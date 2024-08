PÁTEK

Hudba za rohem: Saliteh

Kdy: v pátek 2. srpna od 18 hodin

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Proč přijít: Už jste slyšeli o buskingu? Pokud ne, dozajista jste se s ním už někdy alespoň setkali. Jedná se o pouliční umění provozované na veřejném prostranství. Umělci oživují svým hudebním (nebo jiným) vystoupením místa, která nejsou primárně k umělecké produkci určená, a zpříjemňují tak lidem okamžiky běžného dne. Za to jim posluchači hází do klobouku nebo jiné k tomu určené nádoby drobný příspěvek, tak si nezapomeňte vzít drobné, ať můžete účinkující umělce ocenit. Tentokrát vystoupí umělkyně Saliteh, která hraje žánry Pop a Rock.

Festival Obnaženi: taneční vystoupení Baletky a koncert WWW Neurobeat

Kdy: v pátek 2. srpna od 19 a 21 hodin

Kde: Městské divadlo v Chomutově a Kulisárna Chomutov

Proč přijít: Tanec, který je v různých podobách jedním ze základních pilířů festivalového programu od jeho počátků, v této inscenaci odkryje i své temnější stránky. Poodhalí divákům realitu tanečních škol skrze duši dívky bojující proti tomuto dogmatickému systému, kde má hlavní slovo poslušnost a podřízenost. Diváci se mohou těšit nejen na tanec a fyzické divadlo, ale také na živou hudbu. Zbytek pátečního večera bude věnovaný hudbě, konkrétně je na programu koncert WWW Neurobeat. Dále se mohou návštěvníci v chomutovské Kulisárně těšit na originální směs hip hopu, industriálu, elektroniky.

SOBOTA

Jan Bendig v Kadani

Kdy: v sobotu 3. srpna od 19 hodin

Kde: ve Františkánské zahradě v Kadani

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Aktuálně jeden z nejúspěšnějších českých umělců přiveze do františkánské zahrady v Kadani letní koncert plný energie.

Festival Obnaženi: výstava Počátek a Večer tanečních filmů

Kdy: v sobotu 3. srpna od 17 a 21 hodin

Kde: galerie Špejchar a Letní kino v Chomutově

Proč přijít: Výstava Počátek od multimediální umělkyně Veroniky Šrek Bromové ukazuje otisky těl, která často splývají, prolínají se a tvoří nové druhy, vznikly klasickou a tradiční rukodělnou technikou. Filmové i taneční publikum pak ocení Večer tanečních filmů. Připravené je pásmo šesti krátkých tanečních filmů z Íránu, Španělska, Norska, USA, Belgie a Čech oceněných amsterodamským festivalem Cinedans.

Multižánrový festival Spořice

Kdy: v sobotu 3. srpna od 14:45 hodin

Kde: u sportovní haly Spořice

Za kolik: 600 korun

Proč přijít: Příznivci dobré muziky rozhodně nesmí chybět na 10. ročníku festivalu Spořice. Na návštěvníky čekají kapely Queenie, Prago Union, Sto zvířat, Abraxas a mnoho dalšího.

Otevření zámku Pětipsy

Kdy: v sobotu 3. srpna od 8:30 hodin

Kde: Zámek Pětipsy

Za kolik: 100 korun (snížené vstupné 70 korun)

Proč přijít: V sobotu 3.8. 2024 se po více jak 60 letech otevírá veřejnosti polovina zámku Pětipsy. Na zámku bude k vidění výstava o rodině Hodků, gotické prostory bývalé tvrze s informacemi o rodě Pětipeských, strašidelné sklepení aneb krutá paní z Pětipsů.

Procházka městem Chomutov a jeho historií

Kdy: v sobotu 3. srpna

Kde: Chomutov

Vstupné: 150 korun (snížené vstupné 80 korun)

Proč přijít: Komentované prohlídky historickým centrem Chomutova. Probíhají každou sobotu o prázdninách od 6.7. do 24.8. I. okruh – Hvězdářská věž Oblastního muzea, kostel sv. Ignáce a atrium, náměstí 1. máje a jeho historické objekty. II. okruh – Oblastní muzeum ve starobylé radnici a kostel sv. Kateřiny, radniční sklepení a Městská věž.

Šermířský den

Kdy: v sobotu 3. srpna od 10 do 17 hodin

kde: Zámek Poláky

Vstupné: 160 korun (snížené vstupné 110 korun)

Proč přijít: Co vás čeká? Lahodné Valašské frgále , které musíte ochutnat, skvělé vystoupení skupiny historického šermu Skupina historického šermu Lammer MOST, otevřené všechny expozice zámku, občerstvení na nádvoří. Celý výtěžek z akce půjde na pokračující obnovu zámku. Přijďte, podpořte dobrou věc a užijte si den plný zábavy a historie.

NEDĚLE

OK STYLE

Kdy: v neděli 4. srpna od 16 hodin

Kde: ve Františkánské zahradě v Kadani

Za kolik: 90 korun

Proč přijít: V průběhu několika minulých let, asi od r. 2015, se pravidelně scházeli hudebníci z různých kapel regionu v nekuřácké restauraci Nad Poštou v Kadani. Z těchto hudebních jam sessions se postupně vygenerovala sestava, která od r. 2020 vystupuje jako kapela Ok Styl Kadaň. Kapela hraje průřez žánrů od folk, country, bluegrass, moderní country, country rock až po výběr taneční hudby 60 let.

ŽATECKO A LOUNSKO

Z Loun na Výrov

Kdy: sobota 3. srpna od 9.00 hodin

Kde: sraz před Korunou v Lounech

Proč přijít: Klub českých turistů Louny zve na další pochod, tentokrát z Loun na Výrov. Start je v 9.00 hodin před Korunou v Lounech. Trasa Louny – Zeměchy – Nový Hrad – Opočno – Markvarec – Výrov. Délka přibližně 26 kilometrů.

Vinaři na zámku Pátek

Kdy: sobota 3. srpna od 12.00 hodin

Kde: zámek Pátek nad OhříZa kolik: 120 korun

Proč přijít: Poznejte jedinečná vína menších vinařů v prostorách zámku Pátek nad Ohří. Občerstvení zajištěno, v areálu dětský koutek s pískovištěm.