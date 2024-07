PÁTEK

Hudba za rohem: Meet Your Street

close info Zdroj: Město Kadaň zoom_in Leták na akci Hudba za rohem.

Kdy: v pátek 26. července

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Proč přijít: Už jste slyšeli o buskingu? Pokud ne, dozajista jste se s ním už někdy alespoň setkali. Jedná se o pouliční umění provozované na veřejném prostranství. Umělci oživují svým hudebním (nebo jiným) vystoupením místa, která nejsou primárně k umělecké produkci určená, a zpříjemňují tak lidem okamžiky běžného dne. Za to jim posluchači hází do klobouku nebo jiné k tomu určené nádoby drobný příspěvek, tak si nezapomeňte vzít drobné, ať můžete účinkující umělce ocenit. Tentokrát vystoupí kapela Meet Your Street, která hraje žánry Acoustic rock, Reggae a Afro music.

SOBOTA

Festival čajových nadšenců

close info Zdroj: Město Kadaň zoom_in Plakát na akci Festival čajových nadšenců.

Kdy: v sobotu 27. července

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Proč přijít: Na Studentském náměstí se můžete těšit na již osmý ročník Festivalu čajových nadšenců. Ani letos nevynecháme tradiční klání čajových amatérů, které bude probíhat po celou dobu festivalu. Chybět nebude pochopitelně ani zajímavý doprovodný program.

Zámecký den

close info Zdroj: Město Jirkov zoom_in Leták na akci zámecký den na Červeném Hrádku.

Kdy: v sobotu 27. července

Kde: Zámek Červený Hrádek

Vstupné: základní 90 korun/ rodinné 270 korun

Proč přijít: Na zámeckém nádvoří a v přilehlém parku se uskuteční bohatý program v historickém duchu - rytířské souboje na koních, praporečníci, šermíři, kejklíř, tanečnice, sokolník, trubači a pro děti budou připraveny rytířské hry ZDARMA. Programem bude provázet herold a večer zakončí barokní ohňostroj. Po dobu celé akce bude zajištěno občerstvení, řemeslné stánky a i dobové tržiště.

Noc legend

close info Zdroj: Město Klášterec zoom_in Leták na akci Noc legend.

Kdy: v sobotu 27. července

Kde: Letní kino Klášterec nad Ohří

Vstupné: v předprodeji 350 korun/ na místě 420 korun

Proč přijít: Nezapomenutelné hity v Kláštereckém letním kině. Vystoupí Petr Spálený s Apollo bandem, Miluška Voborníková a Věra Špinarová revival.

Černovický fesťáček

close info Zdroj: Černovice u Chomutova zoom_in Leták na 9. ročník Černovického fesťáčku.

Kdy: v sobotu 27. července

Kde: Fotbalové hřiště v Černovicích

Vstupné: v předprodeji 200 korun/ na místě 300 korun

Proč přijít: Devátý ročník festivalu v Černovicích na Chomutovsku. Začátek akce je ve 14,00 hodin na fotbalovém hřišti. Těšit se můžete na Rocktone, Blue Job Band, Halford revival, Hudba Praha, Ozzy Osbourne revival.

NEDĚLE

Prasátko Pepina

close info Zdroj: Město Kadaň zoom_in Leták na vystoupení Prasátka Pepiny.

Kdy: v neděli 28. července

Kde: Františkánská zahrada v Kadani

Vstupné: 100 korun

Proč přijít: Zábavné vystoupení pro děti plné písniček, tance, her a soutěží. Animačním programem vás provede kamarádka Alice.