 17 kilometrů. Sraz na vrcholu Oblíku bude mezi 12. a 13. hodinou. Akci pořádá KČT TJ Lokomotiva Louny.

Novoroční výšlap ve Vršovicích

Kdy: pondělí 1. ledna od 13.15

Kde: u obecního úřadu ve Vršovicích

Za kolik: zdarma

Ve Vršovicích připravují na 1. ledna Novoroční výšlap na Velký vrch. Jde již o 9. ročník oblíbeného turistického setkání. Sraz účastníků bude před obecním úřadem mezi 13.15 a 13.30 hodin.

LITOMĚŘICKO

Silvestr nanečisto v Roudnici

Kdy: sobota 30. prosince od 17.00

Kde: Kulturní dům Říp, Roudnice n. L.

Za kolik: 250/270 korun

Chcete si svůj silvestrovský výkon trochu potrénovat, než přijde čas na tu skutečnou oslavu? Příležitost vám dá akce Silvestr nanečisto v roudnickém Kulturním domě Říp. Uskuteční se v sobotu 30. prosince od 17 hodin. Na tradičním předsilvestrovském večeru zahraje k tanci a poslechu kapela Evergreen Pavla Šorka. Stejně jako loni bude vítaným hostem i zpěvák a muzikálový herec Josef Štágr.

Fanoušci pražských S ve Štětí chystají benefiční akci. Vybírají pro nemocné děti

Novoroční výstup na Lovoš Kdy: pondělí 1. ledna od 7.00

Kde: Lovosice, Bílinka

Za kolik: dobrovolné Klub českých turistů Lovosice uspořádá v pondělí 1. ledna 45. ročník Novoročního výstupu na Lovoš. Oblíbený výšlap bude oficiálně probíhat mezi 7. a 16. hodinou. „Pokud přijíždíte autem, doporučujeme parkovat v Lovosicích, odkud je to na Lovoš 3,5 kilometru, v Opárně, odkud je to 5 kilometrů, a nebo v osadě Bilinka. Odsud je to na Lovoš 4,5 kilometru daleko. Další podrobnosti se dozvíte na stránce kctul.cz.

TEPLICKO

Church rave

Kdy: pátek 29. prosince od 21.00

Kde: Kostel sv. Bartoloměje, Teplice

Za kolik: 200/300/500 korun

Djs v kostele? Ano. Do kostela svatého Bartoloměje v Teplicích zvou Julio Production na akci s názvem Church rave. Zahrají djs Jaws, Mixa, Jordy, IM Jacob, Beda a P.G.H. VIP vstupenky zahrnující welcome drink dle výběru, přístup na ochoz a vlastní (placený) bar je možné zakoupit on-line a stojí 500 korun. Klasické vstupenky pouze na místě.

Krucipüsk a Kurtizány z 25. avenue Kdy: sobota 30. prosince od 20.00

Kde: Knak, Teplice

Za kolik: 650 korun Kapela Krucipüsk vyrazila se spřátelenou partou Kurtizány z 25. avenue na podzimní turné. Krucipüsk na něm představí už 13. řadové album. Fanoušci se na pořádný nářez mohou těšit v sobotu 30. prosince, jde o náhradní termín koncertu, který se měl konat 9. prosince. Vstupenky jsou k mání on-line na SmsTicket.

MOSTECKO

Silvestr v Mostě

Kdy: neděle 31. prosince od 16.00

Kde: 1. náměstí, Most

Za kolik: zdarma

Na velkolepou silvestrovskou akci se mohou těšit lidé v Mostě. Od 16 hodin zahraje kapela Trocha klidu a o hodinu a půl později vystoupí MikAel. Od 19 hodin rozzáří oblohu ohňostroj z hradu Hněvín. Chybět nebudou vánoční trhy, které končí právě 31. prosince, k dispozici jsou do té doby denně od 10 do 18 hodin.

Rodinný Silvestr Kdy: neděle 31. prosince od 17.00

Kde: Litvínov

Za kolik: zdarma Na silvestrovskou akci zvou také v Litvínově. V rámci Krušnohorských Vánoc se tu uskuteční Rodinný Silvestr. Od 17 hodin se mohou těšit návštěvníci na videoprojekci na budovu zámku, od 18 hodin nabídne podívanou ohňostroj s hudbou ve Voightových sadech. V 19 hodin se mohou lidé těšit na náměstí Míru na koncert Abba CZ revivalu.

ÚSTECKO

DJ W./ Indietronic diskotéka

Kdy: v pátek 29. prosince od 22.00 do 2.30

Kde: Café Max v Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

V pátek 29. prosince si přijďte zatančit na diskotéku. DJ W. pro vás totiž bude mít připraveno nejen spoustu žánrových hitů, ale také řadu chytlavých remixů. To vše v oblíbením Café Max v Ústí nad Labem od 22.00.

Hokej Slovan Ústí – Chomutov Kdy: v pátek 29. prosince od 18.00

Kde: Zimní stadion Ústí nad Labem

Za kolik: 70 – 100 korun Tradiční rivalové se utkají na ústeckém ledě v rámci dalšího kola 2. ligy. Slovan s Chomutovem v minulosti odehrál mnoho vypjatých bitev a přestože v aktuální sezoně za soupeřem zaostává, derby favorita nemá. Přijďte se na silvestrovský víkend naladit hokejem. Derby startuje v 18.00.

Přišla v noci

Kdy: v pátek 29. prosince ve 20.00

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Za kolik: 170 korun

Když si pár třicátníků pustí přes práh matku jednoho z nich, netuší, že se právě ocitl v komorním očistci. Poklidný život se pomalu mění v chaotické trosky. Film Přišla v noci Tomáše Pavlíčka a Jana Vejnara na tenké hraně černého humoru a hororu rozvíjí situaci, kterou v různých obměnách zažil každý z nás. Film promítne kino Hraničář v pátek ve 20.00.

Koupaliště Brná Kdy: v sobotu 30. prosince od 10.00 do 20.00

Kde: Koupaliště Brná u Ústí nad Labem

Za kolik: 30 – 50 korun na hodinu Na koupališti v Brné panuje i v prosinci lázeňská atmosféra. Bazén nabízí v zimních měsících teplotu 23 stupňů, využít lze také saunu. Pozitivní reakce na novinku koupaliště v Brné jsou potvrzením nevšedního zážitku.

Balet Popelka

Kdy: v sobotu 30. prosince v 15.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: 150 – 430 korun

Dojemný příběh o milé, krásné dívce, která i přes intriky zlé macechy a sester skončila na královském plese, získala si srdce prince a stala se jeho ženou. Poslední dílo Johanna Strausse mladšího a zároveň jediný jeho balet můžete vidět v Severočeském divadle v sobotu od 15.00.

Veřejné bruslení v Povrlech Kdy: v neděli 31. prosince od 10.00 do 12.00

Kde: Zimní stadion v Povrlech

Za kolik: 30 – 50 korun Zimní stadion Jiřího Svobody v Povrlech nabízí poslední možnost veřejného bruslení v roce 2023. Přijďte si zabruslit na otevřený stadion před oslavou nového roku v neděli od 10 do 12 hodin.

DĚČÍNSKO

Sváteční den otevřených dveří v ozdravovně

Kdy: sobota 30. prosince od 10.00 do 15.00

Kde: Bývalá ozdravovna, Jetřichovice

Za kolik: zdarma

Další den otevřených dveří v bývalé ozdravovně. Návštěvníky tentokrát čeká nejen prohlídka budovy, ale také nabídka lehkého občerstvení a drobný prodej regionálních výrobků. V interiéru ozdravovny bude k vidění fotovýstava.