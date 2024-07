PÁTEK

Hudba za rohem: Old Time

Leták na akci Hudba za rohem.

Kdy: v pátek 19. července

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Proč přijít: Už jste slyšeli o buskingu? Pokud ne, dozajista jste se s ním už někdy alespoň setkali. Jedná se o pouliční umění provozované na veřejném prostranství. Umělci oživují svým hudebním (nebo jiným) vystoupením místa, která nejsou primárně k umělecké produkci určená, a zpříjemňují tak lidem okamžiky běžného dne. Za to jim posluchači hází do klobouku nebo jiné k tomu určené nádoby drobný příspěvek, tak si nezapomeňte vzít drobné, ať můžete účinkující umělce ocenit. Tentokrát vystoupí kapela Old Time, která hraje žánry Country, Rock a Pop.

The Pool 2024 - Robin Zoot

Leták na akci The Pool Open Air.

Kdy: v pátek 19. července

Kde: Aquapark Klášterec nad Ohří

Vstupné: 400/500 korun

Proč přijít: Výjimečná kombinace hudby, vody a neuvěřitelné atmosféry vás čeká na festivalu, který slibuje být vrcholem léta! V Aquaparku Klášterec nad Ohří se odehraje událost, která spojí nejžhavější jména české hudební scény s fascinujícími prostory Kláštereckého Aquaparku.

Pohádkové safari

Fotogalerie: Chomutovský Zoopark zve na pohádkovou jízdu. Rezervujte si své místo včas

Kdy: v pátek 19. a v sobotu 20. července

Kde: Zoopark Chomutov

Vstupné: 200 korun dospělý/ 150 korun dítě

Proč přijít: Ve výpravách skrze pohádková stanoviště se budou pravidelně střídat Safari Expres a vláček Amálka. Návštěvníci si tak mohou zarezervováním konkrétního času zároveň vybrat soupravu, která je poveze. Začínat bude terénní Safari Expres první jízdou ve 13 hodin a poté bude vyjíždět vždy v celou hodinu až do osmi večer. Od 13.30 pak vždy po hodině vyrazí na stejnou trasu zoovláček, až do poslední jízdy v 19.30 hodin.

SOBOTA

Hudba Kadaně

Leták na akci Hudba Kadaně.

Kdy: v sobotu 20. července

Kde: KD Střelnice v Kadani

Vstupné: 300 korun

Proč přijít: Přijďte si užít odpoledne plné hudby a podpořit dobrou věc. Již tradiční letní hudební festival Hudba Kadaně na dvoře KD Střelnice i letos podpoří nemocné děti, tentokrát prostřednictvím nadačního fondu Šance onkoláčkům. Akce probíhá s podporou organizace Suicide Angels a Andělé bez křídel, z. s. Těšit se můžete na kapely MonoStereo (funky blues-rap, Praha). Funky terrorist (funk hardcore, Cheb), Ty Syčáci (alternative, Brno), The Rage Machine (RATM revival, Karlovy Vary), Afu-Ra (legendární raper, USA) + DJ Strygo (Kyjov), Satisfvction (metal-rock, České Budějovice), minus123minut (legendární žánrová fúze).

Jirkovský Fler Jarmark

Leták na akci Jirkovský Fler Jarmark.

Kdy: v sobotu 20. července

Kde: Jirkovská synagoga, 5. května

Proč přijít: Čeká vás originální tvorba, o které autoři říkají, že vzniká s láskou. Na jarmarku můžete najít i nové kousky do svého šatníku, šperky, tašky, kabelky a mnoho dalšího.

Vinné trhy

Leták na akci Vinné trhy v Březně u Chomutova.

Kdy: v sobotu 20. července

Kde: Park v obci Březno u Chomutova

Vstupné: s konzumací 100 korun/ bez konzumace 50 korun

Proč přijít: Přijďte ochutnat vína od místních vinařů. K poslechu zahrají kapely NaJust a Minďa Band, Sillentium 24 a Zlej Sen.

NEDĚLE

Festival lidových a dechových hudeb v Kadani 2024

Leták na akci Festival lidových a dechových kapel.

Kdy: v neděli 21. července

Kde: v zahradách Františkánského kláštera v Kadani

Proč přijít: Přijďte strávit příjemné nedělní odpoledne s dechovkou! V zahradách Františkánského kláštera zahrají různé dechové hudby. K dispozici bude občerstvení a celým odpolednem vás bude provázet moderátor.

Letní koncert: Eva Mokrá & Tetiana Tishchenko

Leták na akci Letní koncert klasické hudby.

Kdy: v neděli 21. července

Kde: v zahradách Františkánského kláštera v Kadani

Proč přijít: Přijďte si užít letní koncert klasické hudby v zahradách Františkánského kláštera.