PÁTEK

Hudba za rohem: Rising Spirits

close info Zdroj: Město Kadaň zoom_in Leták na akci Hudba za rohem v Kadani.

Kdy: v pátek 5. července od 18 hodin

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Proč přijít: Už jste slyšeli o buskingu? Pokud ne, dozajista jste se s ním už někdy alespoň setkali. Jedná se o pouliční umění provozované na veřejném prostranství. Umělci oživují svým hudebním (nebo jiným) vystoupením místa, která nejsou primárně k umělecké produkci určená, a zpříjemňují tak lidem okamžiky běžného dne. Za to jim posluchači hází do klobouku nebo jiné k tomu určené nádoby drobný příspěvek, tak si nezapomeňte vzít drobné, ať můžete účinkující umělce ocenit. Tentokrát vystoupí kapela Rising Spirits, která hraje žánry R'n'B, Soul, Hip-hop a Reggae.

Okounovské rockování vol. 3

close info Zdroj: Okounov zoom_in Leták na akci Okounovské rockování vol. 3.

Kdy: v pátek 5. července od 18 hodin

Kde: Hospůdka u Racka v Okounově

Vstupné: v předprodeji 300 korun/ na místě 350 korun

Proč přijít: Máte rádi rockovou hudbu? Tím pádem by vám neměla uniknout akce Okounovské rockování. Již tento pátek v hospůdce u Racka v Okounově vystoupí kapely Wanastovi vjeci Revival a Kabát Revival West.

SOBOTA

Úniková hra: Ojířova věž, poznej, co je lež

close info Zdroj: Město Kadaň zoom_in Mikulovická brána v Kadani.

Kdy: v sobotu 6. července od 13 hodin

Kde: Městské muzeum v Kadani

Vstupné: 450 korun

Proč přijít: O červencovém státním svátku se můžete v Kadani dostat mnohem dál, než jste na letních výletech zvyklí: do středověku. Vydáte se do doby, ze které budete chtít rychle uniknout zase zpět. Zároveň je třeba uniknout v co nejlepším čase také z Mikulovické brány – středověké věže, kde kdysi působila městská posádka. V únikové hře Ojířova věž, poznej co je lež bude skupina hráčů zařazena do městské posádky a projde ve věži malým výcvikem pod velením hejtmana Ojíře: naučí se střílet z kuše, zpívat bojové písně a zacházet se zbraněmi. Bude se samozřejmě hrát o čas a každá skupina dostane certifikát o absolvování hry, nejrychlejší ze všech skupin bude na podzim odměněna malým dárkem. Úniková hra Ojířova věž bude probíhat 6. července od 13, 14, 15, 16, 17 a 18 hodin . Nutností je rezervace termínu předem na e-mailu liebscher@kultura-kadan.cz nebo tel. 602 104 242.

Farmářské trhy v Chomutově

close info Zdroj: Město Chomutov zoom_in Farmářské trhy v Chomutově.

Kdy: v sobotu 6. července od 8 do 12 hodin

Kde: náměstí 1. máje Chomutov

Proč přijít: Máte rádi vždy čerstvé, chutné, regionální a farmářské výrobky? Tak přesně takové jsou produkty farmářů a regionálních výrobců, kteří budou v sobotu na náměstí 1. máje v Chomutově. Trhy jsou vždy první a třetí sobotu v měsíci.

Pouťová zábava v rámci Vintířovské pouti

close info Zdroj: Radonice zoom_in Leták na pouťovou zábavu v rámci Vintířovské pouti.

Kdy: v sobotu 6. července od 18. hodin a v neděli 7. července od 10 hodin

Kde: areál kulturního domu v Radonicích a kaple Panny Marie Pomocné na Vintířovském vrchu

Proč přijít: V rámci Vintířovské pouti se v sobotu v areálu kulturního domu v Radonicích koná koncert kapely Reflex a v neděli v kapli Panny Marie Pomocné se koná mše.

Fesťáček u vody v Droužkovicích

close info Zdroj: Droužkovice zoom_in Leták na akci Fesťáček u vody v Droužkovicích.

Kdy: v sobotu 6. července od 14 hodin

Kde: koupaliště v Droužkovicích

Vstupné: 250 korun v předprodeji/300 korun na místě

Proč přijít: Přijďte si poslechnout pohodovou hudbu k vodě v Droužkovicích. Na fesťáku vystoupí kapely Nezmaři, Sychravo, U STYLE, Samson a mnoho dalších.

NEDĚLE

Koncert kapely Úlet

close info Zdroj: Město Kadaň zoom_in Leták na koncert kapely Úlet.

Kdy: v neděli 7. července od 16 hodin

Kde: Františkánská zahrada v Kadani

Vstupné: 90 korun

Proč přijít: Základními kameny skupiny ÚLET byli dva bratři, Milan a Honza Bočkovi. V roce 1996 spolu začali hrát po hospodách u stolu. Když se nějaká písnička nepodařila zahrát tak, jak se má, byl to prostě úlet. A to si tenkrát zvolila tahle parta jako svůj název. Ze začátku u stolu se hrál hlavně folk a country, ale když kapelu začali zvát i do klubů a na různé oslavy, kde se na písničky Úletu začalo tancovat, repertoár se postupně obohacoval. Dnes skupina Úlet dokáže zahrát téměř všechny hudební styly a díky tomu se z hospod a klubů dostala také na taneční zábavy, plesy, poutě, svatby, motorkářské srazy, obecní slavnosti a festivaly.