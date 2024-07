PÁTEK

Slavnostní otevření salonního vozu principála Karla Kludského

close info Zdroj: Město Jirkov zoom_in Leták na slavnostní otevření salonního vozu Karla Kludského.

Kdy: v pátek 12. července od 16 hodin

Kde: Informační centrum v Jirkově a náměstí Dr. E. Beneše

Proč přijít: Královna mezi maringotkami je po roční renovaci v Hořicích na Jičínsku těsně před dokončením. Pětipokojový salonní vůz principála Karla Kludského z třicátých let byl ještě nedávno v otřesném stavu. Nyní je k nerozeznání od původní podoby. Restaurátoři navíc objevili dávný vzkaz od řemeslníků z firmy Buschbaum Karoserie Hannover, který upřesnil stáří historického skvostu s pestrým osudem. Přijďte se podívat, jak se renovace povedla.

Výstava Lenky Hatašové v Galerii Kryt

Kdy: v pátek 12. července

Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří

Proč přijít: Svou tvorbu představí výjimečná fotografka Lenka Hatašová a jako každý rok prázdninovou výstavu samozřejmě navíc opět hudebně uvede houslista Jaroslav Svěcený. Tentokrát se můžete těšit spojení tvorby Lenky Hatašové a projektu Nadace Archa Chantal.

Hudba za rohem: DIP

close info Zdroj: Město Kadaň zoom_in Leták na akci Hudba za rohem v Kadani na Studentském náměstí.

Kdy: v pátek 12. července

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Proč přijít: Už jste slyšeli o buskingu? Pokud ne, dozajista jste se s ním už někdy alespoň setkali. Jedná se o pouliční umění provozované na veřejném prostranství. Umělci oživují svým hudebním (nebo jiným) vystoupením místa, která nejsou primárně k umělecké produkci určená, a zpříjemňují tak lidem okamžiky běžného dne. Za to jim posluchači hází do klobouku nebo jiné k tomu určené nádoby drobný příspěvek, tak si nezapomeňte vzít drobné, ať můžete účinkující umělce ocenit. Tentokrát vystoupí kapela DIP, která hraje žánr dixieland.

Kinematograf bratří Čadíků: Princezna na hrášku

close info Zdroj: Kinematografie bratří Čadíků zoom_in Program promítání kinematografie bratří Čadíků.

Kdy: v pátek 12. července

Kde: Mírové náměstí Kadaň

Proč přijít: Romantická komedie o tom, co všechno se může stát, když se zapletete do jedné nevinné lži. Hlavní hrdina chce naposledy potěšit svou nemocnou maminku, která touží po vnucích. Přesvědčí proto těhotnou sousedku a bývalou striptérku, aby sehrála jeho dívku a nastávající ženu. Maminka se ale zázračně uzdraví a strhne se lavina nedorozumění a karambolů a několik životů se převrátí vzhůru nohama. Do udržení lži jsou totiž postupně zataženi další členové rodiny, přátelé, kolegové z práce a vůbec každý.

Klášterecké hudební prameny

Fotogalerie: Klášterecké hudební prameny

Kdy: od úterý 9. do neděle 14. července

Kde: Zámek Klášterec nad Ohří

Proč přijít: Jubilejní 20. ročník prestižního letního festivalu v Klášterci nad Ohří přinese od 9. do 14. července pestrou škálu koncertů klasické, populární, jazzové, swingové i etnické hudby. Na nádvoří zámku vystoupí špičkoví interpreti, včetně operních legend Gabriely Beňačkové a Evy Urbanové. Pátek, 12. července, bude patřit slavnostnímu koncertu k 20. výročí festivalu. V sobotu večer, 13. července, se přes nádvoří zámku rozezní hudba od Antonia Vivaldiho. Zazní jeho nejznámější koncerty včetně Čtvera ročních dob. Závěr jubilejního ročníku Kláštereckých pramenů bude ve znamení společného koncertu mladých interpretů a absolventů houslových kurzů s Jaroslavem Svěceným a klavíristkou Lucií Karlovou.

SOBOTA

Sraz automobilů značky Moskvič

close info Zdroj: Zámek Poláky zoom_in Leták na sraz automobilů na zámku Poláky.

Kdy: v sobotu 13. července od 9 hodin

Kde: Zámek Poláky

Proč přijít: Přijďte se podívat na sraz automobilů značky Moskvič, který se koná v sobotu 13. července na Zámku Poláky. Od 14 hodin proběhne spanilá jízda.

Bluesová Střelnice

close info Zdroj: Město Kadaň zoom_in Leták na akci Bluesová Střelnice.

Kdy: v sobotu 13. července

Kde: KD Střelnice Kadaň

Vstupné: 250 korun

Proč přijít: Sedmý ročník bluesového festivalu na dvoře kulturního domu Střelnice přinese interprety, jako je britský hudebník Justin Lavash, P. P. Band nebo Bonifanti. Pomyslným vrcholem bude vystoupení francuzské kapely Dirty Deep.

Letní kino: Top Gun: Maverick

close info Zdroj: Město Jirkov zoom_in Leták na letní kino v Olejomlýnském parku v Jirkově.

Kdy: v sobotu 13. července

Kde: Olejomlýnský park v Jirkově

Proč přijít: Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se už přes třicet let úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického letectva, protože to by ho z kokpitu vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždycky magnetem na průšvihy, což se s armádní kariérou taky docela vylučuje. Pilot je ovšem bravurní, možná ten úplně nejlepší, a proto dostane nabídku stát se instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun, které má připravit na úkol, jenž spadá do kategorie Mission Imposssible. Kromě téhle bude muset Maverick zvládnout i jednu obtížnou soukromou misi.

NEDĚLE

Vystoupení Míši Růžičkové a Sloníka Toníka

close info Zdroj: Míša Růžičková zoom_in Míša Růžičková a Sloník Toník.

Kdy: v neděli 14. července

Kde: Františkánská zahrada Kadaň

Vstupné: 290 korun

Proč přijít: Písničková show pro nejmenší s Míšou Růžičkovou. Během vystoupení jsou děti zapojovány do písniček a mohou si zatančit před pódiem nebo s Míšou na pódiu. Délka představení je 50 – 60 minut, poté mají děti možnost se s Míšou setkat na autogramiádě, vyfotit se, nebo si nechat podepsat plakát, CD, DVD či tričko.

Komentovaná prohlídka Zámeckého parku v Klášterci

close info Zdroj: Město Klášterec zoom_in Fotografie Zámeckého parku v Klášterci nad Ohří.

Kdy: v neděli 14. července od 15 hodin u kašny

Kde: Zámecký park v Klášterci nad Ohří

Vstupné: 30 korun. Vstupenky zakoupíte v infocentru pod radnicí denně od 9:00 do 17:00.

Proč přijít: V červenci vás čekají hned dvě komentované procházky zámeckým parkem s Františkem Kroupou, a to o nedělích 14. a 28. července. Můžete se těšit na výklad o dřevinách v parku, doplněný střípky z historie, okořeněnými zajímavostmi o okolní přírodě Krušných a Doupovských hor.

Mohlo by vás zajímat: Kludský s námi byl, říká restaurátor o práci na slavné maringotce v Jirkově